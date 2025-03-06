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ВС РФ освободили Андреевку в Донбассе

ВС РФ освободили Андреевку в Донбассе - РИА Новости Крым, 06.03.2025

ВС РФ освободили Андреевку в Донбассе

Российские военные освободили населенный пункт Андреевка в ДНР, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.03.2025

2025-03-06T12:09

2025-03-06T12:09

2025-03-06T12:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар -РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Андреевка в ДНР, сообщили в четверг в Минобороны РФ.Ранее глава республики Денис Пушилин сообщил, что российские войска контролируют ситуацию в районе Дзержинска ДНР, где украинские формирования пытались продвинуться в направлении терриконов. Он отметил, что на направлении Курахово и Великой Новоселки бои идут в Константинополе и в пригороде, а также в населенном пункте Разлив.1 марта ВС России освободили населенные пункты Скудное и Бурлацкое Донецкой Народной Республики.За минувшую неделю подразделения войск "Запад" освободили населенные пункты Новолюбовка Луганской Народной Республики и Тополи Харьковской области. Подразделения "Южной" группировки заняли населенный пункт Улаклы Донецкой Народной Республики. Подразделения "Центра" завершили освобождение населенного пункта Новоандреевка Донецкой Народной Республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США перестали делиться разведданными с УкраинойУдары по Украине: разбита нефтебаза и штаб "Кракена"Привольное в Донбассе перешло под контроль России

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, новости