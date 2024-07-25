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Не страшилка и не фатум: эксперт о войне Израиля с Ираном с участием РФ

Не страшилка и не фатум: эксперт о войне Израиля с Ираном с участием РФ - РИА Новости Крым, 25.07.2024

Не страшилка и не фатум: эксперт о войне Израиля с Ираном с участием РФ

Сценарий войны Израиля с "Хезболлой" и Ираном, в который может быть втянута Россия, является возможным, но не неизбежным, как заявляют в США. Так считает... РИА Новости Крым, 25.07.2024

2024-07-25T07:27

2024-07-25T07:27

2024-07-25T07:47

радио "спутник в крыму"

вадим колесниченко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Сценарий войны Израиля с "Хезболлой" и Ираном, в который может быть втянута Россия, является возможным, но не неизбежным, как заявляют в США. Так считает политолог Вадим Колесниченко, своим мнением он поделился в эфире радио "Спутник в Крыму".Накануне в США высказались о неизбежности большой войны между Израилем, "Хезболлой" и Ираном. Об этом заявил редактор Forbes Стив Форбс, отметив, что ключевой горячей точкой конфликта станет граница еврейского государства с Ливаном, а втянуты в войну могут быть не только США, но и Россия."Стандартная практика США – это развязывание конфликтов по территории вокруг своих экономических и политических оппонентов из расчета, что война не придет к ним", – отметил политолог.Для России в числе таких территорий, прежде всего, Кавказ, где США "пытаются раскачать ситуацию", добавил он."Ту же Грузию пытаются раскачать, взяли в оборот Армению. Это все технологии отвлечения внимания от глобальных проблем внутри самих Штатов", – отметил эксперт.О том, что США заинтересованы в подогревании конфликта на Ближнем Востоке, свидетельствует множество фактов, отмечает политолог.Однако говорить о том, что большая война в этом регионе неизбежна нельзя, убежден политолог."Даже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готов вести переговоры с Сирией. Да, есть там нюансы с городом Идлиб и с курдами, но, я думаю, их утрясут. И я не исключаю, что в ближайшем будущем Турция может стать одним из источников проблем для блока НАТО. Так как они находятся в прямом столкновении со своими партнерами по альянсу", – сказал Колесниченко.Также на развитие событий будет влиять ситуация в Европе, где Венгрия сегодня пытается сформировать блок консервативных стран, желающих вернуться к старому ЕС, когда Евросоюз собирался для экономических, а не политических интересов, добавил он.На сценарий без войны работает и Россия.Ранее политолог Александр Ирхин высказал мнение, что США и их союзники по НАТО вынашивают идею перенести театр военных действий сухопутной зоны на Украине в Черное море и попытаться лишить Россию выхода к нему путем захвата Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Турция может вывести войска с территории СирииТурция в БРИКС: кому это выгодноМы наблюдаем закат американской империи – политолог

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вадим колесниченко, россия, иран, мнения, израиль, сша, нато, политика, в мире