https://crimea.ria.ru/20250202/vybrosy-mazuta-zafiksirovany-na-17-uchastkakh-v-kerchenskom-prolive-1143850336.html

Мазут в Черном море: новые выбросы зафиксированы на 17 участках

Мазут в Черном море: новые выбросы зафиксированы на 17 участках - РИА Новости Крым, 02.02.2025

Мазут в Черном море: новые выбросы зафиксированы на 17 участках

Новые точечные выбросы мазута зафиксированы на 17 участках во время очистки загрязненных участков суши и моря в Керченском проливе. Об этом в воскресенье... РИА Новости Крым, 02.02.2025

2025-02-02T10:52

2025-02-02T10:52

2025-02-02T11:27

новости

разлив нефтепродуктов

разлив мазута

разлив нефтепродуктов в черном море

танкер

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Новые точечные выбросы мазута зафиксированы на 17 участках во время очистки загрязненных участков суши и моря в Керченском проливе. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.В акватории Черного моря специалисты обследовали более 6 610 квадратных километров и обработали более 52 тысяч "квадратов".Обстановка в Крыму и в СевастополеВ Крыму за сутки обследовали почти 525 километров берега от Керчи до села Портовое Раздольненского района.Спасатели и волонтеры очистили около 210 километров берега, собрали свыше 669 тонн загрязненного песка и грунта, вывезено 659 тонн.Обстановка на КубаниВ течение минувших суток сотрудники спасательного ведомства обследовали дно и причал возле поселка Витязево Краснодарского края. Под водой вручную собрали и подняли на поверхность 27 мешков с нефтепродуктами общим весом 1 350 килограммов.На Кубани обследуют 265 километров берега. Собрано и вывезено с береговой линии более 177 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.Накануне сообщалось, что новые выбросы мазута были обнаружены на берегах Кубани, при этом в Крыму и Севастополе свежих выбросов не обнаружено. Как сообщал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, на берегу Азовского моря на Бердянской косе выявили выбросы нефтепродуктов.15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть попыток подхода – как спасали людей с "Волгонефти-212"Защищающий пляжи Краснодарского края от мазута ров продлили до 21 кмВ Анапе запретят работать с птицами волонтерам без прививок

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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