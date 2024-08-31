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Женщина погибла в результате удара дрона по автомобилю в ДНР

Женщина погибла в результате удара дрона по автомобилю в ДНР - РИА Новости Крым, 31.08.2024

Женщина погибла в результате удара дрона по автомобилю в ДНР

Один человек погиб и еще один ранен в результате удара дрона-камикадзе ВСУ по автомобилю в Донецкой Народной Республике, сообщает Следственный комитет РФ. РИА Новости Крым, 31.08.2024

2024-08-31T10:44

2024-08-31T10:44

2024-08-31T10:44

донецкая народная республика (днр)

происшествия

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще один ранен в результате удара дрона-камикадзе ВСУ по автомобилю в Донецкой Народной Республике, сообщает Следственный комитет РФ.Кроме того, в населенном пункте Корсунь в результате детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса пострадала женщина."Следственный комитет установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений", - отметили в ведомстве.В пятницу вечером боевики ВСУ обстреляли Белгород и Белгородский район кассетными боеприпасами из РСЗО Vampire. Ранены 46 мирных жителей, из которых семеро детей.СК России возбудил уголовное дело по статье "террористический акт".Накануне ВСУ выпустили более 40 снарядов по левобережью Херсонской области, ранения получили пять мирных жителей.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстрел центрального рынка в Херсонской области: ранены восемь человекВ Шебекино погиб мирный житель после обстрела ВСУСложная ситуация в Белгородской области: за неделю ранены 19 человек

донецкая народная республика (днр)

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости