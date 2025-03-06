Трамп поставил Зеленскому условия для сделки по ресурсам – СМИ
Трамп требует от Украины согласиться на скорое прекращение огня с Россией – СМИ
21:24 06.03.2025 (обновлено: 21:25 06.03.2025)
© AP Photo Pool via APПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo Pool via AP
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Условием подписания сделки по минералам с Украиной станет обязательство Киева прекратить огонь с Россией. Об этом пишет Bloomberg.
"По словам осведомленных источников, европейским чиновникам сообщили, что президент Дональд Трамп хочет связать предлагаемую сделку между США и Украиной по поставкам полезных ископаемых с требованиями к Киеву взять на себя обязательство по скорейшему прекращению огня с Россией", — цитирует издание РИА Новости.
5 марта Трамп заявил, что США в ближайшие дни примет "историческое решение" и значительно увеличит добычу критически важных минералов и редкоземельных металлов.
28 февраля Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Во время беседы между ними возникла перепалка. Подписание соглашения о редкоземельных металлах было отменено, а глава киевского режима досрочно уехал из резиденции президента США.
Президент США при этом опроверг сообщения о том, что после скандала с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме сделка по минеральным ресурсам с Украиной "мертва". При этом советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц отметил, что переговоры с Владимиром Зеленским по природным ресурсам могут возобновить при условии, что тот изменит свою позицию.
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