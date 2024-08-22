Рейтинг@Mail.ru
Сложная ситуация в Белгородской области: за неделю ранены 19 человек - РИА Новости Крым, 22.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240822/slozhnaya-situatsiya-v-belgorodskoy-oblasti-za-nedelyu-raneny-19-chelovek-1139802561.html
Сложная ситуация в Белгородской области: за неделю ранены 19 человек
Сложная ситуация в Белгородской области: за неделю ранены 19 человек - РИА Новости Крым, 22.08.2024
Сложная ситуация в Белгородской области: за неделю ранены 19 человек
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков доложил президенту РФ Владимиру Путину о сложной ситуации в Белгородской области. РИА Новости Крым, 22.08.2024
2024-08-22T14:57
2024-08-22T15:06
белгородская область
вячеслав гладков
новости
владимир путин (политик)
господдержка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/16/1139795707_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_94c6a20df80034c7257617689d424162.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков доложил президенту РФ Владимиру Путину о сложной ситуации в Белгородской области.При этом губернатор отметил, что налажено взаимодействие с силовыми структурами, меняется взаимоотношение с Минобороны РФ. Это, по его словам должно привести к изменению ситуации в части защиты населения.В регионе продолжается восстановление жилья. Однако это затруднено в Белгородском районе, Шебекинском округе, Шебекино, так как каждый день украинские боевики их обстреливают. Но впереди осень, восстанавливать жилье нужно, но не за счет риска жизни строителей. Власти пытаются отладить механизм этих работ.Губернатор сообщил, что сегодня в адрес правительства и министерства финансов будет направлена заявка на выделение средств на выплаты по 15 тысяч и по 150 тысяч жителям тех населенных пунктов, которые закрыты и где уже началось переселение."Сейчас предварительный ущерб по сельхозпредприятиям будет порядка 3 миллиардов, по бизнесу – порядка 1 миллиарда рублей. Хотели попросить оказать содействие по помощи в 300 миллионов рублей компенсации малому и среднему бизнесу. Очень не хотим, чтобы люди уезжали", – назвал цифры губернатор.Также Вячеслав Гладков доложил, что в пунктах временного размещения в области сейчас находятся 3 тысячи человек, за пределами – 1000 человек в пяти регионах. 6 171 ребенок находится за пределами региона в детских оздоровительных лагерях.Учебный год начнется в 113 школах. У родителей есть право выбора дистанционного или очного обучения детей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области вернут очное обучение в школахЗащита от атак ВСУ: школы и детсады Белгорода оснастят бетонными блокамиАтака ВСУ на Шебекино: ранены еще 5 мирных жителей
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/16/1139795707_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_7d937278b37e12b6f1bf38b7a1cfbce9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белгородская область, вячеслав гладков, новости, владимир путин (политик), господдержка
Сложная ситуация в Белгородской области: за неделю ранены 19 человек

Вячеслав Гладков доложил президенту РФ о сложной ситуации в Белгородской области

14:57 22.08.2024 (обновлено: 15:06 22.08.2024)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаОбстрелы Шебекино
Обстрелы Шебекино
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков доложил президенту РФ Владимиру Путину о сложной ситуации в Белгородской области.

"В целом ситуация продолжает оставаться сложной, в первую очередь за счет обстрелов ствольной артиллерии, РСЗО и атак БПЛА. За последнюю неделю ранены 19 мирных жителей", – сообщил Гладков.

При этом губернатор отметил, что налажено взаимодействие с силовыми структурами, меняется взаимоотношение с Минобороны РФ. Это, по его словам должно привести к изменению ситуации в части защиты населения.
В регионе продолжается восстановление жилья. Однако это затруднено в Белгородском районе, Шебекинском округе, Шебекино, так как каждый день украинские боевики их обстреливают. Но впереди осень, восстанавливать жилье нужно, но не за счет риска жизни строителей. Власти пытаются отладить механизм этих работ.

"35 населенных населенных пунктов закрыты. Благодарен Вам, что после обращения к Вам были быстро приняты решения в отношении списания ипотеки по разрушенному жилью", – добавил Вячеслав Гладков.

Губернатор сообщил, что сегодня в адрес правительства и министерства финансов будет направлена заявка на выделение средств на выплаты по 15 тысяч и по 150 тысяч жителям тех населенных пунктов, которые закрыты и где уже началось переселение.
"Сейчас предварительный ущерб по сельхозпредприятиям будет порядка 3 миллиардов, по бизнесу – порядка 1 миллиарда рублей. Хотели попросить оказать содействие по помощи в 300 миллионов рублей компенсации малому и среднему бизнесу. Очень не хотим, чтобы люди уезжали", – назвал цифры губернатор.
Также Вячеслав Гладков доложил, что в пунктах временного размещения в области сейчас находятся 3 тысячи человек, за пределами – 1000 человек в пяти регионах. 6 171 ребенок находится за пределами региона в детских оздоровительных лагерях.
Учебный год начнется в 113 школах. У родителей есть право выбора дистанционного или очного обучения детей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Белгородской области вернут очное обучение в школах
Защита от атак ВСУ: школы и детсады Белгорода оснастят бетонными блоками
Атака ВСУ на Шебекино: ранены еще 5 мирных жителей
Белгородская областьВячеслав ГладковНовостиВладимир Путин (политик)Господдержка
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:37Кабмин выделил еще 11 млрд рублей на новое жилье жителям Курской области
15:29РПЦ: Патриарх Варфоломей лично ответственен за запрет УПЦ на Украине
15:07Пострадавшим при атаках ВСУ на Севастополь выплатили 35 млн рублей
14:59ВСУ попытались нанести удары по Курской АЭС – Путин
14:57Сложная ситуация в Белгородской области: за неделю ранены 19 человек
14:56Пострадавшим в Курской области автоматически выплатят по 15 тысяч рублей
14:41В зону отселения в Курской области попали 8 районов региона – губернатор
14:35Любимова оценила ход строительства культурного кластера в Севастополе
14:27Ситуация в Курской области на границе с Украиной – новости к этому часу
14:23Путин собрал совещание по ситуации в Курской и Белгородской областях
14:11Диверсионная группа ВСУ уничтожена российскими войсками в Курской области
14:07Девять безуспешных контратак: ВСУ за сутки потеряли более 2000 боевиков
13:57Житель Белгородской области лишился руки при попытке разобрать боеприпас
13:45Россия и Китай договорились наращивать взаимодействие в Арктике
13:30Закон о запрете УПЦ лишит миллионы верующих мест молитвы – заявление
13:17Средствами ПВО сбиты украинский МиГ-29 и авиабомбы Hammer
13:04Российские военные взяли под контроль Межевое в ДНР
12:52Украл деньги у пенсионера: в Джанкойском районе мошеннику дали два года
12:36ВСУ снова атаковали Белгородскую область – ранены четверо
12:24ФСБ возбудила дела на посетивших Суджу журналистов США и Украины
Лента новостейМолния