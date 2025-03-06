https://crimea.ria.ru/20250306/v-yalte-63-letnego-pedofila-inostrantsa-prigovorili-k-12-godam-zaklyucheniya-1144696261.html
В Ялте 63-летнего педофила-иностранца приговорили к 12 годам заключения
В Ялте 63-летнего педофила-иностранца приговорили к 12 годам заключения - РИА Новости Крым, 06.03.2025
В Ялте 63-летнего педофила-иностранца приговорили к 12 годам заключения
Ялтинский суд заочно приговорил 63-летнего иностранца за интимную переписку с маленькой девочкой. Об этом сообщили в прокуратуре Республики Крым. РИА Новости Крым, 06.03.2025
2025-03-06T11:32
2025-03-06T11:32
2025-03-06T11:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Ялтинский суд заочно приговорил 63-летнего иностранца за интимную переписку с маленькой девочкой. Об этом сообщили в прокуратуре Республики Крым.В мае 2022 года в одной из социальных сетей мужчина вступил в переписку с 9-летней девочкой. Он склонял ребенка к тому, чтобы она направляла ему свои интимные фотографии. Переписку со взрослым мужчиной обнаружила мать девочки.В ходе следствия выяснилось, что мужчина – житель иностранного государства. Его объявили в международный розыск."Собранные Главным следственным управлением СК России по республике Крым и городу Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 63-летнему жителю иностранного государства. Он признан виновным в преступлении сексуального характера в отношении малолетней (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ)", – сообщили в следкоме республики.Приговором суда педофила заочно приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Ранее 57-летнего жителя Севастополя приговорили к 12,5 годам лишения свободы за половое преступление против несовершеннолетней девочки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму вынесли приговор педофилу за насилие над маленькой дочерьюНасильнику-педофилу в Крыму дали 13 лет колонииРепетитора из Севастополя заочно осудили на 20 лет за растление девочки
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ялта, новости, новости крыма, происшествия, прокуратура республики крым, мвд по республике крым, ск рф (следственный комитет российской федерации), суд, педофил, приговор
В Ялте 63-летнего педофила-иностранца приговорили к 12 годам заключения
В Ялте за педофилию суд приговорил 63-летнего иностранца к 12 годам заключения
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Ялтинский суд заочно приговорил 63-летнего иностранца за интимную переписку с маленькой девочкой. Об этом сообщили в прокуратуре Республики Крым.
В мае 2022 года в одной из социальных сетей мужчина вступил в переписку с 9-летней девочкой. Он склонял ребенка к тому, чтобы она направляла ему свои интимные фотографии. Переписку со взрослым мужчиной обнаружила мать девочки.
"Личность мужчины была установлена сотрудниками следственного комитета и МВД, что позволило направить уголовное дело в суд для рассмотрения в заочном порядке", – пояснили в надзорном ведомстве.
В ходе следствия выяснилось, что мужчина – житель иностранного государства. Его объявили в международный розыск.
"Собранные Главным следственным управлением СК России по республике Крым и городу Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 63-летнему жителю иностранного государства. Он признан виновным в преступлении сексуального характера в отношении малолетней (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ)", – сообщили в следкоме республики.
Приговором суда педофила заочно приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Ранее 57-летнего жителя Севастополя приговорили
к 12,5 годам лишения свободы за половое преступление против несовершеннолетней девочки.
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