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Три человека погибли при атаке на рынок в Донецке - РИА Новости Крым, 04.09.2024
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Три человека погибли при атаке на рынок в Донецке
Три человека погибли при атаке на рынок в Донецке - РИА Новости Крым, 04.09.2024
Три человека погибли при атаке на рынок в Донецке
Украинские боевики в среду атаковали рынок в Донецке, а также скинули взрывчатку на два пассажирских автобуса. В результате три мирных жителя погибли, еще шесть РИА Новости Крым, 04.09.2024
2024-09-04T13:43
2024-09-04T13:49
донецк
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Украинские боевики в среду атаковали рынок в Донецке, а также скинули взрывчатку на два пассажирских автобуса. В результате три мирных жителя погибли, еще шесть получили ранения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Еще одна пострадавшая – 20-летня девушка – ранена при атаке украинского беспилотника в поселке шахты Абакумова, добавил Пушилин.Кроме того, дроны ВСУ сбросили взрывчатку на городской маршрутный автобус №42 в Кировском районе и атаковали автобус №18 в Горловке."На данный момент со стороны ВФУ совершено девять вооруженных атак, выпущено более 15 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударные БПЛА", - добавил глава республики.Читайте также на РИА Новости Крым:В Горловке ранены 8 человек - ВСУ ударили кассетными боеприпасамиВСУ расстреляли школу в ГорловкеЖенщина погибла в результате удара дрона по автомобилю в ДНР
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донецк, донецкая народная республика (днр), денис пушилин, горловка, происшествия, обстрелы всу, новости, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе
Три человека погибли при атаке на рынок в Донецке

Три человека погибли и пять ранены при артиллерийском ударе ВСУ по рынку в Донецке

13:43 04.09.2024 (обновлено: 13:49 04.09.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС ДНР тушит пожар в Донецке после обстрелов со стороны ВСУ.
Сотрудник МЧС ДНР тушит пожар в Донецке после обстрелов со стороны ВСУ. - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Украинские боевики в среду атаковали рынок в Донецке, а также скинули взрывчатку на два пассажирских автобуса. В результате три мирных жителя погибли, еще шесть получили ранения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"В Кировском районе Донецка в результате применения противником артиллерии калибром 155 мм по территории рынка "Сокол" (микрорайон Текстильщик) погибли двое мужчин и одна женщина, по предварительной информации ранения получили еще пять человек", - написал он в Telegram-канале.
Еще одна пострадавшая – 20-летня девушка – ранена при атаке украинского беспилотника в поселке шахты Абакумова, добавил Пушилин.
Кроме того, дроны ВСУ сбросили взрывчатку на городской маршрутный автобус №42 в Кировском районе и атаковали автобус №18 в Горловке.
"На данный момент со стороны ВФУ совершено девять вооруженных атак, выпущено более 15 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударные БПЛА", - добавил глава республики.
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ДонецкДонецкая Народная Республика (ДНР)Денис ПушилинГорловкаПроисшествияОбстрелы ВСУНовостиСитуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в Донбассе
 
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