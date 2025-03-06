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Житель Севастополя получил уголовное дело за экстремистские посты
Житель Севастополя получил уголовное дело за экстремистские посты - РИА Новости Крым, 06.03.2025
Житель Севастополя получил уголовное дело за экстремистские посты
В Севастополе силовики пресекли противоправную деятельность россиянина, который подозревается в осуществлении публичных призывов к убийству правоохранителей. Об РИА Новости Крым, 06.03.2025
2025-03-06T09:24
2025-03-06T09:24
2025-03-06T10:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе силовики пресекли противоправную деятельность россиянина, который подозревается в осуществлении публичных призывов к убийству правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю.По заключению специалиста, выявленные текстовые сообщения содержат призывы к осуществлению насильственных действий в отношении сотрудников полиции, добавили в УФСБ.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета"). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Ялты ответит за публичные призывы к насилию против русскихСтроитель из Севастополя заплатит штраф за дискредитацию армии России Житель Херсонщины получил срок за экстремизм и хранение взрывчатки
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Житель Севастополя получил уголовное дело за экстремистские посты
Жителю Севастополя грозит 5 лет за экстремистские посты в соцсетях
09:24 06.03.2025 (обновлено: 10:35 06.03.2025)