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ВС РФ освободили Андреевку в Донбассе
ВС РФ освободили Андреевку в Донбассе - РИА Новости Крым, 06.03.2025
ВС РФ освободили Андреевку в Донбассе
Российские военные освободили населенный пункт Андреевка в ДНР, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.03.2025
2025-03-06T12:09
2025-03-06T12:09
2025-03-06T12:15
новости сво
вооруженные силы россии
донецкая народная республика (днр)
министерство обороны рф
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар -РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Андреевка в ДНР, сообщили в четверг в Минобороны РФ.Ранее глава республики Денис Пушилин сообщил, что российские войска контролируют ситуацию в районе Дзержинска ДНР, где украинские формирования пытались продвинуться в направлении терриконов. Он отметил, что на направлении Курахово и Великой Новоселки бои идут в Константинополе и в пригороде, а также в населенном пункте Разлив.1 марта ВС России освободили населенные пункты Скудное и Бурлацкое Донецкой Народной Республики.За минувшую неделю подразделения войск "Запад" освободили населенные пункты Новолюбовка Луганской Народной Республики и Тополи Харьковской области. Подразделения "Южной" группировки заняли населенный пункт Улаклы Донецкой Народной Республики. Подразделения "Центра" завершили освобождение населенного пункта Новоандреевка Донецкой Народной Республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США перестали делиться разведданными с УкраинойУдары по Украине: разбита нефтебаза и штаб "Кракена"Привольное в Донбассе перешло под контроль России
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости сво, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, новости
ВС РФ освободили Андреевку в Донбассе
Армия России освободила Андреевку в ДНР - Минобороны
12:09 06.03.2025 (обновлено: 12:15 06.03.2025)