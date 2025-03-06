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Беспилотники ВСУ пытаются атаковать Севастополь

Беспилотники ВСУ пытаются атаковать Севастополь - РИА Новости Крым, 06.03.2025

Беспилотники ВСУ пытаются атаковать Севастополь

Военные отражают атаку украинских беспилотников на Севастополь. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 06.03.2025

2025-03-06T23:26

2025-03-06T23:26

2025-03-06T23:30

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Военные отражают атаку украинских беспилотников на Севастополь. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Губернатор призвал горожан сохранять бдительность и находиться в безопасных местах.Все службы приведены в состояние боевой готовности.Рейд через бухту также закрыт - работа морского пассажирского транспорта приостановлена. Для жителей организовали компенсационные автобусы.Днем в четверг дежурными средствами ПВО над Черным морем и Крымом были сбиты два БПЛА.Вечером вражеский БПЛА сбили над акваторией Азовского моря рядом с Бердянском Запорожской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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