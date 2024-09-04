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Двое детей погибли - число пострадавших при обстреле рынка достигло 13 - РИА Новости Крым, 04.09.2024
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Двое детей погибли - число пострадавших при обстреле рынка достигло 13
Двое детей погибли - число пострадавших при обстреле рынка достигло 13 - РИА Новости Крым, 04.09.2024
Двое детей погибли - число пострадавших при обстреле рынка достигло 13
Число пострадавших от украинского обстрела рынка "Сокол" в Донецке достигло 13, сообщило Министерство иностранных дел России в Telegram-канале со ссылкой на... РИА Новости Крым, 04.09.2024
2024-09-04T21:17
2024-09-04T21:22
родион мирошник
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
министерство иностранных дел рф (мид рф)
донецкая народная республика (днр)
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Число пострадавших от украинского обстрела рынка "Сокол" в Донецке достигло 13, сообщило Министерство иностранных дел России в Telegram-канале со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника.Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал об обстреле ВСУ рынка "Сокол" в Кировском районе Донецка, в результате которого погибли три человека и пострадали пятеро. Позже глава республики уточнил, что число мирных жителей, пострадавших в результате обстрела Донецка украинскими войсками, увеличилось до десяти."Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник: число пострадавших от украинского обстрела рынка "Сокол" в Донецке достигло 13 человек. Трое погибли, в том числе двое детей. По уточненным данным СЦКК ДНР, во время обстрела рынка "Сокол" Донецка погибли двое детей: девочка 2011 года рождения и парень-подросток 2009 года рождения, а также мужчина 1989 года рождения, еще один ребенок - мальчик 2013 года рождения получил ранения средней степени тяжести", - говорится в сообщении министерства.Украинские боевики в среду атаковали рынок в Донецке, а также скинули взрывчатку на два пассажирских автобуса. Изначально сообщалось о гибели трех мирных жителей и ранении еще шесть человек. Позже число пострадавших мирных жителей увеличилось до десяти, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."По уточненным данным, во время карательного обстрела рынка "Сокол" в Кировском районе погибли мужчина 1989 года рождения, парень 2009 года рождения и 13-летняя девочка-подросток", - сказано в сообщении.ВСУ регулярно атакуют мирную инфраструктуру Донецка. Ранее в городе во время обстрела украинских боевиков погибли 54-летний мужчина и 52-летняя женщина. До этого при атаке ВСУ на остановку общественного транспорта в Донецке погибла беременная женщина и ранены двое детей.Читайте также на РИА Новости Крым:Число пострадавших при ударе по ТЦ в Донецке выросло до 11СК возбудил дело о теракте после удара по торговому центру в ДонецкеПодросток попал в реанимацию после обстрела Донецка боевиками ВСУ
https://crimea.ria.ru/20240904/50-letniy-voditel-minivena-pogib-v-novoy-kakhovke-ot-ruk-boevikov-vsu-1140124175.html
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родион мирошник, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), министерство иностранных дел рф (мид рф), донецкая народная республика (днр), происшествия, новости
Двое детей погибли - число пострадавших при обстреле рынка достигло 13

Число пострадавших от украинского обстрела рынка "Сокол" в Донецке достигло 13 - Мирошник

21:17 04.09.2024 (обновлено: 21:22 04.09.2024)
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела ВСУ рынка "Сокол" в Донецке
Последствия обстрела ВСУ рынка Сокол в Донецке - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Число пострадавших от украинского обстрела рынка "Сокол" в Донецке достигло 13, сообщило Министерство иностранных дел России в Telegram-канале со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал об обстреле ВСУ рынка "Сокол" в Кировском районе Донецка, в результате которого погибли три человека и пострадали пятеро. Позже глава республики уточнил, что число мирных жителей, пострадавших в результате обстрела Донецка украинскими войсками, увеличилось до десяти.
"Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник: число пострадавших от украинского обстрела рынка "Сокол" в Донецке достигло 13 человек. Трое погибли, в том числе двое детей. По уточненным данным СЦКК ДНР, во время обстрела рынка "Сокол" Донецка погибли двое детей: девочка 2011 года рождения и парень-подросток 2009 года рождения, а также мужчина 1989 года рождения, еще один ребенок - мальчик 2013 года рождения получил ранения средней степени тяжести", - говорится в сообщении министерства.
Украинские боевики в среду атаковали рынок в Донецке, а также скинули взрывчатку на два пассажирских автобуса. Изначально сообщалось о гибели трех мирных жителей и ранении еще шесть человек. Позже число пострадавших мирных жителей увеличилось до десяти, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"По уточненным данным, во время карательного обстрела рынка "Сокол" в Кировском районе погибли мужчина 1989 года рождения, парень 2009 года рождения и 13-летняя девочка-подросток", - сказано в сообщении.
ВСУ регулярно атакуют мирную инфраструктуру Донецка. Ранее в городе во время обстрела украинских боевиков погибли 54-летний мужчина и 52-летняя женщина. До этого при атаке ВСУ на остановку общественного транспорта в Донецке погибла беременная женщина и ранены двое детей.
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