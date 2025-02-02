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Мазут в Черном море: новые выбросы зафиксированы на 17 участках
Мазут в Черном море: новые выбросы зафиксированы на 17 участках - РИА Новости Крым, 02.02.2025
Мазут в Черном море: новые выбросы зафиксированы на 17 участках
Новые точечные выбросы мазута зафиксированы на 17 участках во время очистки загрязненных участков суши и моря в Керченском проливе. Об этом в воскресенье... РИА Новости Крым, 02.02.2025
2025-02-02T10:52
2025-02-02T10:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Новые точечные выбросы мазута зафиксированы на 17 участках во время очистки загрязненных участков суши и моря в Керченском проливе. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.В акватории Черного моря специалисты обследовали более 6 610 квадратных километров и обработали более 52 тысяч "квадратов".Обстановка в Крыму и в СевастополеВ Крыму за сутки обследовали почти 525 километров берега от Керчи до села Портовое Раздольненского района.Спасатели и волонтеры очистили около 210 километров берега, собрали свыше 669 тонн загрязненного песка и грунта, вывезено 659 тонн.Обстановка на КубаниВ течение минувших суток сотрудники спасательного ведомства обследовали дно и причал возле поселка Витязево Краснодарского края. Под водой вручную собрали и подняли на поверхность 27 мешков с нефтепродуктами общим весом 1 350 килограммов.На Кубани обследуют 265 километров берега. Собрано и вывезено с береговой линии более 177 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.Накануне сообщалось, что новые выбросы мазута были обнаружены на берегах Кубани, при этом в Крыму и Севастополе свежих выбросов не обнаружено. Как сообщал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, на берегу Азовского моря на Бердянской косе выявили выбросы нефтепродуктов.15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть попыток подхода – как спасали людей с "Волгонефти-212"Защищающий пляжи Краснодарского края от мазута ров продлили до 21 кмВ Анапе запретят работать с птицами волонтерам без прививок
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новости, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, танкер, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, новости крыма
Мазут в Черном море: новые выбросы зафиксированы на 17 участках
Выбросы мазута зафиксированы на 17 участках в Керченском проливе
10:52 02.02.2025 (обновлено: 11:27 02.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Новые точечные выбросы мазута зафиксированы на 17 участках во время очистки загрязненных участков суши и моря в Керченском проливе. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Ежедневно обследуется более 955 километров берега. На 17 участках зафиксированы случаи точечных выбросов фракций нефтепродуктов. Всего с начала работ очищено более 347 километров берега, собрано более 178 563 тонны загрязненного песка и грунта", - говорится в сообщении.
В акватории Черного моря специалисты обследовали более 6 610 квадратных километров и обработали более 52 тысяч "квадратов".
Обстановка в Крыму и в Севастополе
В Крыму за сутки обследовали почти 525 километров берега от Керчи до села Портовое Раздольненского района.
Спасатели и волонтеры очистили около 210 километров берега, собрали свыше 669 тонн загрязненного песка и грунта, вывезено 659 тонн.
"В Севастополе обследуют 165 километров берега между поселками Ласпи и Андреевка. Собрано и вывезено более 620 тонн загрязненного песка и грунта", - уточнили в пресс-службе.
Обстановка на Кубани
В течение минувших суток сотрудники спасательного ведомства обследовали дно и причал возле поселка Витязево Краснодарского края. Под водой вручную собрали и подняли на поверхность 27 мешков с нефтепродуктами общим весом 1 350 килограммов.
На Кубани обследуют 265 километров берега. Собрано и вывезено с береговой линии более 177 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.
Накануне сообщалось, что новые выбросы мазута
были обнаружены на берегах Кубани, при этом в Крыму и Севастополе свежих выбросов не обнаружено. Как сообщал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, на берегу Азовского моря на Бердянской косе выявили выбросы
нефтепродуктов.
15 декабря
2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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