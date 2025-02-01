https://crimea.ria.ru/20250201/zoloto-vmesto-perevoda-moshenniki-pridumali-novuyu-skhemu-obmana-1143845688.html

Золото вместо перевода: мошенники придумали новую схему обмана

Золото вместо перевода: мошенники придумали новую схему обмана - РИА Новости Крым, 01.02.2025

Золото вместо перевода: мошенники придумали новую схему обмана

Мошенники придумали новую схему обмана и предлагают потенциальным жертвам купить золото. Об этом сообщает Управление по организации борьбы с противоправным... РИА Новости Крым, 01.02.2025

2025-02-01T18:22

2025-02-01T18:22

2025-02-01T18:22

золото

мошенничество

мвд по республике крым

новости

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Мошенники придумали новую схему обмана и предлагают потенциальным жертвам купить золото. Об этом сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.Полицейские поясняют, что новая схема придумана для того, чтобы отвести подозрения: покупку золота проще объяснить работнику банка. Часто используются аргументы, связанные с инфляцией и большим уровнем доверия к драгоценным металлам. При этом правоохранители настаивают: ни полиция, ни банки не требуют покупки золота."Это не имеет никакого отношения к защите средств. Никаких "безопасных счетов" не существует. Если вам звонят с тревожными новостями, положите трубку и сами перезвоните в банк или полицию по официальному номеру", - рекомендуют в полиции.Крыму мошенники также крадут аккаунты пользователей Telegram с помощью фейковых "домовых чатов", предупреждала ранее администрация Симферополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники создали фейковый Telegram-канал мэра АлуштыЗащитить заемщиков: в России ужесточат наказания для коллекторовВ Ялте мошенники под видом администрации сообщают о "черном списке"

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

золото, мошенничество, мвд по республике крым, новости, общество