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Россия и Иран подпишут договор о стратегическом партнерстве - РИА Новости Крым, 12.09.2024
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Россия и Иран подпишут договор о стратегическом партнерстве
Россия и Иран подпишут договор о стратегическом партнерстве - РИА Новости Крым, 12.09.2024
Россия и Иран подпишут договор о стратегическом партнерстве
Россия и Иран готовятся к подписанию масштабного договора в области стратегического партнерства. Как заявил президент РФ Владимир Путин в рамках встречи с... РИА Новости Крым, 12.09.2024
2024-09-12T15:55
2024-09-12T16:40
россия
иран
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Россия и Иран готовятся к подписанию масштабного договора в области стратегического партнерства. Как заявил президент РФ Владимир Путин в рамках встречи с секретарем Совбеза Ирана Али Ахмадианом, подписание документа готовится в рамках визита иранского лидера в Россию на саммит БРИКС.Он подчеркнул, что двустороннее сотрудничество остается для России приоритетом, а также отметил позитивную динамику в области товарооборота между двум странами - в текущем году рост составил 10%.Владимир Путин ранее в четверг встретился с представителями стран БРИКС по нацбезопасности. Российский лидер в рамках своей речи заявил, что 34 государства выразили желание наладить сотрудничество с БРИКС в той или иной форме.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин оценил уровень отношений России и КНРВоенно-политические союзы с Россией: когда они сформируются – мнениеНе страшилка и не фатум: эксперт о войне Израиля с Ираном с участием РФ
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россия, иран, владимир путин (политик), политика, новости
Россия и Иран подпишут договор о стратегическом партнерстве

Путин: Россия и Иран подпишут масштабный договор в области стратегического партнерства

15:55 12.09.2024 (обновлено: 16:40 12.09.2024)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Россия и Иран готовятся к подписанию масштабного договора в области стратегического партнерства. Как заявил президент РФ Владимир Путин в рамках встречи с секретарем Совбеза Ирана Али Ахмадианом, подписание документа готовится в рамках визита иранского лидера в Россию на саммит БРИКС.
"Мы будем рады видеть его (президента Ирана - ред.) в России с полноценным визитом, в рамках которого подпишем новый большой международный государственный договор, призванный закрепить выход российско-иранских отношений на уровень стратегического партнерства" - заявил президент РФ.
Он подчеркнул, что двустороннее сотрудничество остается для России приоритетом, а также отметил позитивную динамику в области товарооборота между двум странами - в текущем году рост составил 10%.
Владимир Путин ранее в четверг встретился с представителями стран БРИКС по нацбезопасности. Российский лидер в рамках своей речи заявил, что 34 государства выразили желание наладить сотрудничество с БРИКС в той или иной форме.
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