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Уничтожение безэкипажных катеров в Черном море – видео от Минобороны - РИА Новости Крым, 18.07.2024
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Уничтожение безэкипажных катеров в Черном море – видео от Минобороны
Уничтожение безэкипажных катеров в Черном море – видео от Минобороны - РИА Новости Крым, 18.07.2024
Уничтожение безэкипажных катеров в Черном море – видео от Минобороны
Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения ночью десяти безэкипажных катеров ВСУ в акватории Черного моря. РИА Новости Крым, 18.07.2024
2024-07-18T18:44
2024-07-18T18:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения ночью десяти безэкипажных катеров ВСУ в акватории Черного моря.Украинские боевики в ночь на четверг предприняли массированную попытку атаковать Крым с моря и воздуха.Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 33 дрона над Крымом. Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря ликвидированы 10 безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать Крым с воздуха или моря. На прошлой неделе силы ПВО уничтожили на подлете к побережью полуострова восемь беспилотников.
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министерство обороны рф, видео, новости, новости крыма, черное море, безэкипажные катера, потери всу
Уничтожение безэкипажных катеров в Черном море – видео от Минобороны

Уничтожение безэкипажных катеров в Черном море – видео от Минобороны

18:44 18.07.2024
 
© Министерство обороны РФУничтожение безэкипажных катеров ВСУ
Уничтожение безэкипажных катеров ВСУ
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения ночью десяти безэкипажных катеров ВСУ в акватории Черного моря.
Украинские боевики в ночь на четверг предприняли массированную попытку атаковать Крым с моря и воздуха.
Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 33 дрона над Крымом. Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря ликвидированы 10 безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова.
ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать Крым с воздуха или моря. На прошлой неделе силы ПВО уничтожили на подлете к побережью полуострова восемь беспилотников.
 
Министерство обороны РФВидеоНовостиНовости КрымаЧерное мореБезэкипажные катераПотери ВСУ
 
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