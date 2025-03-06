https://crimea.ria.ru/20250306/v-krymu-nashli-sposob-sbivat-neuyazvimye-dlya-reb-drony-1144716644.html
В Крыму нашли способ сбивать неуязвимые для РЭБ дроны
В Крыму нашли способ сбивать неуязвимые для РЭБ дроны - РИА Новости Крым, 06.03.2025
В Крыму нашли способ сбивать неуязвимые для РЭБ дроны
Российские специалисты в области беспилотной авиации совместно с бойцами Вооруженных сил нашли способы противодействия FPV-дронам на оптоволокне, неуязвимым для РИА Новости Крым, 06.03.2025
2025-03-06T22:06
2025-03-06T22:06
2025-03-06T22:06
радио "спутник в крыму"
крым
безопасность республики крым и севастополя
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
армия и флот
системы радиоэлектронной борьбы
виталий романов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Российские специалисты в области беспилотной авиации совместно с бойцами Вооруженных сил нашли способы противодействия FPV-дронам на оптоволокне, неуязвимым для средств радиоэлектронной борьбы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал основатель центра компетенций "Крымский беспилотник", куратор всероссийского проекта "Архангел" Виталий Романов.По словам Романова, Крым "находится на передовой в борьбе с беспилотниками". Специалисты центра компетенций во взаимодействии с военными постоянно работают над способами противодействовать морским и авиационным беспилотникам противника."На сегодняшний день на Крым каждый день направляют огромное количество беспилотников. Мы ежедневно анализируем эту информацию, испытываем какие-то средства противодействия. Мы как гражданское объединение не имеем права действовать, но мы можем анализировать, моделировать какие-то методы защиты. Отрабатывается это все на фронте", - подчеркнул специалист.Романов отметил, что эта работа проводится не только на уровне Минобороны, но и с привлечением научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро.Центр компетенций "Крымский беспилотник" взаимодействует с военными для решения всевозможных задач, в том числе для разработки технологий противодействия безэкипажным катерам (БЭК), добавил он.Одна из разработок крымского центра компетенций – дрон с огнеметом "Горыныч", который был успешно испытан в прошлом году. Устройство уже протестировали на беспилотниках ВСУ со связью Starlink.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), армия и флот, системы радиоэлектронной борьбы, виталий романов
В Крыму нашли способ сбивать неуязвимые для РЭБ дроны
В Крыму создали тепловизионную камеру для подавления неуязвимых дронов ВСУ - эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым.
Российские специалисты в области беспилотной авиации совместно с бойцами Вооруженных сил нашли способы противодействия FPV-дронам на оптоволокне, неуязвимым для средств радиоэлектронной борьбы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал основатель центра компетенций "Крымский беспилотник", куратор всероссийского проекта "Архангел" Виталий Романов.
"Существующими системами РЭБ не подавить дроны на оптоволокне – только устранить дрон физически либо поразить сам канал связи. Сейчас идет ставка на это. Мы уже научились эти оптоволоконные каналы выявлять. При помощи тепловизионной камеры они прекрасно видны ночью. Днем в солнечном свете эти канальчики видны и отражаются на свету. Можно их выявлять, и мы их выявляем", - сказал эксперт.
По словам Романова, Крым "находится на передовой в борьбе с беспилотниками". Специалисты центра компетенций во взаимодействии с военными постоянно работают над способами противодействовать морским и авиационным беспилотникам противника.
"На сегодняшний день на Крым каждый день направляют огромное количество беспилотников. Мы ежедневно анализируем эту информацию, испытываем какие-то средства противодействия. Мы как гражданское объединение не имеем права действовать, но мы можем анализировать, моделировать какие-то методы защиты. Отрабатывается это все на фронте", - подчеркнул специалист.
Романов отметил, что эта работа проводится не только на уровне Минобороны, но и с привлечением научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро.
Центр компетенций "Крымский беспилотник" взаимодействует с военными для решения всевозможных задач, в том числе для разработки технологий противодействия безэкипажным катерам (БЭК), добавил он.
Одна из разработок крымского центра компетенций – дрон с огнеметом "Горыныч", который был успешно испытан в прошлом году. Устройство уже протестировали на беспилотниках ВСУ со связью Starlink.
"При воздействии температуры порядка ста градусов антенны Starlink перестают функционировать. Соответственно мы можем выводить из строя дроны "Баба Яга", которые раньше считались неуязвимыми, а также БЭКи. "Горыныч" – это летающий огнемет, который направленной струей создает температуру около 1100 градусов. В результате деформируются антенны, электроника, пластик, оболочки, оптика сгорает", - пояснил Романов.
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