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Женщина погибла в результате удара дрона по автомобилю в ДНР - РИА Новости Крым, 31.08.2024
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Женщина погибла в результате удара дрона по автомобилю в ДНР
Женщина погибла в результате удара дрона по автомобилю в ДНР - РИА Новости Крым, 31.08.2024
Женщина погибла в результате удара дрона по автомобилю в ДНР
Один человек погиб и еще один ранен в результате удара дрона-камикадзе ВСУ по автомобилю в Донецкой Народной Республике, сообщает Следственный комитет РФ. РИА Новости Крым, 31.08.2024
2024-08-31T10:44
2024-08-31T10:44
донецкая народная республика (днр)
происшествия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще один ранен в результате удара дрона-камикадзе ВСУ по автомобилю в Донецкой Народной Республике, сообщает Следственный комитет РФ.Кроме того, в населенном пункте Корсунь в результате детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса пострадала женщина."Следственный комитет установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений", - отметили в ведомстве.В пятницу вечером боевики ВСУ обстреляли Белгород и Белгородский район кассетными боеприпасами из РСЗО Vampire. Ранены 46 мирных жителей, из которых семеро детей.СК России возбудил уголовное дело по статье "террористический акт".Накануне ВСУ выпустили более 40 снарядов по левобережью Херсонской области, ранения получили пять мирных жителей.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстрел центрального рынка в Херсонской области: ранены восемь человекВ Шебекино погиб мирный житель после обстрела ВСУСложная ситуация в Белгородской области: за неделю ранены 19 человек
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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донецкая народная республика (днр), происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
Женщина погибла в результате удара дрона по автомобилю в ДНР

В ДНР в результате удара беспилотника по автомобилю погибла мирная жительница – СК

10:44 31.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольничный коридор
Больничный коридор - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще один ранен в результате удара дрона-камикадзе ВСУ по автомобилю в Донецкой Народной Республике, сообщает Следственный комитет РФ.
"В населенном пункте Петровское в результате атаки дрона ВСУ на легковой автомобиль погибла женщина и ранение получил мужчина", - говорится в сообщении.
Кроме того, в населенном пункте Корсунь в результате детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса пострадала женщина.
"Следственный комитет установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений", - отметили в ведомстве.
В пятницу вечером боевики ВСУ обстреляли Белгород и Белгородский район кассетными боеприпасами из РСЗО Vampire. Ранены 46 мирных жителей, из которых семеро детей.
СК России возбудил уголовное дело по статье "террористический акт".
Накануне ВСУ выпустили более 40 снарядов по левобережью Херсонской области, ранения получили пять мирных жителей.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)ПроисшествияОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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