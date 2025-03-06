https://crimea.ria.ru/20250306/tramp-postavil-zelenskomu-usloviya-dlya-sdelki-po-resursam--smi-1144718296.html

Трамп поставил Зеленскому условия для сделки по ресурсам – СМИ

Трамп поставил Зеленскому условия для сделки по ресурсам – СМИ - РИА Новости Крым, 06.03.2025

Трамп поставил Зеленскому условия для сделки по ресурсам – СМИ

Условием подписания сделки по минералам с Украиной станет обязательство Киева прекратить огонь с Россией. Об этом пишет Bloomberg. РИА Новости Крым, 06.03.2025

2025-03-06T21:24

2025-03-06T21:24

2025-03-06T21:25

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сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Условием подписания сделки по минералам с Украиной станет обязательство Киева прекратить огонь с Россией. Об этом пишет Bloomberg.5 марта Трамп заявил, что США в ближайшие дни примет "историческое решение" и значительно увеличит добычу критически важных минералов и редкоземельных металлов.28 февраля Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Во время беседы между ними возникла перепалка. Подписание соглашения о редкоземельных металлах было отменено, а глава киевского режима досрочно уехал из резиденции президента США.Президент США при этом опроверг сообщения о том, что после скандала с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме сделка по минеральным ресурсам с Украиной "мертва". При этом советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц отметил, что переговоры с Владимиром Зеленским по природным ресурсам могут возобновить при условии, что тот изменит свою позицию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Держим ушки на макушке": военный эксперт об остановке США помощи КиевуТрамп опроверг слухи об остановке сделки с Украиной по ресурсамРоссии отошли ценные запасы редких металлов

сша

украина

россия

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дональд трамп, сша, украина, россия, редкоземельные металлы, в мире, политика, внешняя политика, новости