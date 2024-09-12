https://crimea.ria.ru/20240912/rossiya-i-iran-podpishut-dogovor-o-strategicheskom-partnerstve-1140308325.html

Россия и Иран подпишут договор о стратегическом партнерстве

Россия и Иран подпишут договор о стратегическом партнерстве - РИА Новости Крым, 12.09.2024

Россия и Иран подпишут договор о стратегическом партнерстве

Россия и Иран готовятся к подписанию масштабного договора в области стратегического партнерства. Как заявил президент РФ Владимир Путин в рамках встречи с... РИА Новости Крым, 12.09.2024

2024-09-12T15:55

2024-09-12T15:55

2024-09-12T16:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Россия и Иран готовятся к подписанию масштабного договора в области стратегического партнерства. Как заявил президент РФ Владимир Путин в рамках встречи с секретарем Совбеза Ирана Али Ахмадианом, подписание документа готовится в рамках визита иранского лидера в Россию на саммит БРИКС.Он подчеркнул, что двустороннее сотрудничество остается для России приоритетом, а также отметил позитивную динамику в области товарооборота между двум странами - в текущем году рост составил 10%.Владимир Путин ранее в четверг встретился с представителями стран БРИКС по нацбезопасности. Российский лидер в рамках своей речи заявил, что 34 государства выразили желание наладить сотрудничество с БРИКС в той или иной форме.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин оценил уровень отношений России и КНРВоенно-политические союзы с Россией: когда они сформируются – мнениеНе страшилка и не фатум: эксперт о войне Израиля с Ираном с участием РФ

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, иран, владимир путин (политик), политика, новости