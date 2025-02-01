Рейтинг@Mail.ru
Золото вместо перевода: мошенники придумали новую схему обмана - РИА Новости Крым, 01.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250201/zoloto-vmesto-perevoda-moshenniki-pridumali-novuyu-skhemu-obmana-1143845688.html
Золото вместо перевода: мошенники придумали новую схему обмана
Золото вместо перевода: мошенники придумали новую схему обмана - РИА Новости Крым, 01.02.2025
Золото вместо перевода: мошенники придумали новую схему обмана
Мошенники придумали новую схему обмана и предлагают потенциальным жертвам купить золото. Об этом сообщает Управление по организации борьбы с противоправным... РИА Новости Крым, 01.02.2025
2025-02-01T18:22
2025-02-01T18:22
золото
мошенничество
мвд по республике крым
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111392/55/1113925590_0:112:966:655_1920x0_80_0_0_166097a8d2e494b61db2f34c2387a726.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Мошенники придумали новую схему обмана и предлагают потенциальным жертвам купить золото. Об этом сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.Полицейские поясняют, что новая схема придумана для того, чтобы отвести подозрения: покупку золота проще объяснить работнику банка. Часто используются аргументы, связанные с инфляцией и большим уровнем доверия к драгоценным металлам. При этом правоохранители настаивают: ни полиция, ни банки не требуют покупки золота."Это не имеет никакого отношения к защите средств. Никаких "безопасных счетов" не существует. Если вам звонят с тревожными новостями, положите трубку и сами перезвоните в банк или полицию по официальному номеру", - рекомендуют в полиции.Крыму мошенники также крадут аккаунты пользователей Telegram с помощью фейковых "домовых чатов", предупреждала ранее администрация Симферополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники создали фейковый Telegram-канал мэра АлуштыЗащитить заемщиков: в России ужесточат наказания для коллекторовВ Ялте мошенники под видом администрации сообщают о "черном списке"
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111392/55/1113925590_39:0:934:671_1920x0_80_0_0_8b643500166c82d1ac4f41e3e41f7bf4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
золото, мошенничество, мвд по республике крым, новости, общество
Золото вместо перевода: мошенники придумали новую схему обмана

Аферисты предлагают потенциальным жертвам купить золото - МВД

18:22 01.02.2025
 
© © AP Photo / Mike GrollЗолотые слитки
Золотые слитки
© © AP Photo / Mike Groll
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Мошенники придумали новую схему обмана и предлагают потенциальным жертвам купить золото. Об этом сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
"Мошенники стали действовать сложнее: гражданину звонят и убеждают, что его деньги в опасности, однако вместо перевода просят приобрести золото – слитки или инвестиционные монеты. Затем жертве предлагают либо передать золото курьеру, либо продать в другом банке и перевести деньги на "надежный" счет", - уточняют схему правоохранители.
Полицейские поясняют, что новая схема придумана для того, чтобы отвести подозрения: покупку золота проще объяснить работнику банка. Часто используются аргументы, связанные с инфляцией и большим уровнем доверия к драгоценным металлам. При этом правоохранители настаивают: ни полиция, ни банки не требуют покупки золота.
"Это не имеет никакого отношения к защите средств. Никаких "безопасных счетов" не существует. Если вам звонят с тревожными новостями, положите трубку и сами перезвоните в банк или полицию по официальному номеру", - рекомендуют в полиции.
Крыму мошенники также крадут аккаунты пользователей Telegram с помощью фейковых "домовых чатов", предупреждала ранее администрация Симферополя.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Мошенники создали фейковый Telegram-канал мэра Алушты
Защитить заемщиков: в России ужесточат наказания для коллекторов
В Ялте мошенники под видом администрации сообщают о "черном списке"
 
ЗолотоМошенничествоМВД по Республике КрымНовостиОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:37США заявили о необходимости выборов на Украине
19:19В Ровно взорвали военкомат - есть погибшие
18:49Под Феодосией автомобиль перевернулся на крышу - пострадал водитель
18:22Золото вместо перевода: мошенники придумали новую схему обмана
17:31В тройном ДТП в Севастополе пострадал 82-летний пенсионер
17:11В Анапе запретят работать с птицами волонтерам без прививок
16:48Защищающий пляжи Краснодарского края от мазута ров продлили до 21 км
16:10Ситуация в Курской области - ВСУ потеряли еще 155 боевиков
16:03Молдавская ГРЭС возобновляет генерацию - Приднестровье получит свет
15:41Остановилось сердце: в Севастополе простились с героем СВО
15:29Падение ребенка из окна школы в Симферополе – Бастрыкин запросил доклад
15:21На Украине мужчина застрелил военкома и спас мобилизованного
15:07Крымский мост – свежие данные по пробкам
14:46В Севастополе растет выбор жилья в новостройках – цены на квартиры
14:31Белоусов поблагодарил военных за освобождение Крымского
14:19Грелся утюгом: в Приднестровье из-за энергокризиса умер пенсионер
14:01Шесть попыток подхода – как спасали людей с "Волгонефти-212"
13:39Автобус с туристами рухнул с горной трассы на Пхукете – ранены россияне
13:26На берегу Азовского моря обнаружили выбросы мазута
13:13Силы ПВО сбили больше 100 дронов ВСУ и 10 американских HIMARS за сутки
Лента новостейМолния