https://crimea.ria.ru/20240904/tri-cheloveka-pogibli-pri-atake-na-rynok-v-donetske-1140112983.html
Три человека погибли при атаке на рынок в Донецке
Три человека погибли при атаке на рынок в Донецке - РИА Новости Крым, 04.09.2024
Три человека погибли при атаке на рынок в Донецке
Украинские боевики в среду атаковали рынок в Донецке, а также скинули взрывчатку на два пассажирских автобуса. В результате три мирных жителя погибли, еще шесть РИА Новости Крым, 04.09.2024
2024-09-04T13:43
2024-09-04T13:43
2024-09-04T13:49
донецк
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
горловка
происшествия
обстрелы всу
новости
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/0d/1123528376_360:0:2747:1343_1920x0_80_0_0_ccc44e75c4d9b160b3a89e828e03357e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Украинские боевики в среду атаковали рынок в Донецке, а также скинули взрывчатку на два пассажирских автобуса. В результате три мирных жителя погибли, еще шесть получили ранения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Еще одна пострадавшая – 20-летня девушка – ранена при атаке украинского беспилотника в поселке шахты Абакумова, добавил Пушилин.Кроме того, дроны ВСУ сбросили взрывчатку на городской маршрутный автобус №42 в Кировском районе и атаковали автобус №18 в Горловке."На данный момент со стороны ВФУ совершено девять вооруженных атак, выпущено более 15 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударные БПЛА", - добавил глава республики.Читайте также на РИА Новости Крым:В Горловке ранены 8 человек - ВСУ ударили кассетными боеприпасамиВСУ расстреляли школу в ГорловкеЖенщина погибла в результате удара дрона по автомобилю в ДНР
донецк
донецкая народная республика (днр)
горловка
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/0d/1123528376_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_9e9e0b60b8dfcb8128f2749aead43675.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика (днр), денис пушилин, горловка, происшествия, обстрелы всу, новости, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе
Три человека погибли при атаке на рынок в Донецке
Три человека погибли и пять ранены при артиллерийском ударе ВСУ по рынку в Донецке
13:43 04.09.2024 (обновлено: 13:49 04.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Украинские боевики в среду атаковали рынок в Донецке, а также скинули взрывчатку на два пассажирских автобуса. В результате три мирных жителя погибли, еще шесть получили ранения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"В Кировском районе Донецка в результате применения противником артиллерии калибром 155 мм по территории рынка "Сокол" (микрорайон Текстильщик) погибли двое мужчин и одна женщина, по предварительной информации ранения получили еще пять человек", - написал он в Telegram-канале.
Еще одна пострадавшая – 20-летня девушка – ранена при атаке украинского беспилотника в поселке шахты Абакумова, добавил Пушилин.
Кроме того, дроны ВСУ сбросили взрывчатку на городской маршрутный автобус №42 в Кировском районе и атаковали автобус №18 в Горловке.
"На данный момент со стороны ВФУ совершено девять вооруженных атак, выпущено более 15 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударные БПЛА", - добавил глава республики.
Читайте также на РИА Новости Крым: