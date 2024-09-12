Россия и Иран подпишут договор о стратегическом партнерстве
Путин: Россия и Иран подпишут масштабный договор в области стратегического партнерства
15:55 12.09.2024 (обновлено: 16:40 12.09.2024)
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Россия и Иран готовятся к подписанию масштабного договора в области стратегического партнерства. Как заявил президент РФ Владимир Путин в рамках встречи с секретарем Совбеза Ирана Али Ахмадианом, подписание документа готовится в рамках визита иранского лидера в Россию на саммит БРИКС.
"Мы будем рады видеть его (президента Ирана - ред.) в России с полноценным визитом, в рамках которого подпишем новый большой международный государственный договор, призванный закрепить выход российско-иранских отношений на уровень стратегического партнерства" - заявил президент РФ.
Он подчеркнул, что двустороннее сотрудничество остается для России приоритетом, а также отметил позитивную динамику в области товарооборота между двум странами - в текущем году рост составил 10%.
Владимир Путин ранее в четверг встретился с представителями стран БРИКС по нацбезопасности. Российский лидер в рамках своей речи заявил, что 34 государства выразили желание наладить сотрудничество с БРИКС в той или иной форме.
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