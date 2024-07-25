https://crimea.ria.ru/20240725/ne-strashilka-i-ne-fatum-ekspert-o-voyne-izrailya-s-iranom-s-uchastiem-rf-1139106573.html
Не страшилка и не фатум: эксперт о войне Израиля с Ираном с участием РФ
Не страшилка и не фатум: эксперт о войне Израиля с Ираном с участием РФ - РИА Новости Крым, 25.07.2024
Не страшилка и не фатум: эксперт о войне Израиля с Ираном с участием РФ
Сценарий войны Израиля с "Хезболлой" и Ираном, в который может быть втянута Россия, является возможным, но не неизбежным, как заявляют в США. Так считает... РИА Новости Крым, 25.07.2024
2024-07-25T07:27
2024-07-25T07:27
2024-07-25T07:47
радио "спутник в крыму"
вадим колесниченко
россия
иран
мнения
израиль
сша
нато
политика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/08/1131936772_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fb7be57adcce9814ee09394792f13e64.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Сценарий войны Израиля с "Хезболлой" и Ираном, в который может быть втянута Россия, является возможным, но не неизбежным, как заявляют в США. Так считает политолог Вадим Колесниченко, своим мнением он поделился в эфире радио "Спутник в Крыму".Накануне в США высказались о неизбежности большой войны между Израилем, "Хезболлой" и Ираном. Об этом заявил редактор Forbes Стив Форбс, отметив, что ключевой горячей точкой конфликта станет граница еврейского государства с Ливаном, а втянуты в войну могут быть не только США, но и Россия."Стандартная практика США – это развязывание конфликтов по территории вокруг своих экономических и политических оппонентов из расчета, что война не придет к ним", – отметил политолог.Для России в числе таких территорий, прежде всего, Кавказ, где США "пытаются раскачать ситуацию", добавил он."Ту же Грузию пытаются раскачать, взяли в оборот Армению. Это все технологии отвлечения внимания от глобальных проблем внутри самих Штатов", – отметил эксперт.О том, что США заинтересованы в подогревании конфликта на Ближнем Востоке, свидетельствует множество фактов, отмечает политолог.Однако говорить о том, что большая война в этом регионе неизбежна нельзя, убежден политолог."Даже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готов вести переговоры с Сирией. Да, есть там нюансы с городом Идлиб и с курдами, но, я думаю, их утрясут. И я не исключаю, что в ближайшем будущем Турция может стать одним из источников проблем для блока НАТО. Так как они находятся в прямом столкновении со своими партнерами по альянсу", – сказал Колесниченко.Также на развитие событий будет влиять ситуация в Европе, где Венгрия сегодня пытается сформировать блок консервативных стран, желающих вернуться к старому ЕС, когда Евросоюз собирался для экономических, а не политических интересов, добавил он.На сценарий без войны работает и Россия.Ранее политолог Александр Ирхин высказал мнение, что США и их союзники по НАТО вынашивают идею перенести театр военных действий сухопутной зоны на Украине в Черное море и попытаться лишить Россию выхода к нему путем захвата Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Турция может вывести войска с территории СирииТурция в БРИКС: кому это выгодноМы наблюдаем закат американской империи – политолог
россия
иран
израиль
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/08/1131936772_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5a276792249b0c3505b47ceaf1ce71ae.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вадим колесниченко, россия, иран, мнения, израиль, сша, нато, политика, в мире
Не страшилка и не фатум: эксперт о войне Израиля с Ираном с участием РФ
Сценарий США войны Израиля и Ирана с участием России маловероятен – политолог
07:27 25.07.2024 (обновлено: 07:47 25.07.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым.
Сценарий войны Израиля с "Хезболлой" и Ираном, в который может быть втянута Россия, является возможным, но не неизбежным, как заявляют в США. Так считает политолог Вадим Колесниченко, своим мнением он поделился в эфире радио "Спутник в Крыму"
.
Накануне в США высказались о неизбежности большой войны между Израилем, "Хезболлой" и Ираном. Об этом заявил редактор Forbes Стив Форбс, отметив, что ключевой горячей точкой конфликта станет граница еврейского государства с Ливаном, а втянуты в войну могут быть не только США, но и Россия.
"Стандартная практика США – это развязывание конфликтов по территории вокруг своих экономических и политических оппонентов из расчета, что война не придет к ним", – отметил политолог.
Для России в числе таких территорий, прежде всего, Кавказ, где США "пытаются раскачать ситуацию", добавил он.
"Ту же Грузию пытаются раскачать, взяли в оборот Армению. Это все технологии отвлечения внимания от глобальных проблем внутри самих Штатов", – отметил эксперт.
О том, что США заинтересованы в подогревании конфликта на Ближнем Востоке, свидетельствует множество фактов, отмечает политолог.
"МУС объявил, что Израиль занимается геноцидом и потребовал прекратить военные действия. Весь мир осудил, а США встречается с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, вооружают, блокируют резолюцию ООН о признании Палестины и необходимости прекращения военных действий. С какой целью? Задача взорвать Ближний Восток", – прокомментировал Колесниченко.
Однако говорить о том, что большая война в этом регионе неизбежна нельзя, убежден политолог.
"Даже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готов вести переговоры с Сирией. Да, есть там нюансы с городом Идлиб и с курдами, но, я думаю, их утрясут. И я не исключаю, что в ближайшем будущем Турция может стать одним из источников проблем для блока НАТО. Так как они находятся в прямом столкновении со своими партнерами по альянсу", – сказал Колесниченко.
Также на развитие событий будет влиять ситуация в Европе, где Венгрия сегодня пытается сформировать блок консервативных стран, желающих вернуться к старому ЕС, когда Евросоюз собирался для экономических, а не политических интересов, добавил он.
На сценарий без войны работает и Россия.
"Российское руководство с помощью контактов с теми странами, которые там находятся, достаточно адекватно и очень методично и последовательно находят сторонников даже среди непримиримой оппозиции, которая начинает все больше осознавать, что их используют американцы в борьбе против собственных же территорий и собственного народа", – сказал Колесниченко.
Ранее политолог Александр Ирхин высказал мнение, что США и их союзники по НАТО вынашивают идею перенести театр военных действий сухопутной зоны на Украине в Черное море
и попытаться лишить Россию выхода к нему путем захвата Крыма.
Читайте также на РИА Новости Крым: