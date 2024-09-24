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Детонация и пожар: в Горловке погиб начальник противопожарной службы - РИА Новости Крым, 24.09.2024
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Детонация и пожар: в Горловке погиб начальник противопожарной службы
Детонация и пожар: в Горловке погиб начальник противопожарной службы - РИА Новости Крым, 24.09.2024
Детонация и пожар: в Горловке погиб начальник противопожарной службы
В Горловке при ликвидации последствий детонации и пожара после украинского обстрела погиб начальник четвертого пожарно-спасательного отряда Сергей Никитенко... РИА Новости Крым, 24.09.2024
2024-09-24T13:21
2024-09-24T13:23
донецкая народная республика (днр)
горловка
иван приходько
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
денис пушилин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В Горловке при ликвидации последствий детонации и пожара после украинского обстрела погиб начальник четвертого пожарно-спасательного отряда Сергей Никитенко. Еще трое спасателей получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.По данным мэра города Ивана Приходько, Никитенко лично прибыл на место обстрела для ликвидации и устранения последствий, но получил смертельные раны."Сегодня не стало полковника внутренней службы, истинного офицера, настоящего мужчины, который посвятил себя служению родному городу, его населению, службе во имя спасения человеческих жизней. Он ушел героем, который предпочел быть в опасной зоне вместе со своими подчиненными, зная, какому риску себя подвергает", - написал он.Как отметил Пушилин, украинские боевики били по Горловке из ствольной артиллерии кассетного типа. В результате ранены двое подростков. А при детонации суббоеприпасов пострадали двое мужчин. Ударами повреждены жилой дом, школа и линии электропередачи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три мирных жителя ранены при ударе украинских боевиков по ДонбассуТри человека погибли в ДНР при обстреле, еще 15 пострадалиБеспилотник ВСУ атаковал пожарных в ДНР - пострадали три человека
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), горловка, иван приходько, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), денис пушилин, обстрелы всу, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, новости
Детонация и пожар: в Горловке погиб начальник противопожарной службы

Начальник пожарно-спасательной службы погиб при детонации на пожаре в Горловке

13:21 24.09.2024 (обновлено: 13:23 24.09.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПожар в ДНР
Пожар в ДНР - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В Горловке при ликвидации последствий детонации и пожара после украинского обстрела погиб начальник четвертого пожарно-спасательного отряда Сергей Никитенко. Еще трое спасателей получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"В Никитовском районе Горловки при тушении пожара произошла детонация взрывоопасного предмета, пострадали три сотрудника МЧС России. К сожалению, погиб начальник пожарно-спасательного отряда Сергей Никитенко", - написал он в своем Telegram-канале.
По данным мэра города Ивана Приходько, Никитенко лично прибыл на место обстрела для ликвидации и устранения последствий, но получил смертельные раны.
"Сегодня не стало полковника внутренней службы, истинного офицера, настоящего мужчины, который посвятил себя служению родному городу, его населению, службе во имя спасения человеческих жизней. Он ушел героем, который предпочел быть в опасной зоне вместе со своими подчиненными, зная, какому риску себя подвергает", - написал он.
Как отметил Пушилин, украинские боевики били по Горловке из ствольной артиллерии кассетного типа. В результате ранены двое подростков. А при детонации суббоеприпасов пострадали двое мужчин. Ударами повреждены жилой дом, школа и линии электропередачи.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)ГорловкаИван ПриходькоПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Денис ПушилинОбстрелы ВСУСитуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеНовости
 
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