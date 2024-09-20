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Три человека погибли в ДНР при обстреле, еще 15 пострадали

Три человека погибли в ДНР при обстреле, еще 15 пострадали - РИА Новости Крым, 20.09.2024

Три человека погибли в ДНР при обстреле, еще 15 пострадали

Три человека погибли, еще 15 пострадали, включая трех подростков, в результате атак украинских войск по территории ДНР в пятницу, сообщил глава региона Денис... РИА Новости Крым, 20.09.2024

2024-09-20T20:11

2024-09-20T20:11

2024-09-20T20:25

денис пушилин

донецкая народная республика (днр)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Три человека погибли, еще 15 пострадали, включая трех подростков, в результате атак украинских войск по территории ДНР в пятницу, сообщил глава региона Денис Пушилин.По данным Пушилина, в Горловке двое мужчин погибли при атаке беспилотника ВСУ на центр города, а также в результате обстрела погибла одна женщина. Кроме того, вследствие вооруженных атак ВСУ по Горловке пострадали 14 человек, среди них три подростка. В Горловке при обстреле пострадал еще один мужчина.Как уточнил глава региона, в результате украинской вооруженной агрессии повреждения получили девять жилых домостроений, четыре объекта гражданской инфраструктуры, пожарная автоцистерна МЧС России, автобус и частный автомобиль."К этому часу со стороны вооруженных формирований Украины совершены 25 вооруженных атак, выпущено более 60 боеприпасов. Применялись реактивная артиллерия калибром 220 миллиметров (РСЗО "Ураган"), ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - резюмировал Пушилин.В начале сентября ВСУ атаковали рынок "Сокол" в Донецке. Изначально погибли двое детей и взрослый, много людей получили ранения разной степени тяжести. К концу дня сообщалось, что число пострадавших достигло 13 человек, и скончалась еще одна женщина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека погибли при ударе ракетами HIMARS по ДонбассуДрон ВСУ убил женщину-медика в ГорловкеВ Донецке пострадали пять сотрудников МЧС России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис пушилин, донецкая народная республика (днр), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, происшествия