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Беспилотники ВСУ пытаются атаковать Севастополь - РИА Новости Крым, 06.03.2025
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Беспилотники ВСУ пытаются атаковать Севастополь
Беспилотники ВСУ пытаются атаковать Севастополь - РИА Новости Крым, 06.03.2025
Беспилотники ВСУ пытаются атаковать Севастополь
Военные отражают атаку украинских беспилотников на Севастополь. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 06.03.2025
2025-03-06T23:26
2025-03-06T23:30
севастополь
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происшествия
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срочные новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Военные отражают атаку украинских беспилотников на Севастополь. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Губернатор призвал горожан сохранять бдительность и находиться в безопасных местах.Все службы приведены в состояние боевой готовности.Рейд через бухту также закрыт - работа морского пассажирского транспорта приостановлена. Для жителей организовали компенсационные автобусы.Днем в четверг дежурными средствами ПВО над Черным морем и Крымом были сбиты два БПЛА.Вечером вражеский БПЛА сбили над акваторией Азовского моря рядом с Бердянском Запорожской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, атаки всу на крым, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, новости севастополя, срочные новости крыма, михаил развожаев, беспилотник (бпла, дрон), пво
Беспилотники ВСУ пытаются атаковать Севастополь

В Севастополе силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников - Развожаев

23:26 06.03.2025 (обновлено: 23:30 06.03.2025)
 
© РИА Новости Крым . Андрей КиреевНочные дороги Севастополя
Ночные дороги Севастополя - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Военные отражают атаку украинских беспилотников на Севастополь. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"По предварительной информации, дежурные средства ПВО уже перехватили и уничтожили 2 БПЛА над акваторией Черного моря на значительном расстоянии от берега", - сообщил он в Telegram.
Губернатор призвал горожан сохранять бдительность и находиться в безопасных местах.
Все службы приведены в состояние боевой готовности.
Рейд через бухту также закрыт - работа морского пассажирского транспорта приостановлена. Для жителей организовали компенсационные автобусы.
Днем в четверг дежурными средствами ПВО над Черным морем и Крымом были сбиты два БПЛА.
Вечером вражеский БПЛА сбили над акваторией Азовского моря рядом с Бердянском Запорожской области.
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