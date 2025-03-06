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Пять человек погибли в аварии в Белгородской области - РИА Новости Крым, 06.03.2025
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Пять человек погибли в аварии в Белгородской области
Пять человек погибли в аварии в Белгородской области - РИА Новости Крым, 06.03.2025
Пять человек погибли в аварии в Белгородской области
Как минимум пять человек погибли в аварии, которая произошла вечером в четверг в Новооскольском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 06.03.2025
2025-03-06T21:52
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белгородская область
происшествия
дтп
вячеслав гладков
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Как минимум пять человек погибли в аварии, которая произошла вечером в четверг в Новооскольском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По данным местных СМИ, на трассе недалеко от Великомихайловки столкнулись микроавтобус и КамАЗ.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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белгородская область, происшествия, дтп, вячеслав гладков, новости, общество
Пять человек погибли в аварии в Белгородской области

В Белгородской области в аварии погибли пять человек – Гладков

21:52 06.03.2025 (обновлено: 21:53 06.03.2025)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция и скорая помощь
Полиция и скорая помощь - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Как минимум пять человек погибли в аварии, которая произошла вечером в четверг в Новооскольском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Большая авария. Минимум пять погибших, много пострадавших. Срочно выехал на место - в Новооскольский округ - вместе с начальником главного управления МЧС России по области", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.

По данным местных СМИ, на трассе недалеко от Великомихайловки столкнулись микроавтобус и КамАЗ.
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Белгородская областьПроисшествияДТПВячеслав ГладковНовостиОбщество
 
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