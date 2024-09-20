https://crimea.ria.ru/20240920/tri-cheloveka-pogibli-v-dnr-pri-obstrele-esche-15-postradali-1140503356.html
Три человека погибли в ДНР при обстреле, еще 15 пострадали
Три человека погибли в ДНР при обстреле, еще 15 пострадали - РИА Новости Крым, 20.09.2024
Три человека погибли в ДНР при обстреле, еще 15 пострадали
Три человека погибли, еще 15 пострадали, включая трех подростков, в результате атак украинских войск по территории ДНР в пятницу, сообщил глава региона Денис... РИА Новости Крым, 20.09.2024
2024-09-20T20:11
2024-09-20T20:11
2024-09-20T20:25
денис пушилин
донецкая народная республика (днр)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Три человека погибли, еще 15 пострадали, включая трех подростков, в результате атак украинских войск по территории ДНР в пятницу, сообщил глава региона Денис Пушилин.По данным Пушилина, в Горловке двое мужчин погибли при атаке беспилотника ВСУ на центр города, а также в результате обстрела погибла одна женщина. Кроме того, вследствие вооруженных атак ВСУ по Горловке пострадали 14 человек, среди них три подростка. В Горловке при обстреле пострадал еще один мужчина.Как уточнил глава региона, в результате украинской вооруженной агрессии повреждения получили девять жилых домостроений, четыре объекта гражданской инфраструктуры, пожарная автоцистерна МЧС России, автобус и частный автомобиль."К этому часу со стороны вооруженных формирований Украины совершены 25 вооруженных атак, выпущено более 60 боеприпасов. Применялись реактивная артиллерия калибром 220 миллиметров (РСЗО "Ураган"), ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - резюмировал Пушилин.В начале сентября ВСУ атаковали рынок "Сокол" в Донецке. Изначально погибли двое детей и взрослый, много людей получили ранения разной степени тяжести. К концу дня сообщалось, что число пострадавших достигло 13 человек, и скончалась еще одна женщина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека погибли при ударе ракетами HIMARS по ДонбассуДрон ВСУ убил женщину-медика в ГорловкеВ Донецке пострадали пять сотрудников МЧС России
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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денис пушилин, донецкая народная республика (днр), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, происшествия
Три человека погибли в ДНР при обстреле, еще 15 пострадали
Три человека погибли в ДНР при обстреле, еще 15 пострадали - Пушилин
20:11 20.09.2024 (обновлено: 20:25 20.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Три человека погибли, еще 15 пострадали, включая трех подростков, в результате атак украинских войск по территории ДНР в пятницу, сообщил глава региона Денис Пушилин.
"Три человека погибли, еще 15 мирных жителей, в том числе три подростка, пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - написал он в своем Telegram-канале.
По данным Пушилина, в Горловке двое мужчин погибли при атаке беспилотника ВСУ на центр города, а также в результате обстрела погибла одна женщина. Кроме того, вследствие вооруженных атак ВСУ по Горловке пострадали 14 человек, среди них три подростка. В Горловке при обстреле пострадал еще один мужчина.
Как уточнил глава региона, в результате украинской вооруженной агрессии повреждения получили девять жилых домостроений, четыре объекта гражданской инфраструктуры, пожарная автоцистерна МЧС России, автобус и частный автомобиль.
"К этому часу со стороны вооруженных формирований Украины совершены 25 вооруженных атак, выпущено более 60 боеприпасов. Применялись реактивная артиллерия калибром 220 миллиметров (РСЗО "Ураган"), ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - резюмировал Пушилин.
В начале сентября ВСУ атаковали рынок "Сокол" в Донецке. Изначально погибли двое детей и взрослый, много людей получили
ранения разной степени тяжести. К концу дня сообщалось
, что число пострадавших достигло 13 человек, и скончалась
еще одна женщина.
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