https://crimea.ria.ru/20250306/v-kerchi-epidporog-po-orvi-prevyshen-na-32--vlasti-1144701654.html

В Керчи эпидпорог по ОРВИ превышен на 32% – власти

В Керчи эпидпорог по ОРВИ превышен на 32% – власти - РИА Новости Крым, 06.03.2025

В Керчи эпидпорог по ОРВИ превышен на 32% – власти

В Керчи на 32% превышен эпидпорог по острым респираторным заболеваниям. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. РИА Новости Крым, 06.03.2025

2025-03-06T12:07

2025-03-06T12:07

2025-03-06T12:07

керчь

администрация керчи

новости крыма

здравоохранение в крыму и севастополе

орви

детский сад

школа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110352/27/1103522720_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_e72f238b78c88e1e8a2bcc3a69a7cb04.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В Керчи на 32% превышен эпидпорог по острым респираторным заболеваниям. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.Также власти добавили, что процент госпитализации больных с диагнозом ОРВИ увеличился в два раза в сравнении с прошлой неделей. По данным управления образования, на 5 марта в Керчи закрыто на карантин четыре школы и семь детских садов.В связи с ростом заболеваемости в детских поликлиниках ограничивают прием здоровых детей до 1 года.Также даны рекомендации по введению масочного режима в местах массового скопления людей до стабилизации ситуации.Накануне сообщали, что количество острых респираторных заболеваний в Бахчисарайском районе превысило республиканский эпидпорог на 40%.В целом по Крыму продолжается рост ОРВИ, в связи с чем на полуострове закрыто около полусотни учреждений образования. В этом году ситуация по заболеваемости ОРВИ несколько отличается от привычной для региона: из-за теплой погоды в декабре и январе вместо двух подъемов сезонных инфекций на полуострове фиксируется один – февральский. При этом сейчас около 40% заболевших – дети, в основном школьники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост ОРВИ в России: более 1300 школ закрыты на карантинОтмечен рост ОРВИ: ситуация с заболевшими в Крыму и СевастополеВ Севастополе из-за ОРВИ на дистант переведут еще две школы

керчь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, администрация керчи, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, орви, детский сад, школа