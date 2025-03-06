https://crimea.ria.ru/20250306/ssha-obsudit-s-ukrainoy-shestimesyachnoe-peremirie-1144718489.html

США и Украина обсудят перемирие с Россией на полгода

США и Украина обсудят перемирие с Россией на полгода - РИА Новости Крым, 06.03.2025

США и Украина обсудят перемирие с Россией на полгода

Высокопоставленные представители США обсудят с Украиной перемирие и основы сделки по урегулированию конфликта с Россией. Такие планы на встречу представителей... РИА Новости Крым, 06.03.2025

2025-03-06T21:37

2025-03-06T21:37

2025-03-06T22:09

сша

украина

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саудовская аравия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Высокопоставленные представители США обсудят с Украиной перемирие и основы сделки по урегулированию конфликта с Россией. Такие планы на встречу представителей двух стран в Саудовской Аравии озвучил спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, пишет РИА Новости.Портал Axios ранее сообщал, что высокопоставленные официальные лица США и Украины встретятся в Саудовской Аравии 12 марта для обсуждения усилий по прекращению огня.Ранее Bloomberg со ссылкой на источники заявил, что президент США Дональд Трамп может потребовать от Киева обязательство прекратить огонь с Россией в качестве условия для подписания сделки о минералах.Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России назвали скрытую цель плана Франции и Британии по УкраинеЕвропа продолжит вооружать Украину после установления мира – СтармерЗеленский отказался от прекращения огня – Белый дом

сша

украина

россия

саудовская аравия

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, украина, переговоры, политика, внешняя политика, новости, в мире, россия, саудовская аравия