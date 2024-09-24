https://crimea.ria.ru/20240924/detonatsiya-i-pozhar-v-gorlovke-pogib-nachalnik-protivopozharnoy-sluzhby-1140574289.html

Детонация и пожар: в Горловке погиб начальник противопожарной службы

Детонация и пожар: в Горловке погиб начальник противопожарной службы - РИА Новости Крым, 24.09.2024

Детонация и пожар: в Горловке погиб начальник противопожарной службы

В Горловке при ликвидации последствий детонации и пожара после украинского обстрела погиб начальник четвертого пожарно-спасательного отряда Сергей Никитенко... РИА Новости Крым, 24.09.2024

2024-09-24T13:21

2024-09-24T13:21

2024-09-24T13:23

донецкая народная республика (днр)

горловка

иван приходько

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

денис пушилин

обстрелы всу

ситуация в донбассе: новости и комментарии

события в донбассе

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1f/1131085608_0:108:3181:1897_1920x0_80_0_0_18470c24cda03848e898050b1b09db88.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В Горловке при ликвидации последствий детонации и пожара после украинского обстрела погиб начальник четвертого пожарно-спасательного отряда Сергей Никитенко. Еще трое спасателей получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.По данным мэра города Ивана Приходько, Никитенко лично прибыл на место обстрела для ликвидации и устранения последствий, но получил смертельные раны."Сегодня не стало полковника внутренней службы, истинного офицера, настоящего мужчины, который посвятил себя служению родному городу, его населению, службе во имя спасения человеческих жизней. Он ушел героем, который предпочел быть в опасной зоне вместе со своими подчиненными, зная, какому риску себя подвергает", - написал он.Как отметил Пушилин, украинские боевики били по Горловке из ствольной артиллерии кассетного типа. В результате ранены двое подростков. А при детонации суббоеприпасов пострадали двое мужчин. Ударами повреждены жилой дом, школа и линии электропередачи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три мирных жителя ранены при ударе украинских боевиков по ДонбассуТри человека погибли в ДНР при обстреле, еще 15 пострадалиБеспилотник ВСУ атаковал пожарных в ДНР - пострадали три человека

донецкая народная республика (днр)

горловка

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), горловка, иван приходько, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), денис пушилин, обстрелы всу, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, новости