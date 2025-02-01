https://crimea.ria.ru/20250201/shest-popytok-podkhoda--kak-spasali-lyudey-s-volgonefti-212-1143842409.html

Шесть попыток подхода – как спасали людей с "Волгонефти-212"

Шесть попыток подхода – как спасали людей с "Волгонефти-212" - РИА Новости Крым, 01.02.2025

Шесть попыток подхода – как спасали людей с "Волгонефти-212"

Штормовой ветер скоростью до 25 м/с, волны высотой до четырех метров – условия, в которых происходила эвакуация команды потерпевшего крушение танкера... РИА Новости Крым, 01.02.2025

2025-02-01T14:01

2025-02-01T14:01

2025-02-01T14:01

разлив мазута

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

танкер "волгонефть-212"

керченский пролив

морспасслужба

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Штормовой ветер скоростью до 25 м/с, волны высотой до четырех метров – условия, в которых происходила эвакуация команды потерпевшего крушение танкера "Волгонефть-212" в Керченском проливе. Детали спасательной операции рассказал капитан буксира "Меркурий" Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы Владимир Воробьев, который первым прибыл в зону бедствия."Находились на дежурстве. Утром 15 декабря находился на вахте и принял сигнал бедствия от "Волгонефть-212". Тут же начали сборы, запустили двигатели и вышли к месту бедствия. Прошло больше полутора часов (с момента выхода к месту крушения - ред.), потому что волны были встречные, идти было тяжело, полным ходом мы шли", - приводит воспоминания Воробьева оперштаб Кубани.Когда выяснилось, что на судне "Волгонефть-212" было два пожилых человека, команда "Меркурия" начала просчитывать варианты их спасения.В итоге с нефтетанкера удалось спасти практически всех членов экипажа. Судно стало тонуть, когда на его борту все еще оставались четыре человека. Несмотря на это, спасательная операция была продолжена: трое были спасены, еще один матрос погиб.15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аппарат ученых из Севастополя применили для осмотра танкера "Волгонефть"Более 80 предложений по ликвидации ЧС в Черном море поступило от ученыхНачалась утилизация танкера "Волгонефть-239"

https://crimea.ria.ru/20250130/kurortnyy-sezon-2025-v-krymu-posle-razliva-mazuta--kakim-on-budet-1143801146.html

керченский пролив

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2025

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разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, танкер "волгонефть-212", керченский пролив, морспасслужба, новости