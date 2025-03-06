https://crimea.ria.ru/20250306/feodosiyskiy-zavod-more-budet-stroit-spasatelnye-i-ekskursionnye-suda-1144691705.html

Феодосийский завод "Море" будет строить спасательные и экскурсионные суда

Феодосийский завод "Море" будет строить спасательные и экскурсионные суда - РИА Новости Крым, 06.03.2025

Феодосийский завод "Море" будет строить спасательные и экскурсионные суда

Феодосийский судостроительный завод "Море" получит контракт на строительство спасательных и экскурсионных судов, а также модернизацию собственных мощностей за... РИА Новости Крым, 06.03.2025

2025-03-06T07:35

2025-03-06T07:35

2025-03-06T08:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Феодосийский судостроительный завод "Море" получит контракт на строительство спасательных и экскурсионных судов, а также модернизацию собственных мощностей за счет инвестора. Об этом сообщил в четверг глава Крыма Сергей Аксенов.Кроме того, частная транспортная компания из Санкт-Петербурга изучает перспективы строительства в Крыму гражданских судов, которые будут использоваться для организации экскурсионных маршрутов и развития прибрежных пассажирских перевозок.В целом, по информации Аксенова, загрузка производственных мощностей завода увеличивается и сейчас превышает 50%. На предприятии работают 390 человек. Обсуждается сотрудничество с "Объединенной судостроительной корпорацией", которая готова инвестировать в производственные мощности крымского завода. В настоящее время уже ведется работа по модернизации спускоподъемного комплекса предприятия.Крымские предприятия значительно увеличили объемы производства, в частности, судостроительные заводы нарастили выпуск продукции в полтора раза, сообщил ранее глава республики.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новую "Комету" на подводных крыльях спустили на воду в ФеодосииСудостроительный кластер в Крыму - эксперт оценил перспективуВ Крыму строят суда для Азово-Черноморского региона и Дальнего Востока

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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