https://crimea.ria.ru/20250306/pyat-chelovek-pogibli-v-avarii-v-belgorodskoy-oblasti-1144718613.html

Пять человек погибли в аварии в Белгородской области

Пять человек погибли в аварии в Белгородской области - РИА Новости Крым, 06.03.2025

Пять человек погибли в аварии в Белгородской области

Как минимум пять человек погибли в аварии, которая произошла вечером в четверг в Новооскольском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 06.03.2025

2025-03-06T21:52

2025-03-06T21:52

2025-03-06T21:53

белгородская область

происшествия

дтп

вячеслав гладков

новости

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111337/57/1113375791_0:117:3228:1933_1920x0_80_0_0_9bde275014e82e552a5f71b8ef5d7eb0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Как минимум пять человек погибли в аварии, которая произошла вечером в четверг в Новооскольском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По данным местных СМИ, на трассе недалеко от Великомихайловки столкнулись микроавтобус и КамАЗ.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, происшествия, дтп, вячеслав гладков, новости, общество