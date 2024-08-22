https://crimea.ria.ru/20240822/slozhnaya-situatsiya-v-belgorodskoy-oblasti-za-nedelyu-raneny-19-chelovek-1139802561.html

Сложная ситуация в Белгородской области: за неделю ранены 19 человек

Сложная ситуация в Белгородской области: за неделю ранены 19 человек - РИА Новости Крым, 22.08.2024

Сложная ситуация в Белгородской области: за неделю ранены 19 человек

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков доложил президенту РФ Владимиру Путину о сложной ситуации в Белгородской области. РИА Новости Крым, 22.08.2024

2024-08-22T14:57

2024-08-22T14:57

2024-08-22T15:06

белгородская область

вячеслав гладков

новости

владимир путин (политик)

господдержка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков доложил президенту РФ Владимиру Путину о сложной ситуации в Белгородской области.При этом губернатор отметил, что налажено взаимодействие с силовыми структурами, меняется взаимоотношение с Минобороны РФ. Это, по его словам должно привести к изменению ситуации в части защиты населения.В регионе продолжается восстановление жилья. Однако это затруднено в Белгородском районе, Шебекинском округе, Шебекино, так как каждый день украинские боевики их обстреливают. Но впереди осень, восстанавливать жилье нужно, но не за счет риска жизни строителей. Власти пытаются отладить механизм этих работ.Губернатор сообщил, что сегодня в адрес правительства и министерства финансов будет направлена заявка на выделение средств на выплаты по 15 тысяч и по 150 тысяч жителям тех населенных пунктов, которые закрыты и где уже началось переселение."Сейчас предварительный ущерб по сельхозпредприятиям будет порядка 3 миллиардов, по бизнесу – порядка 1 миллиарда рублей. Хотели попросить оказать содействие по помощи в 300 миллионов рублей компенсации малому и среднему бизнесу. Очень не хотим, чтобы люди уезжали", – назвал цифры губернатор.Также Вячеслав Гладков доложил, что в пунктах временного размещения в области сейчас находятся 3 тысячи человек, за пределами – 1000 человек в пяти регионах. 6 171 ребенок находится за пределами региона в детских оздоровительных лагерях.Учебный год начнется в 113 школах. У родителей есть право выбора дистанционного или очного обучения детей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области вернут очное обучение в школахЗащита от атак ВСУ: школы и детсады Белгорода оснастят бетонными блокамиАтака ВСУ на Шебекино: ранены еще 5 мирных жителей

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, вячеслав гладков, новости, владимир путин (политик), господдержка