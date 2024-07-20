https://crimea.ria.ru/20240720/krym-v-tsentre-vnimaniya-chto-zadumali-ssha-cherez-morskuyu-strategiyu-ukrainy-1138998144.html

Крым в центре внимания: что задумали США через морскую стратегию Украины

Крым в центре внимания: что задумали США через морскую стратегию Украины - РИА Новости Крым, 19.07.2024

Крым в центре внимания: что задумали США через морскую стратегию Украины

Стратегия морской безопасности Украины, утвержденная Владимиром Зеленским, является калькой американского акта Черноморской безопасности, используя которую США... РИА Новости Крым, 19.07.2024

2024-07-20T07:44

2024-07-20T07:44

2024-07-19T22:06

радио "спутник в крыму"

александр ирхин

мнения

черное море

расширение нато

нато

сша

турция

политика

коллективный запад

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Стратегия морской безопасности Украины, утвержденная Владимиром Зеленским, является калькой американского акта Черноморской безопасности, используя которую США и их союзники по НАТО намерены перенести театр военных действий в Черное море и лишить Россию выхода к нему путем захвата Крыма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доктор политических наук, советник председателя Законодательного собрания Севастополя Александр Ирхин.По словам Ирхина, Стратегия морской безопасности Украины – радикальный документ, согласно которому действовать будут не Киев, а Запад, прежде всего США и их главные союзники по НАТО.Главные тезисы американского документа: Черное море – без России, и военно-политическое присутствие США в Черноморском регионе на постоянной основе. Аналогичные по своей сути документы в последние два года принимаются в Великобритании, добавил политолог.Причина их появления – "ощутимые успехи России на сухопутном театре военных действий" в рамках конфликта на Украине, отмечает Ирхин. Из этого вытекает цель:"Я полагаю, что этим указом Запад через Украину, украинскую элиту, находящуюся у власти, пытается обеспечить свое проникновение и уверенное присутствие в Черноморском регионе и перенести театр военных действий на успешное для Запада пространство – в воды Черного моря, акваторию мирового океана", – сказал политолог.Корабли Альянса уже есть в Черном море, отмечает он. В так называемой морской стратегии Украины "нет ни одного упоминания Конвенции Монтё – вся юридическая база международная, англосаксонская", подчеркивает Ирхин. Что означает: англосаксы готовятся через Украину менять свою политику в Черноморском регионе, полностью денонсировав конвенцию и ее ограничения (21 день пребывания кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря и тоннажом не более 30 тыс. тонн), делает вывод эксперт."А я напомню, что Черное море – полузакрытое за счет совместного управления через Конвенцию Монтрё Турции и России. На это есть все исторические и геополитические предпосылки", – отметил политолог.И для Турции, и для России Черное море является крайне уязвимым пространством с точки зрения обеспечения государственного суверенитета, добавил Ирхин. Это стало предпосылкой для создания "невидимого военно-политического российско-турецкого союза", говорит политолог. Однако Турция остается членом НАТО и ее главный ориентир – национальные интересы.Сверхглавной целью плана Запада является "выдавить" Россию из Черноморского региона, делает вывод эксперт. И сделать это намерены путем захвата Крыма.Об этом прямым текстом говорится в "морской стратегии Украины", сказал Ирхин.Так, первый тезис предполагает "создание условий для временного международного военного присутствия (объединенных военно-морских сил) на территории Крымского полуострова после его деоккупации для гарантирования безопасности в Черноморском регионе", цитирует документ политолог.Второй тезис предусматривает "создание так называемой международной платформы "Безопасное Черное море" с привлечением всех держав Черноморского региона, а также средиземноморских держав и держав Глобального Юга, кроме России, для вытеснения ее из Черноморского и Азовского бассейна", продолжил эксперт."Все остальное – прикладное к этим двум тезисам, связанным с тем, что Россия – без Крыма, что означает Россия без выхода к Черному морю. Вокруг этого строится вся эта военно-морская доктрина", – заявил политолог.Резюмируя сказанное, политолог делает вывод, что стратегия морской безопасности Украины принята для того, чтобы ускорить принятие американского билля о Черноморской безопасности, чтобы тот стал законом.Противодействовать реализации задуманного Западом Россия сможет, опираясь на Турецкую республику как ключевое геополитическое пространство в регионе, считает Ирхин."Нужно попытаться предложить Турции такие условия, чтобы она стала большей частью коллективного Незапада. Это ШОС и интеграция в китаецентричную экономику. Наше блокирование с Турецкой республикой является продуктивным и для нас, и для Анкары ", – заключил политолог.Ранее в Кремле заявили, каким будет ответ России на угрозы НАТО в Черном море. Мнение о том, сможет ли Киев реализовать план в рамках стратегии морской безопасности Украины в Черном море, высказал депутат Госдумы РФ от Крыма Леонид Ивлев. Читайте также на РИА Новости Крым:"Украинский договор" НАТО: что против России готовит Вашингтон и Киев "Продолжим летать и плавать": Пентагон – об активности США в Черном море НАТО рассматривает Черное море как элемент обороны – Блинкен Уничтожение безэкипажных катеров в Черном море – видео от Минобороны

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александр ирхин, мнения, черное море, расширение нато, нато, сша, турция, политика, коллективный запад