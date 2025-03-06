"Золотые пески России": как идет создание нового курорта в Крыму
Для нового курорта в Крыму "Золотые пески России" завершили планировку территорий
© РИА Новости КрымВ западном Крыму построят уникальный курорт
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Завершена планировка территорий нового масштабного курорта "Золотые пески России" на западе Крыма. О том, как движется реализация рекреационного проекта, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.
"Сейчас утверждена дорожная карта и в ее рамках ведутся работы. На сегодня закончены работы по планировке территории, заканчиваются по мастер-планированию проекта. Ряд мероприятий уже ведется по базовому инженерному проектированию, в том числе по переносу дороги. С марта начинаются работы по планированию туристской инфраструктуры", – обозначил министр.
По его словам, проекты "Золотые пески России" и "Крымская ривьера" фактически будут объединены в один. Уже сейчас по обоим работают отечественные инвесторы. В том числе привлекаются федеральные программы. В рамках их реализации на западе Крыма появится самая длинная набережная в Крыму – 12 километров, и 45 гектаров пляжных территорий, современные отели.
"Для туризма республики Крым – это грандиозное событие. 4,3 тысячи рабочих мест будет создано, дополнительный поток туристов к 2029-му и 2030 годам – когда будут закончены 1 и 2 очереди проекта – один миллион человек", – оценил перспективу Ганзий.
Масштабные рекреационные проекты "Золотые пески" и "Крымская ривьера" будут построены в рамках нового федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал". Новый курорт объединит в себе два туристических кластера – города Саки и Евпаторию. Проекты реализуются по поручению президента РФ Владимира Путина при поддержке государства и частных инвесторов. Доходы от курортного комплекса будут поступать также государству, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
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