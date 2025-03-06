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В Крыму открылось первое в регионе отделение кардиореабилитации - РИА Новости Крым, 06.03.2025
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В Крыму открылось первое в регионе отделение кардиореабилитации
В Крыму открылось первое в регионе отделение кардиореабилитации - РИА Новости Крым, 06.03.2025
В Крыму открылось первое в регионе отделение кардиореабилитации
В Симферополе открылось первое в Крыму отделение кардиореабилитации на базе республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн, передает корреспондент... РИА Новости Крым, 06.03.2025
2025-03-06T11:40
2025-03-06T12:55
здравоохранение в крыму и севастополе
симферополь
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новости крыма
здоровье
реабилитация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. В Симферополе открылось первое в Крыму отделение кардиореабилитации на базе республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн, передает корреспондент РИА Новости Крым. Отделение рассчитано на 15 коек и принимает пациентов, перенесших острый инфаркт миокарда и другие сердечно-сосудистые заболевания, операции на сердце и магистральных сосудах, а также пациентов со стабильными формами сердечно-сосудистый заболеваний. Под контролем опытной мультидисциплинарной команды специалистов и при помощи современного оборудования пациенты смогут восстановить утраченные вследствие болезни функции. Курс реабилитации длится в среднем 14 дней. С каждым пациентом индивидуально работают группы специалистов разных профилей. Для отделения закуплено новое оборудование за счет средств федеральной программы. Это специальные велотренажеры, стабилоплатформы, лестница с электропривод, которая имитирует ходьбу по лестнице, беговые дорожки и другое оборудование. Реабилитация позволяет пациентам вернуться к их трудовой и бытовой активности.Как попасть в отделениеЧтобы поступить в отделение, необходимо в поликлинике по месту жительства, к которой пациент непосредственно прикреплен, взять направление на госпитализацию (форма 057/У-04). Если пациент до этого лежал в стационаре, также необходимо наличие соответствующей выписки из стационара либо выписки из амбулаторной карты пациента.Кроме того, необходимо иметь результаты стандартных анализов (рентген или флюорография грудной клетки давностью не более шести месяцев, общие анализы крови и мочи, коагулограмма, биохимия). Если пациент не лежал накануне в стационаре, то нужна консультация кардиолога в поликлинике по месту жительстваСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские районные больницы получат новое медоборудованиеАксенов поручил минздраву решить проблему очередей на обследованиеУезжать не надо: в Крыму онкобольных лечат по мировым протоколам
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здравоохранение в крыму и севастополе, симферополь, крым, новости крыма, здоровье, реабилитация
В Крыму открылось первое в регионе отделение кардиореабилитации

В Симферополе открыли первое в Крыму отделение кардиореабилитации на 15 коек

11:40 06.03.2025 (обновлено: 12:55 06.03.2025)
 
© РИА Новости КрымОтделение кардиореабилитации на базе республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн в Симферополе
Отделение кардиореабилитации на базе республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн в Симферополе - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. В Симферополе открылось первое в Крыму отделение кардиореабилитации на базе республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Отделение рассчитано на 15 коек и принимает пациентов, перенесших острый инфаркт миокарда и другие сердечно-сосудистые заболевания, операции на сердце и магистральных сосудах, а также пациентов со стабильными формами сердечно-сосудистый заболеваний.
Под контролем опытной мультидисциплинарной команды специалистов и при помощи современного оборудования пациенты смогут восстановить утраченные вследствие болезни функции.
© РИА Новости КрымОтделение кардиореабилитации на базе республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн в Симферополе
Отделение кардиореабилитации на базе республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн в Симферополе
1 из 5
Отделение кардиореабилитации на базе республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн в Симферополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Отделение рассчитано на 15 коек

Отделение кардиореабилитации на базе республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн в Симферополе
2 из 5

Отделение рассчитано на 15 коек

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Здесь пациентам помогают восстановиться после инфаркта и других сердечно-сосудистых заболеваний

Отделение кардиореабилитации на базе республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн в Симферополе
3 из 5

Здесь пациентам помогают восстановиться после инфаркта и других сердечно-сосудистых заболеваний

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Занятия проходят под контролем специалистов

Отделение кардиореабилитации на базе республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн в Симферополе
4 из 5

Занятия проходят под контролем специалистов

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Курс реабилитации длится в среднем 14 дней

Отделение кардиореабилитации на базе республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн в Симферополе
5 из 5

Курс реабилитации длится в среднем 14 дней

© РИА Новости Крым
1 из 5
Отделение кардиореабилитации на базе республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн в Симферополе
© РИА Новости Крым
2 из 5

Отделение рассчитано на 15 коек

© РИА Новости Крым
3 из 5

Здесь пациентам помогают восстановиться после инфаркта и других сердечно-сосудистых заболеваний

© РИА Новости Крым
4 из 5

Занятия проходят под контролем специалистов

© РИА Новости Крым
5 из 5

Курс реабилитации длится в среднем 14 дней

© РИА Новости Крым
"Наше отделение работает в рамках современных концепций реабилитации, это не только получение медикаментов, но такое физическая реабилитация и психологическая адаптация пациента, а также новое направление - эрготерапия, включающая социально-бытовую адаптацию", - рассказала завотделением медицинской реабилитации для взрослых пациентов Вера Ткаченко.
Курс реабилитации длится в среднем 14 дней. С каждым пациентом индивидуально работают группы специалистов разных профилей.
Для отделения закуплено новое оборудование за счет средств федеральной программы. Это специальные велотренажеры, стабилоплатформы, лестница с электропривод, которая имитирует ходьбу по лестнице, беговые дорожки и другое оборудование. Реабилитация позволяет пациентам вернуться к их трудовой и бытовой активности.

Как попасть в отделение

Чтобы поступить в отделение, необходимо в поликлинике по месту жительства, к которой пациент непосредственно прикреплен, взять направление на госпитализацию (форма 057/У-04). Если пациент до этого лежал в стационаре, также необходимо наличие соответствующей выписки из стационара либо выписки из амбулаторной карты пациента.
Кроме того, необходимо иметь результаты стандартных анализов (рентген или флюорография грудной клетки давностью не более шести месяцев, общие анализы крови и мочи, коагулограмма, биохимия).
Если пациент не лежал накануне в стационаре, то нужна консультация кардиолога в поликлинике по месту жительства
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