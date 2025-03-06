Рейтинг@Mail.ru
Трамп поставил Зеленскому условия для сделки по ресурсам – СМИ - РИА Новости Крым, 06.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250306/tramp-postavil-zelenskomu-usloviya-dlya-sdelki-po-resursam--smi-1144718296.html
Трамп поставил Зеленскому условия для сделки по ресурсам – СМИ
Трамп поставил Зеленскому условия для сделки по ресурсам – СМИ - РИА Новости Крым, 06.03.2025
Трамп поставил Зеленскому условия для сделки по ресурсам – СМИ
Условием подписания сделки по минералам с Украиной станет обязательство Киева прекратить огонь с Россией. Об этом пишет Bloomberg. РИА Новости Крым, 06.03.2025
2025-03-06T21:24
2025-03-06T21:25
дональд трамп
сша
украина
россия
редкоземельные металлы
в мире
политика
внешняя политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/01/1144573666_0:7:1024:583_1920x0_80_0_0_fb7e59c363d33b6efbd3f34655d97850.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Условием подписания сделки по минералам с Украиной станет обязательство Киева прекратить огонь с Россией. Об этом пишет Bloomberg.5 марта Трамп заявил, что США в ближайшие дни примет "историческое решение" и значительно увеличит добычу критически важных минералов и редкоземельных металлов.28 февраля Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Во время беседы между ними возникла перепалка. Подписание соглашения о редкоземельных металлах было отменено, а глава киевского режима досрочно уехал из резиденции президента США.Президент США при этом опроверг сообщения о том, что после скандала с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме сделка по минеральным ресурсам с Украиной "мертва". При этом советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц отметил, что переговоры с Владимиром Зеленским по природным ресурсам могут возобновить при условии, что тот изменит свою позицию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Держим ушки на макушке": военный эксперт об остановке США помощи КиевуТрамп опроверг слухи об остановке сделки с Украиной по ресурсамРоссии отошли ценные запасы редких металлов
сша
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/01/1144573666_54:0:963:682_1920x0_80_0_0_c26ecf38b324c966fda6d171964c19ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, сша, украина, россия, редкоземельные металлы, в мире, политика, внешняя политика, новости
Трамп поставил Зеленскому условия для сделки по ресурсам – СМИ

Трамп требует от Украины согласиться на скорое прекращение огня с Россией – СМИ

21:24 06.03.2025 (обновлено: 21:25 06.03.2025)
 
© AP Photo Pool via APПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo Pool via AP
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Условием подписания сделки по минералам с Украиной станет обязательство Киева прекратить огонь с Россией. Об этом пишет Bloomberg.

"По словам осведомленных источников, европейским чиновникам сообщили, что президент Дональд Трамп хочет связать предлагаемую сделку между США и Украиной по поставкам полезных ископаемых с требованиями к Киеву взять на себя обязательство по скорейшему прекращению огня с Россией", — цитирует издание РИА Новости.

5 марта Трамп заявил, что США в ближайшие дни примет "историческое решение" и значительно увеличит добычу критически важных минералов и редкоземельных металлов.
28 февраля Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Во время беседы между ними возникла перепалка. Подписание соглашения о редкоземельных металлах было отменено, а глава киевского режима досрочно уехал из резиденции президента США.
Президент США при этом опроверг сообщения о том, что после скандала с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме сделка по минеральным ресурсам с Украиной "мертва". При этом советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц отметил, что переговоры с Владимиром Зеленским по природным ресурсам могут возобновить при условии, что тот изменит свою позицию.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Держим ушки на макушке": военный эксперт об остановке США помощи Киеву
Трамп опроверг слухи об остановке сделки с Украиной по ресурсам
России отошли ценные запасы редких металлов
 
Дональд ТрампСШАУкраинаРоссияРедкоземельные металлыВ миреПолитикаВнешняя политикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:41Как выбрать настоящую парфюмерию к 8 марта
22:23Близнец Зеленского: в Крыму оценили курс Макрона
22:06В Крыму нашли способ сбивать неуязвимые для РЭБ дроны
21:52Пять человек погибли в аварии в Белгородской области
21:37США и Украина обсудят перемирие с Россией на полгода
21:24Трамп поставил Зеленскому условия для сделки по ресурсам – СМИ
21:06Дрон гонялся за МЧС после обстрела в Горловке – ранен спасатель
20:53Европе не выиграть у России в гонке вооружений – Кремль
20:35Люди и собаки – в Севастополе ищут решение проблемы
20:17Трамп может отказаться защищать партнеров по НАТО – СМИ
20:01Запорожская область обесточена из-за аварии на высоковольтной линии
19:49В Крыму несовершеннолетний угнал ВАЗ у пенсионера
19:37Погиб в боях под Курском: в Севастополе простились с героем СВО
19:13Путин поддержал идею соцподдержки братьев и сестер погибших бойцов СВО
19:01В Симферополе перекроют центральную улицу
18:46Путин высказался о попытке покушения на митрополита Тихона
18:43"Свое не отдадим": Путин заявил о недопустимости уступок по Украине
18:35Стали известны подробности смертельного ДТП со "скорой" в Керчи
18:32Путин: бойцы 810-й бригады ежедневно идут вперед в Курской области
18:22Крым и Севастополь в лидерах по исполнению нацпроектов – Хуснуллин
Лента новостейМолния