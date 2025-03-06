https://crimea.ria.ru/20250306/oruzhie-pobedy-legendarnyy-kukuruznik-v-infografike-ria-novosti-krym-1144680487.html
Оружие Победы: легендарный "кукурузник" в инфографике РИА Новости Крым
Оружие Победы: легендарный "кукурузник" в инфографике РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 06.03.2025
Оружие Победы: легендарный "кукурузник" в инфографике РИА Новости Крым
Самолет У-2 – один из символов Победы над фашизмом, первый советский самолет, о котором сняли художественный фильм – "Небесный тихоход". Изначально – учебная, а РИА Новости Крым, 06.03.2025
2025-03-06T08:08
2025-03-06T08:08
2025-03-06T08:08
80 лет победы
история
авиация
великая отечественная война
самолет
инфографика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Самолет У-2 – один из символов Победы над фашизмом, первый советский самолет, о котором сняли художественный фильм – "Небесный тихоход". Изначально – учебная, а в итоге – легендарная машина.У-2 выпускался в разных модификациях – транспортный, санитарный, легкий ночной бомбардировщик. Именно на нем знаменитый 46-й гвардейский ночной бомбардировочный авиаполк, полностью состоявший из женщин, наводил ужас на фашистов. Советские солдаты называли их "небесными ласточками", немцы – "ночными ведьмами".У-2 построен в 1927 году в конструкторском бюро Николая Поликарпова, а после смерти конструктора в 1944 году переименован в ПО-2 в память о его создателе. В народе крылатую машину прозвали "кукурузником" и "этажеркой".Легендарный "кукурузник" – в инфографике РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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80 лет победы, история, авиация, великая отечественная война, самолет, инфографика
Оружие Победы: легендарный "кукурузник" в инфографике РИА Новости Крым
Легендарный самолет У-2 в инфографике РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Самолет У-2 – один из символов Победы над фашизмом, первый советский самолет, о котором сняли художественный фильм – "Небесный тихоход". Изначально – учебная, а в итоге – легендарная машина.
У-2 выпускался в разных модификациях – транспортный, санитарный, легкий ночной бомбардировщик. Именно на нем знаменитый 46-й гвардейский ночной бомбардировочный авиаполк, полностью состоявший из женщин, наводил ужас на фашистов. Советские солдаты называли их "небесными ласточками", немцы – "ночными ведьмами".
У-2 построен в 1927 году в конструкторском бюро Николая Поликарпова, а после смерти конструктора в 1944 году переименован в ПО-2 в память о его создателе. В народе крылатую машину прозвали "кукурузником" и "этажеркой".
Легендарный "кукурузник" – в инфографике РИА Новости Крым
.