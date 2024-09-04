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Три человека погибли при атаке на рынок в Донецке

Три человека погибли при атаке на рынок в Донецке - РИА Новости Крым, 04.09.2024

Три человека погибли при атаке на рынок в Донецке

Украинские боевики в среду атаковали рынок в Донецке, а также скинули взрывчатку на два пассажирских автобуса. В результате три мирных жителя погибли, еще шесть РИА Новости Крым, 04.09.2024

2024-09-04T13:43

2024-09-04T13:43

2024-09-04T13:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Украинские боевики в среду атаковали рынок в Донецке, а также скинули взрывчатку на два пассажирских автобуса. В результате три мирных жителя погибли, еще шесть получили ранения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Еще одна пострадавшая – 20-летня девушка – ранена при атаке украинского беспилотника в поселке шахты Абакумова, добавил Пушилин.Кроме того, дроны ВСУ сбросили взрывчатку на городской маршрутный автобус №42 в Кировском районе и атаковали автобус №18 в Горловке."На данный момент со стороны ВФУ совершено девять вооруженных атак, выпущено более 15 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударные БПЛА", - добавил глава республики.Читайте также на РИА Новости Крым:В Горловке ранены 8 человек - ВСУ ударили кассетными боеприпасамиВСУ расстреляли школу в ГорловкеЖенщина погибла в результате удара дрона по автомобилю в ДНР

донецк

донецкая народная республика (днр)

горловка

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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