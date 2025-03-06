https://crimea.ria.ru/20250306/zhitel-sevastopolya-poluchil-ugolovnoe-delo-za-ekstremistskie-posty-1144693824.html

Житель Севастополя получил уголовное дело за экстремистские посты

Житель Севастополя получил уголовное дело за экстремистские посты - РИА Новости Крым, 06.03.2025

Житель Севастополя получил уголовное дело за экстремистские посты

В Севастополе силовики пресекли противоправную деятельность россиянина, который подозревается в осуществлении публичных призывов к убийству правоохранителей. Об РИА Новости Крым, 06.03.2025

2025-03-06T09:24

2025-03-06T09:24

2025-03-06T10:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе силовики пресекли противоправную деятельность россиянина, который подозревается в осуществлении публичных призывов к убийству правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю.По заключению специалиста, выявленные текстовые сообщения содержат призывы к осуществлению насильственных действий в отношении сотрудников полиции, добавили в УФСБ.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета"). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Ялты ответит за публичные призывы к насилию против русскихСтроитель из Севастополя заплатит штраф за дискредитацию армии России Житель Херсонщины получил срок за экстремизм и хранение взрывчатки

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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