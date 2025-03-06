https://crimea.ria.ru/20250306/v-krymu-otkrylos-pervoe-v-regione-otdelenie-kardioreabilitatsii--1144699248.html

В Крыму открылось первое в регионе отделение кардиореабилитации

В Крыму открылось первое в регионе отделение кардиореабилитации - РИА Новости Крым, 06.03.2025

В Крыму открылось первое в регионе отделение кардиореабилитации

В Симферополе открылось первое в Крыму отделение кардиореабилитации на базе республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн, передает корреспондент... РИА Новости Крым, 06.03.2025

2025-03-06T11:40

2025-03-06T11:40

2025-03-06T12:55

здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. В Симферополе открылось первое в Крыму отделение кардиореабилитации на базе республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн, передает корреспондент РИА Новости Крым. Отделение рассчитано на 15 коек и принимает пациентов, перенесших острый инфаркт миокарда и другие сердечно-сосудистые заболевания, операции на сердце и магистральных сосудах, а также пациентов со стабильными формами сердечно-сосудистый заболеваний. Под контролем опытной мультидисциплинарной команды специалистов и при помощи современного оборудования пациенты смогут восстановить утраченные вследствие болезни функции. Курс реабилитации длится в среднем 14 дней. С каждым пациентом индивидуально работают группы специалистов разных профилей. Для отделения закуплено новое оборудование за счет средств федеральной программы. Это специальные велотренажеры, стабилоплатформы, лестница с электропривод, которая имитирует ходьбу по лестнице, беговые дорожки и другое оборудование. Реабилитация позволяет пациентам вернуться к их трудовой и бытовой активности.Как попасть в отделениеЧтобы поступить в отделение, необходимо в поликлинике по месту жительства, к которой пациент непосредственно прикреплен, взять направление на госпитализацию (форма 057/У-04). Если пациент до этого лежал в стационаре, также необходимо наличие соответствующей выписки из стационара либо выписки из амбулаторной карты пациента.Кроме того, необходимо иметь результаты стандартных анализов (рентген или флюорография грудной клетки давностью не более шести месяцев, общие анализы крови и мочи, коагулограмма, биохимия). Если пациент не лежал накануне в стационаре, то нужна консультация кардиолога в поликлинике по месту жительстваСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские районные больницы получат новое медоборудованиеАксенов поручил минздраву решить проблему очередей на обследованиеУезжать не надо: в Крыму онкобольных лечат по мировым протоколам

https://crimea.ria.ru/20250103/vysokotekhnologichnaya-meditsinskaya-pomosch-v-krymu-stala-bolee-dostupnoy-1143076321.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здравоохранение в крыму и севастополе, симферополь, крым, новости крыма, здоровье, реабилитация