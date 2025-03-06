https://crimea.ria.ru/20250306/sammit-es-po-ukraine--glavnoe-1144719978.html

Саммит ЕС по Украине – главное

Саммит ЕС по Украине – главное - РИА Новости Крым, 07.03.2025

Саммит ЕС по Украине – главное

Лидеры ЕС договорились продолжать работу над обеспечением гарантий безопасности для Украины, однако не утвердили инициативу главы евродипломатии Каи Каллас по... РИА Новости Крым, 07.03.2025

2025-03-06T23:36

2025-03-06T23:36

2025-03-07T00:03

европейский союз (ес)

европа

виктор орбан

венгрия

владимир зеленский

украина

политика

в мире

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111290/86/1112908664_0:0:3134:1764_1920x0_80_0_0_114021f077969d8ef066f3fbfc94959d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Лидеры ЕС договорились продолжать работу над обеспечением гарантий безопасности для Украины, однако не утвердили инициативу главы евродипломатии Каи Каллас по военной помощи Киеву на 2025 год. Выводы внеочередного саммита по украинскому конфликту, который прошел в четверг в Брюсселе, поддержали 26 из 27 государств-членов. Об этом пишет РИА Новости."Евросовет приветствует готовность государств-членов срочно активизировать усилия по удовлетворению насущных оборонных потребностей Украины, в частности по поставке систем ПВО, боеприпасов и ракет, предоставлению необходимой подготовки... Призывает Совет ЕС оперативно продвигать работу над инициативами, в частности инициативой верховного представителя по координации возросшей военной поддержки ЕС Украине", - указывается в документе.В свете переговоров о всеобъемлющем и прочном мире Евросоюз готов и далее "вносить вклад в подготовку и оснащение вооруженных сил Украины и активизировать работу по дальнейшей поддержке и развитию оборонной промышленности Украины и углублению ее сотрудничества с европейской оборонной промышленностью", добавляется в итоговом тексте.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что участники саммита расспрашивали Владимира Зеленского об обстановке на фронтах.Он отметил, что Вашингтон "дал понять, что значительно снизит уровень поддержки и даже прекратит ее в определенных сферах", поэтому лидеры стран ЕС "теперь ломают голову над вопросом, должна ли Украина продолжать войну только при европейской поддержке". "И большинство европейских лидеров склоняются к тому, что эту войну следует продолжать", - сказал он.По итогам встречи лидеры Европейского союза ожидают от Еврокомиссии стратегию развития обороны с наращиванием финансирования. К обсуждению этого вопроса планируют вернуться в марте и июне. "Евросовет с нетерпением ждет план о будущем европейской обороны, включая дополнительные элементы, направленные на существенное увеличение финансирования европейской обороны и укрепление европейской оборонной технологической и промышленной базы. Евросовет вернется к этому вопросу на своих заседаниях в марте и июне", - говорится в тексте документа.Ранее профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло сказал в комментарии РИА Новости Крым, что европейские лидеры высказываются против мирного урегулирования на Украине, поскольку в противном случае их ждет политическая смерть.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый страх ЕС: Венгрия может "пустить под откос" все решения по УкраинеБлизнец Зеленского: в Крыму оценили курс МакронаСША и Украина обсудят перемирие с Россией на полгода

европа

венгрия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейский союз (ес), европа, виктор орбан, венгрия, владимир зеленский, украина, политика, в мире, новости