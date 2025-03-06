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Феодосийский завод "Море" будет строить спасательные и экскурсионные суда
Феодосийский завод "Море" будет строить спасательные и экскурсионные суда - РИА Новости Крым, 06.03.2025
Феодосийский завод "Море" будет строить спасательные и экскурсионные суда
Феодосийский судостроительный завод "Море" получит контракт на строительство спасательных и экскурсионных судов, а также модернизацию собственных мощностей за... РИА Новости Крым, 06.03.2025
2025-03-06T07:35
2025-03-06T07:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Феодосийский судостроительный завод "Море" получит контракт на строительство спасательных и экскурсионных судов, а также модернизацию собственных мощностей за счет инвестора. Об этом сообщил в четверг глава Крыма Сергей Аксенов.Кроме того, частная транспортная компания из Санкт-Петербурга изучает перспективы строительства в Крыму гражданских судов, которые будут использоваться для организации экскурсионных маршрутов и развития прибрежных пассажирских перевозок.В целом, по информации Аксенова, загрузка производственных мощностей завода увеличивается и сейчас превышает 50%. На предприятии работают 390 человек. Обсуждается сотрудничество с "Объединенной судостроительной корпорацией", которая готова инвестировать в производственные мощности крымского завода. В настоящее время уже ведется работа по модернизации спускоподъемного комплекса предприятия.Крымские предприятия значительно увеличили объемы производства, в частности, судостроительные заводы нарастили выпуск продукции в полтора раза, сообщил ранее глава республики.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новую "Комету" на подводных крыльях спустили на воду в ФеодосииСудостроительный кластер в Крыму - эксперт оценил перспективуВ Крыму строят суда для Азово-Черноморского региона и Дальнего Востока
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феодосия, промышленность в крыму, производство в крыму, сергей аксенов, новости крыма, новости, крым, санкт-петербург
Феодосийский завод "Море" будет строить спасательные и экскурсионные суда
Судостроительный завод в Феодосии будет строить спасательные и экскурсионные суда
07:35 06.03.2025 (обновлено: 08:34 06.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Феодосийский судостроительный завод "Море" получит контракт на строительство спасательных и экскурсионных судов, а также модернизацию собственных мощностей за счет инвестора. Об этом сообщил в четверг глава Крыма Сергей Аксенов.
"В результате договоренности с Министерством транспорта Российской Федерации завод планирует заключить договоры на дополнительные заказы по строительству спасательных судов – буксиров. Предприятие определено единственным исполнителем", – написал Аксенов в своем Telegram-канале и поблагодарил за содействие главу минтранса РФ Романа Старовойта.
Кроме того, частная транспортная компания из Санкт-Петербурга изучает перспективы строительства в Крыму гражданских судов, которые будут использоваться для организации экскурсионных маршрутов и развития прибрежных пассажирских перевозок.
"Уже строятся четыре скоростных пассажирских судна. Если итоговые показатели и эксплуатационные характеристики окажутся эффективными, продолжим работать в этом направлении и дальше", – сообщил глава РК.
В целом, по информации Аксенова, загрузка производственных мощностей завода увеличивается и сейчас превышает 50%. На предприятии работают 390 человек. Обсуждается сотрудничество с "Объединенной судостроительной корпорацией", которая готова инвестировать в производственные мощности крымского завода. В настоящее время уже ведется работа по модернизации спускоподъемного комплекса предприятия.
Крымские предприятия значительно увеличили объемы производства,
в частности, судостроительные заводы нарастили выпуск продукции в полтора раза, сообщил ранее глава республики.
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