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Атака на Севастополь отражена - РИА Новости Крым, 07.03.2025
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Атака на Севастополь отражена
Атака на Севастополь отражена - РИА Новости Крым, 07.03.2025
Атака на Севастополь отражена
Черноморский флот и силы противовоздушной обороны России отразили атаку украинских беспилотников на Севастополь. Об этом сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 07.03.2025
2025-03-07T00:14
2025-03-07T00:20
севастополь
михаил развожаев
атаки всу на крым
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Черноморский флот и силы противовоздушной обороны России отразили атаку украинских беспилотников на Севастополь. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Вечером в четверг ВСУ предприняли попытку воздушной атаки на город. Первые БПЛА были сбиты над морем в 23:24. Изначально губернатор сообщал о двух уничтоженных беспилотниках на значительном расстоянии от берега. Позже на значительном расстоянии от берега в районе Качи сбили еще два дрона.Рейд через бухту пока закрыт - работа морского пассажирского транспорта приостановлена. Для жителей организовали компенсационные автобусы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, михаил развожаев, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя
Атака на Севастополь отражена

Силы ПВО и Черноморский флот отразили атаку беспилотников на Севастополь - Развожаев

00:14 07.03.2025 (обновлено: 00:20 07.03.2025)
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоСевастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям
Севастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Черноморский флот и силы противовоздушной обороны России отразили атаку украинских беспилотников на Севастополь. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"По информации Спасательной службы Севастополя, никакие объекты в городе не пострадали. Продолжается контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове", - написал он в Telegram.
Вечером в четверг ВСУ предприняли попытку воздушной атаки на город. Первые БПЛА были сбиты над морем в 23:24. Изначально губернатор сообщал о двух уничтоженных беспилотниках на значительном расстоянии от берега. Позже на значительном расстоянии от берега в районе Качи сбили еще два дрона.
Рейд через бухту пока закрыт - работа морского пассажирского транспорта приостановлена. Для жителей организовали компенсационные автобусы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольМихаил РазвожаевАтаки ВСУ на КрымБеспилотник (БПЛА, дрон)Безопасность Республики Крым и Севастополя
 
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