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США и Украина обсудят перемирие с Россией на полгода
США и Украина обсудят перемирие с Россией на полгода - РИА Новости Крым, 06.03.2025
США и Украина обсудят перемирие с Россией на полгода
Высокопоставленные представители США обсудят с Украиной перемирие и основы сделки по урегулированию конфликта с Россией. Такие планы на встречу представителей... РИА Новости Крым, 06.03.2025
2025-03-06T21:37
2025-03-06T21:37
2025-03-06T22:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Высокопоставленные представители США обсудят с Украиной перемирие и основы сделки по урегулированию конфликта с Россией. Такие планы на встречу представителей двух стран в Саудовской Аравии озвучил спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, пишет РИА Новости.Портал Axios ранее сообщал, что высокопоставленные официальные лица США и Украины встретятся в Саудовской Аравии 12 марта для обсуждения усилий по прекращению огня.Ранее Bloomberg со ссылкой на источники заявил, что президент США Дональд Трамп может потребовать от Киева обязательство прекратить огонь с Россией в качестве условия для подписания сделки о минералах.Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России назвали скрытую цель плана Франции и Британии по УкраинеЕвропа продолжит вооружать Украину после установления мира – СтармерЗеленский отказался от прекращения огня – Белый дом
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сша, украина, переговоры, политика, внешняя политика, новости, в мире, россия, саудовская аравия
США и Украина обсудят перемирие с Россией на полгода
США и Украина обсудят перемирие с Россией на встрече в Саудовской Аравии – Уиткофф
21:37 06.03.2025 (обновлено: 22:09 06.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Высокопоставленные представители США обсудят с Украиной перемирие и основы сделки по урегулированию конфликта с Россией. Такие планы на встречу представителей двух стран в Саудовской Аравии озвучил спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, пишет РИА Новости.
"Мы сейчас обсуждаем возможность координации встречи с украинцами в Эр-Рияде или даже потенциально в Джидде. Так что город может поменяться, но это будет Саудовская Аравия, и я думаю, что идея заключается в том, чтобы заложить основу для мирного соглашения, а также дополнительно шестимесячное прекращение огня", - сказал он журналистам.
Портал Axios ранее сообщал, что высокопоставленные официальные лица США и Украины встретятся в Саудовской Аравии 12 марта для обсуждения усилий по прекращению огня.
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники заявил, что президент США Дональд Трамп может потребовать от Киева
обязательство прекратить огонь с Россией в качестве условия для подписания сделки о минералах.
Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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