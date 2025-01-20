https://crimea.ria.ru/20250120/moshenniki-kradut-u-krymchan-telegram-akkaunty-s-pomoschyu-domovykh-chatov-1143491938.html

Мошенники крадут у крымчан Telegram-аккаунты с помощью "домовых чатов"

Мошенники крадут у крымчан Telegram-аккаунты с помощью "домовых чатов" - РИА Новости Крым, 20.01.2025

Мошенники крадут у крымчан Telegram-аккаунты с помощью "домовых чатов"

В Крыму мошенники крадут аккаунты пользователей Telegram с помощью фейковых "домовых чатов", предупреждает администрация Симферополя. РИА Новости Крым, 20.01.2025

2025-01-20T10:56

2025-01-20T10:56

2025-01-20T10:56

крым

симферополь

администрация симферополя

фейк

мошенничество

интернет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В Крыму мошенники крадут аккаунты пользователей Telegram с помощью фейковых "домовых чатов", предупреждает администрация Симферополя.В публикации представлена фотография листовки, размещенной в подъезде или лифте жилого дома, на которой изображен QR-код с призывом к гражданам присоединяться к чату якобы для решения общедомовых вопросов, составления заявок и претензий, получения сведений о ремонтах, отключениях света и воды. Однако, отсканировав код с помощью смартфона, пользователь попадает на фальшивый сайт.Крымчанам советуют при выявлении ложных объявлений сообщать в правоохранительные органы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обокрали пенсионерок: подростки в Алуште задержаны за помощь мошенникамГруппа мошенников похищала деньги у пенсионеров в пяти районах КрымаКешбэк за медуслуги - аферисты придумали еще один способ обмана россиян

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, администрация симферополя, фейк, мошенничество, интернет