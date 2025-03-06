https://crimea.ria.ru/20250306/v-yalte-63-letnego-pedofila-inostrantsa-prigovorili-k-12-godam-zaklyucheniya-1144696261.html

В Ялте 63-летнего педофила-иностранца приговорили к 12 годам заключения

В Ялте 63-летнего педофила-иностранца приговорили к 12 годам заключения - РИА Новости Крым, 06.03.2025

В Ялте 63-летнего педофила-иностранца приговорили к 12 годам заключения

Ялтинский суд заочно приговорил 63-летнего иностранца за интимную переписку с маленькой девочкой. Об этом сообщили в прокуратуре Республики Крым. РИА Новости Крым, 06.03.2025

2025-03-06T11:32

2025-03-06T11:32

2025-03-06T11:32

ялта

новости

новости крыма

происшествия

прокуратура республики крым

мвд по республике крым

ск рф (следственный комитет российской федерации)

суд

педофил

приговор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111078/67/1110786785_0:3:640:363_1920x0_80_0_0_ed771a1c1541eeb754f2514a8c3a6084.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Ялтинский суд заочно приговорил 63-летнего иностранца за интимную переписку с маленькой девочкой. Об этом сообщили в прокуратуре Республики Крым.В мае 2022 года в одной из социальных сетей мужчина вступил в переписку с 9-летней девочкой. Он склонял ребенка к тому, чтобы она направляла ему свои интимные фотографии. Переписку со взрослым мужчиной обнаружила мать девочки.В ходе следствия выяснилось, что мужчина – житель иностранного государства. Его объявили в международный розыск."Собранные Главным следственным управлением СК России по республике Крым и городу Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 63-летнему жителю иностранного государства. Он признан виновным в преступлении сексуального характера в отношении малолетней (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ)", – сообщили в следкоме республики.Приговором суда педофила заочно приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Ранее 57-летнего жителя Севастополя приговорили к 12,5 годам лишения свободы за половое преступление против несовершеннолетней девочки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму вынесли приговор педофилу за насилие над маленькой дочерьюНасильнику-педофилу в Крыму дали 13 лет колонииРепетитора из Севастополя заочно осудили на 20 лет за растление девочки

ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, новости, новости крыма, происшествия, прокуратура республики крым, мвд по республике крым, ск рф (следственный комитет российской федерации), суд, педофил, приговор