https://crimea.ria.ru/20250306/v-krymu-nashli-sposob-sbivat-neuyazvimye-dlya-reb-drony-1144716644.html

В Крыму нашли способ сбивать неуязвимые для РЭБ дроны

В Крыму нашли способ сбивать неуязвимые для РЭБ дроны - РИА Новости Крым, 06.03.2025

В Крыму нашли способ сбивать неуязвимые для РЭБ дроны

Российские специалисты в области беспилотной авиации совместно с бойцами Вооруженных сил нашли способы противодействия FPV-дронам на оптоволокне, неуязвимым для РИА Новости Крым, 06.03.2025

2025-03-06T22:06

2025-03-06T22:06

2025-03-06T22:06

радио "спутник в крыму"

крым

безопасность республики крым и севастополя

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

армия и флот

системы радиоэлектронной борьбы

виталий романов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Российские специалисты в области беспилотной авиации совместно с бойцами Вооруженных сил нашли способы противодействия FPV-дронам на оптоволокне, неуязвимым для средств радиоэлектронной борьбы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал основатель центра компетенций "Крымский беспилотник", куратор всероссийского проекта "Архангел" Виталий Романов.По словам Романова, Крым "находится на передовой в борьбе с беспилотниками". Специалисты центра компетенций во взаимодействии с военными постоянно работают над способами противодействовать морским и авиационным беспилотникам противника."На сегодняшний день на Крым каждый день направляют огромное количество беспилотников. Мы ежедневно анализируем эту информацию, испытываем какие-то средства противодействия. Мы как гражданское объединение не имеем права действовать, но мы можем анализировать, моделировать какие-то методы защиты. Отрабатывается это все на фронте", - подчеркнул специалист.Романов отметил, что эта работа проводится не только на уровне Минобороны, но и с привлечением научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро.Центр компетенций "Крымский беспилотник" взаимодействует с военными для решения всевозможных задач, в том числе для разработки технологий противодействия безэкипажным катерам (БЭК), добавил он.Одна из разработок крымского центра компетенций – дрон с огнеметом "Горыныч", который был успешно испытан в прошлом году. Устройство уже протестировали на беспилотниках ВСУ со связью Starlink.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), армия и флот, системы радиоэлектронной борьбы, виталий романов