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Беспилотники ВСУ пытаются атаковать Севастополь
Беспилотники ВСУ пытаются атаковать Севастополь - РИА Новости Крым, 06.03.2025
Беспилотники ВСУ пытаются атаковать Севастополь
Военные отражают атаку украинских беспилотников на Севастополь. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 06.03.2025
2025-03-06T23:26
2025-03-06T23:26
2025-03-06T23:30
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Военные отражают атаку украинских беспилотников на Севастополь. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Губернатор призвал горожан сохранять бдительность и находиться в безопасных местах.Все службы приведены в состояние боевой готовности.Рейд через бухту также закрыт - работа морского пассажирского транспорта приостановлена. Для жителей организовали компенсационные автобусы.Днем в четверг дежурными средствами ПВО над Черным морем и Крымом были сбиты два БПЛА.Вечером вражеский БПЛА сбили над акваторией Азовского моря рядом с Бердянском Запорожской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Беспилотники ВСУ пытаются атаковать Севастополь
В Севастополе силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников - Развожаев
23:26 06.03.2025 (обновлено: 23:30 06.03.2025)