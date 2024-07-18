https://crimea.ria.ru/20240718/unichtozhenie-bezekipazhnykh-katerov-v-chernom-more--video-ot-minoborony-1138977294.html

Уничтожение безэкипажных катеров в Черном море – видео от Минобороны

Уничтожение безэкипажных катеров в Черном море – видео от Минобороны - РИА Новости Крым, 18.07.2024

Уничтожение безэкипажных катеров в Черном море – видео от Минобороны

Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения ночью десяти безэкипажных катеров ВСУ в акватории Черного моря. РИА Новости Крым, 18.07.2024

2024-07-18T18:44

2024-07-18T18:44

2024-07-18T18:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения ночью десяти безэкипажных катеров ВСУ в акватории Черного моря.Украинские боевики в ночь на четверг предприняли массированную попытку атаковать Крым с моря и воздуха.Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 33 дрона над Крымом. Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря ликвидированы 10 безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать Крым с воздуха или моря. На прошлой неделе силы ПВО уничтожили на подлете к побережью полуострова восемь беспилотников.

черное море

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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