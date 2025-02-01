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Золото вместо перевода: мошенники придумали новую схему обмана
Золото вместо перевода: мошенники придумали новую схему обмана - РИА Новости Крым, 01.02.2025
Золото вместо перевода: мошенники придумали новую схему обмана
Мошенники придумали новую схему обмана и предлагают потенциальным жертвам купить золото. Об этом сообщает Управление по организации борьбы с противоправным... РИА Новости Крым, 01.02.2025
2025-02-01T18:22
2025-02-01T18:22
2025-02-01T18:22
золото
мошенничество
мвд по республике крым
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Мошенники придумали новую схему обмана и предлагают потенциальным жертвам купить золото. Об этом сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.Полицейские поясняют, что новая схема придумана для того, чтобы отвести подозрения: покупку золота проще объяснить работнику банка. Часто используются аргументы, связанные с инфляцией и большим уровнем доверия к драгоценным металлам. При этом правоохранители настаивают: ни полиция, ни банки не требуют покупки золота."Это не имеет никакого отношения к защите средств. Никаких "безопасных счетов" не существует. Если вам звонят с тревожными новостями, положите трубку и сами перезвоните в банк или полицию по официальному номеру", - рекомендуют в полиции.Крыму мошенники также крадут аккаунты пользователей Telegram с помощью фейковых "домовых чатов", предупреждала ранее администрация Симферополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники создали фейковый Telegram-канал мэра АлуштыЗащитить заемщиков: в России ужесточат наказания для коллекторовВ Ялте мошенники под видом администрации сообщают о "черном списке"
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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золото, мошенничество, мвд по республике крым, новости, общество
Золото вместо перевода: мошенники придумали новую схему обмана
Аферисты предлагают потенциальным жертвам купить золото - МВД
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Мошенники придумали новую схему обмана и предлагают потенциальным жертвам купить золото. Об этом сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
"Мошенники стали действовать сложнее: гражданину звонят и убеждают, что его деньги в опасности, однако вместо перевода просят приобрести золото – слитки или инвестиционные монеты. Затем жертве предлагают либо передать золото курьеру, либо продать в другом банке и перевести деньги на "надежный" счет", - уточняют схему правоохранители.
Полицейские поясняют, что новая схема придумана для того, чтобы отвести подозрения: покупку золота проще объяснить работнику банка. Часто используются аргументы, связанные с инфляцией и большим уровнем доверия к драгоценным металлам. При этом правоохранители настаивают: ни полиция, ни банки не требуют покупки золота.
"Это не имеет никакого отношения к защите средств. Никаких "безопасных счетов" не существует. Если вам звонят с тревожными новостями, положите трубку и сами перезвоните в банк или полицию по официальному номеру", - рекомендуют в полиции.
Крыму мошенники также крадут аккаунты
пользователей Telegram с помощью фейковых "домовых чатов", предупреждала ранее администрация Симферополя.
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