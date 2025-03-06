Рейтинг@Mail.ru
ВС РФ освободили Андреевку в Донбассе - РИА Новости Крым, 06.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250306/vs-rf-osvobodili-andreevku-v-donbasse-1144701951.html
ВС РФ освободили Андреевку в Донбассе
ВС РФ освободили Андреевку в Донбассе - РИА Новости Крым, 06.03.2025
ВС РФ освободили Андреевку в Донбассе
Российские военные освободили населенный пункт Андреевка в ДНР, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.03.2025
2025-03-06T12:09
2025-03-06T12:15
новости сво
вооруженные силы россии
донецкая народная республика (днр)
министерство обороны рф
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/06/1144702090_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dc87798987d971c42795abd8dcced247.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар -РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Андреевка в ДНР, сообщили в четверг в Минобороны РФ.Ранее глава республики Денис Пушилин сообщил, что российские войска контролируют ситуацию в районе Дзержинска ДНР, где украинские формирования пытались продвинуться в направлении терриконов. Он отметил, что на направлении Курахово и Великой Новоселки бои идут в Константинополе и в пригороде, а также в населенном пункте Разлив.1 марта ВС России освободили населенные пункты Скудное и Бурлацкое Донецкой Народной Республики.За минувшую неделю подразделения войск "Запад" освободили населенные пункты Новолюбовка Луганской Народной Республики и Тополи Харьковской области. Подразделения "Южной" группировки заняли населенный пункт Улаклы Донецкой Народной Республики. Подразделения "Центра" завершили освобождение населенного пункта Новоандреевка Донецкой Народной Республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США перестали делиться разведданными с УкраинойУдары по Украине: разбита нефтебаза и штаб "Кракена"Привольное в Донбассе перешло под контроль России
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/06/1144702090_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_870a1c4602acd3c4311f0364c0ee6653.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, новости
ВС РФ освободили Андреевку в Донбассе

Армия России освободила Андреевку в ДНР - Минобороны

12:09 06.03.2025 (обновлено: 12:15 06.03.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие России
Военнослужащие России - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар -РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Андреевка в ДНР, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Андреевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Ранее глава республики Денис Пушилин сообщил, что российские войска контролируют ситуацию в районе Дзержинска ДНР, где украинские формирования пытались продвинуться в направлении терриконов. Он отметил, что на направлении Курахово и Великой Новоселки бои идут в Константинополе и в пригороде, а также в населенном пункте Разлив.
1 марта ВС России освободили населенные пункты Скудное и Бурлацкое Донецкой Народной Республики.
За минувшую неделю подразделения войск "Запад" освободили населенные пункты Новолюбовка Луганской Народной Республики и Тополи Харьковской области. Подразделения "Южной" группировки заняли населенный пункт Улаклы Донецкой Народной Республики. Подразделения "Центра" завершили освобождение населенного пункта Новоандреевка Донецкой Народной Республики.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
США перестали делиться разведданными с Украиной
Удары по Украине: разбита нефтебаза и штаб "Кракена"
Привольное в Донбассе перешло под контроль России
 
Новости СВОВооруженные силы РоссииДонецкая Народная Республика (ДНР)Министерство обороны РФНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:15Лавров назвал главное последствие размещения войск ЕС на Украине
13:08Россия считает "ядерную риторику" Макрона угрозой – Лавров
12:52Взрывы на Украине: какие объекты попали под удары российских войск
12:39Макрон напрашивается на 200% пошлины для французских вин – Киселев
12:25ВСУ попытались атаковать Крым беспилотниками
12:09ВС РФ освободили Андреевку в Донбассе
12:07В Керчи эпидпорог по ОРВИ превышен на 32% – власти
11:50В Севастополе разрушается жилой дом – Бастрыкин поручил возбудить дело
11:40В Крыму открылось первое в регионе отделение кардиореабилитации
11:32В Ялте 63-летнего педофила-иностранца приговорили к 12 годам заключения
11:25Сайт "Крымэнерго" под гибридной DDoS-атакой из-за рубежа
11:11Как в Крыму будут решать проблему кадров в агропромышленном комплексе
10:51Жителю Новороссийска дали 15 лет за передачу данных о кораблях ВМФ России
10:38Крым входит в пятерку самых востребованных направлений в России
10:31Дело о мошенничестве с землями в Севастополе на 197 млн передано в суд
10:20В Севастополе национализируют имущество пособников киевского режима
10:10В НАТО через Киев пытались получить данные российских школьников – ФСБ
09:55"В России нужно жить быстро!" – ко дню рождения Михаила Жванецкого
09:44"Золотые пески России": как идет создание нового курорта в Крыму
09:31"Герои Крыма": сколько участников СВО готовы работать в органах власти
Лента новостейМолния