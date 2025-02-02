https://crimea.ria.ru/20250202/zaschitniki-zemli-russkoy-okonchanie-stalingradskoy-bitvy-1143828409.html

Защитники земли русской: окончание Сталинградской битвы

Защитники земли русской: окончание Сталинградской битвы - РИА Новости Крым, 02.02.2025

Защитники земли русской: окончание Сталинградской битвы

82 года назад, 2 февраля 1943 года, завершилась Сталинградская битва – одно из крупнейших и самых кровопролитных сражений XX века, переломивших ход Великой... РИА Новости Крым, 02.02.2025

2025-02-02T08:46

2025-02-02T08:46

2025-02-02T08:46

защитники земли русской

история

великая отечественная война

россия

память

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. 82 года назад, 2 февраля 1943 года, завершилась Сталинградская битва – одно из крупнейших и самых кровопролитных сражений XX века, переломивших ход Великой Отечественной и всей Второй мировой войны. В ней участвовали более двух миллионов человек, из которых более миллиона погибли. Советские солдаты трех фронтов проявили невероятный героизм и доблесть. Победа Советского Союза в этой битве на берегу Волги окончательно подорвала боевой дух вермахта.Спецпроект сайта РИА Новости Крым "Защитники земли русской" посвящен героическим подвигам воинов, защищавших русскую землю и ее народ на протяжении многовековой истории нашей страны. Их доблесть, отвага и смелость навсегда вписаны в летопись воинской славы России. Проект приурочен к Году защитника Отечества.Планы немцев и соотношение силКомандование Третьего рейха планировало летом 1942 года разгромить советские войска овладеть нефтяными районами Кавказа, богатыми сельскохозяйственными районами Дона и Кубани, нарушить коммуникации, связывающие центр страны с Кавказом, и создать условия для окончания войны в свою пользу. Через Сталинград шли все коммуникации на юг и восток, поэтому немцы планировали превратить его в базу для наступления на южные районы СССР, оставив Красную армию и советскую промышленность без топлива, зерна и других жизненно важных ресурсов.Кроме того, Адольф Гитлер не без оснований рассчитывал, что в случае успеха в Сталинграде в войну против Советского Союза активно вступят Япония и Турция. Кроме того, считали в руководстве рейха, захват города, носящего имя советского вождя, должно было сломить дух противника и, наоборот, воодушевить солдат вермахта после поражения под Москвой.Задачу по захвату южных регионов была возложена на группы немецких армий "А" и "Б". Для сталинградского направления из состава группировки "Б" выделили 6-ю армию под командованием генерал-полковника Фридриха Паулюса и 4-ю танковую армию. К началу операции силы вермахта насчитывали 430 тысяч солдат и офицеров, 3000 орудий и минометов, 250 танков и штурмовых орудий, 1200 самолетов.Начало и ход битвыБитва началась в середине июля 1942 года. Самолеты "люфтваффе" беспощадно бомбили город. Противник пытался в большой излучине Дона окружить советские войска, выйти в район города Калача и с запада прорваться к Сталинграду. Но добиться этого вермахту не удалось.23 июля вермахт возобновил натиск, и к 10 августа советские войска отошли и заняли оборону на внешнем обводе Сталинграда. Врага удалось остановить, но лишь на время. 23 августа немецкие войска прорвались к Волге севернее Сталинграда. К тому времени эвакуировать удалось только треть населения Сталинграда. Противник предпринял ожесточенные бомбардировки. Десятки тысяч горожан погибли в результате авианалетов.К 12 сентября фашистские войска вплотную подошли к Сталинграду. На улицах города развернулись ожесточенные и кровопролитные бои, которые продолжались практически круглосуточно. Город защищала 62-я армия генерала Василия Чуйкова, который сам находится рядом с бойцами на линии огня. В кварталах, превращенных в руины, советские солдаты бились буквально за каждый клочок земли.К 15 октября противник овладел центром города и прорвался в район Сталинградского тракторного завода. Это были самые тяжелые для оборонявшихся дни. Бойцы 62-й армии стояли насмерть, героически держали оборону в нескольких заводских корпусах и нескольких километрах берега Волги.Операция "Уран"11 ноября германские войска предприняли последнюю попытку овладеть городом. Им удалось пробиться к Волге южнее завода "Баррикады", но большего достичь они не смогли. Советские войска непрерывно контратаковали, уничтожали живую силу и технику, сводя на нет успехи противника. 18 ноября продвижение германских войск было окончательно остановлено на всем фронте, враг был вынужден перейти к обороне. Сталинград остался неприступным для немцев. Параллельно советское командование готовило масштабную наступательную операцию под кодовым названием "Уран".К началу наступательной операции советские войска имели 1,11 миллиона человек, 15 тысяч орудий и минометов, около 1,5 тысячи танков и самоходных артиллерийских установок, свыше 1,3 тысячи боевых самолетов.В распоряжении противника (Германия, Румыния, Венгрия, Италия, Хорватия) было 1,01 миллиона человек, 10,2 тысячи орудий и минометов, 675 танков и штурмовых орудий, 1216 боевых самолетов. В результате массирования сил и средств на направлениях главных ударов фронтов было создано значительное превосходство советских войск над противником: на Юго-Западном и Сталинградском фронтах в людях — в 2-2,5 раза, артиллерии и танках — в 4-5 и более раз.Решающую роль в операции было суждено сыграть войскам Донского фронта, которым командовал тогда еще генерал-полковник, а в будущем маршал Советского Союза Константин Рокоссовский.Наступление началось 19 ноября с массированной артподготовки. К исходу дня на двух участках была прорвана оборона 3-й румынской армии. Ударами по флангам главной группировки вермахта войска Юго-Западного и Сталинградского фронтов 23 ноября года замкнули кольцо, окружив 22 дивизии и более 160 отдельных частей 6-й армии Паулюса и частично 4-й танковой армии противника. Попытки врага деблокировать группировку силами группы армии "Дон" под командованием Эриха фон Манштейна не увенчались успехом. Благодаря своевременной переброске 2-я гвардейской армии генерала Родиона Малиновского врага удалось разгромить и отбросить на 150-200 км от внешнего фронта окружения.10 января войска Донского фронта начали операцию по последовательному разгрому окруженной армии. Советские войска рассекли группировку на две части. 31 января прекратила сопротивление южная группировка войск во главе с Паулюсом, которому Гитлер накануне присвоил звание фельдмаршала и заявил, что "ни один немецкий фельдмаршал не попадал в плен". Но изможденный и больной Паулюс все же оказался в руках советских войск. Впоследствии он вошел в состав антифашистских и антигитлеровских организаций "Свободная Германия" и "Союз немецких офицеров", и вступил как свидетель обвинения на Нюрнбергском процессе.2 февраля 1943 года сдалась северная часть группировки в Сталинграде. Ликвидация немецкой группировки была завершена.Во время Сталинградской наступательной операции были разгромлены немецкие 6-я армия и 4-я танковая армия, 3-я и 4-я румынские армии, 8-я итальянская армия. Общие потери противника составили около 1,5 миллиона человек. В плен попали около 92 тысяч гитлеровцев, в том числе 2500 офицеров, 24 генерала и тот самый фельдмаршал.В Германии впервые за годы войны был объявлен национальный трехдневный траур. Сталинградская битва стала началом катастрофы для фашистских режимов Италии и Румынии. Союзники Гитлера были деморализованы, боевой дух их армий был окончательно подорван. А Япония и Турция вынуждены были отказаться от планов активных действий против СССР.Герои битвыСвидетелем несгибаемой стойкости, мужества и массового героизма советских войск в Сталинграде был весь мир. 44-м соединениям и частям были присвоены почетные наименования, 55 – награждены орденами, 183 – преобразованы в гвардейские.112 наиболее отличившихся бойцов удостоились звания Героями Советского Союза. Одним из символов битвы стал дом Павлова, названный так в честь сержанта Якова Павлова. Он вместе с тремя бойцами выбил противника из четырехэтажного дома в центре города, который был господствующей высотой и ключом к Волге, и превратил руины в неприступную крепость.Легендарный снайпер Василий Зайцев, с именем которого также связана победа в Сталинградской битве, уничтожил 225 солдат и офицеров противника, в том числе 11 снайперов, и получил Героя Советского Союза.В честь героической обороны города советское правительство учредило 22 декабря 1942 года медаль "За оборону Сталинграда", которой были награждены более 700 тысяч участников битвы.1 мая 1945 года в приказе Верховного главнокомандующего Сталинград был назван городом-героем. В городе свыше 200 исторических мест, связанных с его героическим прошлым. Среди них мемориальный ансамбль "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане, Дом солдатской славы (Дом Павлова) и другие. В 1982 году открыт Музей-панорама "Сталинградская битва".С 1995 года в России в честь победы в Сталинградской битве отмечается День воинской славы. А в памятные даты военной истории Волгоград называют историческим именем Сталинград – в дань памяти о его защитниках.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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защитники земли русской, история, великая отечественная война, россия, память