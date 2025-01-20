Рейтинг@Mail.ru
Мошенники крадут у крымчан Telegram-аккаунты с помощью "домовых чатов" - РИА Новости Крым, 20.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250120/moshenniki-kradut-u-krymchan-telegram-akkaunty-s-pomoschyu-domovykh-chatov-1143491938.html
Мошенники крадут у крымчан Telegram-аккаунты с помощью "домовых чатов"
Мошенники крадут у крымчан Telegram-аккаунты с помощью "домовых чатов" - РИА Новости Крым, 20.01.2025
Мошенники крадут у крымчан Telegram-аккаунты с помощью "домовых чатов"
В Крыму мошенники крадут аккаунты пользователей Telegram с помощью фейковых "домовых чатов", предупреждает администрация Симферополя. РИА Новости Крым, 20.01.2025
2025-01-20T10:56
2025-01-20T10:56
крым
симферополь
администрация симферополя
фейк
мошенничество
интернет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/1a/1126133655_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_4bc220c3c8f4d0f4e7afd6ab167e4368.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В Крыму мошенники крадут аккаунты пользователей Telegram с помощью фейковых "домовых чатов", предупреждает администрация Симферополя.В публикации представлена фотография листовки, размещенной в подъезде или лифте жилого дома, на которой изображен QR-код с призывом к гражданам присоединяться к чату якобы для решения общедомовых вопросов, составления заявок и претензий, получения сведений о ремонтах, отключениях света и воды. Однако, отсканировав код с помощью смартфона, пользователь попадает на фальшивый сайт.Крымчанам советуют при выявлении ложных объявлений сообщать в правоохранительные органы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обокрали пенсионерок: подростки в Алуште задержаны за помощь мошенникамГруппа мошенников похищала деньги у пенсионеров в пяти районах КрымаКешбэк за медуслуги - аферисты придумали еще один способ обмана россиян
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/1a/1126133655_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_049889d0d4d24fb14e74b4d13443c0fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, симферополь, администрация симферополя, фейк, мошенничество, интернет
Мошенники крадут у крымчан Telegram-аккаунты с помощью "домовых чатов"

В Крыму мошенники используют фальшивые домовые чаты для кражи аккаунтов Telegram

10:56 20.01.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ библиотеке
В библиотеке - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В Крыму мошенники крадут аккаунты пользователей Telegram с помощью фейковых "домовых чатов", предупреждает администрация Симферополя.
В публикации представлена фотография листовки, размещенной в подъезде или лифте жилого дома, на которой изображен QR-код с призывом к гражданам присоединяться к чату якобы для решения общедомовых вопросов, составления заявок и претензий, получения сведений о ремонтах, отключениях света и воды. Однако, отсканировав код с помощью смартфона, пользователь попадает на фальшивый сайт.
"В Симферополе в подъездах многоквартирных домов мошенники размещают объявления, в которых предлагают жильцам отсканировать QR-код и присоединиться к чату соседей. После перехода по ссылке преступники получают полный доступ к аккаунту, личной информации и контактам", - говорится в сообщении.
Крымчанам советуют при выявлении ложных объявлений сообщать в правоохранительные органы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Обокрали пенсионерок: подростки в Алуште задержаны за помощь мошенникам
Группа мошенников похищала деньги у пенсионеров в пяти районах Крыма
Кешбэк за медуслуги - аферисты придумали еще один способ обмана россиян
 
КрымСимферопольАдминистрация СимферополяФейкМошенничествоИнтернет
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:47В Севастополе перекрыт рейд
12:20Воевал за ВСУ: жителя Ялты признали виновным в госизмене
12:12Армия России освободила два населенных пункта в Донбассе
12:10Взятки на 36 млн рублей: завершено следствие по делу генерала Шамарина
12:06Выброс мазута в Севастополе – мешки с пляжей поднимают кранами
11:52В Севастополе собаки напали на ребенка - дело контролирует Бастрыкин
11:37Два человека погибли при ударе по селу Бехтеры на Херсонщине
11:34Сколько малышей родились по программе бесплатной ЭКО в Крыму
11:25Утилизация боеприпасов: где в Крыму громко в понедельник
11:16Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу
11:08Жителя Херсонской области задержали за экстремизм в Telegram
11:01ВСУ нанесли удар возле больницы в Горловке - ранены восемь человек
10:56Мошенники крадут у крымчан Telegram-аккаунты с помощью "домовых чатов"
10:39В России расширили перечень жизненно важных лекарств
10:24Мазут в Крыму и на Кубани - оперативная обстановка на утро понедельника
10:05ВСУ ударили по школе в Херсонской области – ранены 13 человек
10:01Удары по Украине: поражены промышленные и военные объекты
09:50Два беспилотника пытались атаковать Татарстан
09:38Названы самые опасные регионы России
09:27В Крыму три человека погибли в ДТП
Лента новостейМолния