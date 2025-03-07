https://crimea.ria.ru/20250307/ataka-na-sevastopol-otrazhena-1144720980.html

Атака на Севастополь отражена

Атака на Севастополь отражена - РИА Новости Крым, 07.03.2025

Атака на Севастополь отражена

Черноморский флот и силы противовоздушной обороны России отразили атаку украинских беспилотников на Севастополь. Об этом сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 07.03.2025

2025-03-07T00:14

2025-03-07T00:14

2025-03-07T00:20

севастополь

михаил развожаев

атаки всу на крым

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность республики крым и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110355/94/1103559426_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_d9f1d076e6b84a1fe9ccb0a96524dae7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Черноморский флот и силы противовоздушной обороны России отразили атаку украинских беспилотников на Севастополь. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Вечером в четверг ВСУ предприняли попытку воздушной атаки на город. Первые БПЛА были сбиты над морем в 23:24. Изначально губернатор сообщал о двух уничтоженных беспилотниках на значительном расстоянии от берега. Позже на значительном расстоянии от берега в районе Качи сбили еще два дрона.Рейд через бухту пока закрыт - работа морского пассажирского транспорта приостановлена. Для жителей организовали компенсационные автобусы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя