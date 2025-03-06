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Дрон гонялся за МЧС после обстрела в Горловке – ранен спасатель - РИА Новости Крым, 06.03.2025
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Дрон гонялся за МЧС после обстрела в Горловке – ранен спасатель
Дрон гонялся за МЧС после обстрела в Горловке – ранен спасатель - РИА Новости Крым, 06.03.2025
Дрон гонялся за МЧС после обстрела в Горловке – ранен спасатель
Украинский беспилотник атаковал спасателей во время тушения автомобиля в Горловке. Взрывной волной ранен один из специалистов, сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 06.03.2025
2025-03-06T21:06
2025-03-06T21:06
горловка
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник атаковал спасателей во время тушения автомобиля в Горловке. Взрывной волной ранен один из специалистов, сообщили в МЧС России.Спасатель доставлен в больницу с травмами от взрывной волны. Кроме того, повреждена пожарная автоцистерна.в прошлом году в Горловке при ликвидации последствий детонации и пожара после украинского обстрела погиб начальник четвертого пожарно-спасательного отряда Сергей Никитенко. Он был посмертно награжден орденом Мужества.Украинские дроны регулярно атакуют российских спасателей, которые спешат на помощь простым мирным гражданам. Так, ранее сообщалось, что БПЛА ВСУ атаковали пожарную часть МЧС России в Горловке в Донецкой Народной Республике. Позже беспилотник ударил по машине спасателей, которая ехала на тушение пожара после украинского обстрела.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Донецке появился памятник Героям-спасателямПожар и погибшие спасатели: в Энгельсе вводят режим ЧС после удара ВСУУдаром БПЛА ранены шестеро спасателей при тушении пожара в Токмаке
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РИА Новости Крым
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горловка, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
Дрон гонялся за МЧС после обстрела в Горловке – ранен спасатель

В Горловке при атаке дрона ранен замначальника службы пожаротушения МЧС России

21:06 06.03.2025
 
© МЧС РоссииДрон атаковал спасателей в Горловке
Дрон атаковал спасателей в Горловке
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник атаковал спасателей во время тушения автомобиля в Горловке. Взрывной волной ранен один из специалистов, сообщили в МЧС России.
"Из-за обстрела загорелась легковушка. Как только пожарные МЧС России приступили к тушению, в небе заметили БПЛА. Личный состав дважды спускался в укрытие. Дрон сбросил боеприпас. Пострадал заместитель начальника службы пожаротушения", - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства в Telegram.
Спасатель доставлен в больницу с травмами от взрывной волны.
Кроме того, повреждена пожарная автоцистерна.
в прошлом году в Горловке при ликвидации последствий детонации и пожара после украинского обстрела погиб начальник четвертого пожарно-спасательного отряда Сергей Никитенко. Он был посмертно награжден орденом Мужества.
Украинские дроны регулярно атакуют российских спасателей, которые спешат на помощь простым мирным гражданам. Так, ранее сообщалось, что БПЛА ВСУ атаковали пожарную часть МЧС России в Горловке в Донецкой Народной Республике. Позже беспилотник ударил по машине спасателей, которая ехала на тушение пожара после украинского обстрела.
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ГорловкаДонецкая Народная Республика (ДНР)События в ДонбассеПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)НовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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