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"Золотые пески России": как идет создание нового курорта в Крыму - РИА Новости Крым, 06.03.2025
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"Золотые пески России": как идет создание нового курорта в Крыму
"Золотые пески России": как идет создание нового курорта в Крыму - РИА Новости Крым, 06.03.2025
"Золотые пески России": как идет создание нового курорта в Крыму
Завершена планировка территорий нового масштабного курорта "Золотые пески России" на западе Крыма. О том, как движется реализация рекреационного проекта, в... РИА Новости Крым, 06.03.2025
2025-03-06T09:44
2025-03-06T09:44
"золотые пески россии"
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новости крыма
крым курортный
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туризм в крыму
сергей ганзий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Завершена планировка территорий нового масштабного курорта "Золотые пески России" на западе Крыма. О том, как движется реализация рекреационного проекта, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.По его словам, проекты "Золотые пески России" и "Крымская ривьера" фактически будут объединены в один. Уже сейчас по обоим работают отечественные инвесторы. В том числе привлекаются федеральные программы. В рамках их реализации на западе Крыма появится самая длинная набережная в Крыму – 12 километров, и 45 гектаров пляжных территорий, современные отели.Масштабные рекреационные проекты "Золотые пески" и "Крымская ривьера" будут построены в рамках нового федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал". Новый курорт объединит в себе два туристических кластера – города Саки и Евпаторию. Проекты реализуются по поручению президента РФ Владимира Путина при поддержке государства и частных инвесторов. Доходы от курортного комплекса будут поступать также государству, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На западе Крыма отремонтируют дорогу к курорту СакиИнвестпроект в Крыму на 50 миллиардов: что и где построятКогда Евпатория получит статус всероссийской детской здравницы
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"золотые пески россии", крым, новости крыма, крым курортный, отдых в крыму, туризм в крыму, сергей ганзий, минкурортов крыма, евпатория, саки
"Золотые пески России": как идет создание нового курорта в Крыму

Для нового курорта в Крыму "Золотые пески России" завершили планировку территорий

09:44 06.03.2025
 
© РИА Новости КрымВ западном Крыму построят уникальный курорт
В западном Крыму построят уникальный курорт - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Завершена планировка территорий нового масштабного курорта "Золотые пески России" на западе Крыма. О том, как движется реализация рекреационного проекта, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.

"Сейчас утверждена дорожная карта и в ее рамках ведутся работы. На сегодня закончены работы по планировке территории, заканчиваются по мастер-планированию проекта. Ряд мероприятий уже ведется по базовому инженерному проектированию, в том числе по переносу дороги. С марта начинаются работы по планированию туристской инфраструктуры", – обозначил министр.

По его словам, проекты "Золотые пески России" и "Крымская ривьера" фактически будут объединены в один. Уже сейчас по обоим работают отечественные инвесторы. В том числе привлекаются федеральные программы. В рамках их реализации на западе Крыма появится самая длинная набережная в Крыму – 12 километров, и 45 гектаров пляжных территорий, современные отели.

"Для туризма республики Крым – это грандиозное событие. 4,3 тысячи рабочих мест будет создано, дополнительный поток туристов к 2029-му и 2030 годам – когда будут закончены 1 и 2 очереди проекта – один миллион человек", – оценил перспективу Ганзий.

Масштабные рекреационные проекты "Золотые пески" и "Крымская ривьера" будут построены в рамках нового федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал". Новый курорт объединит в себе два туристических кластера – города Саки и Евпаторию. Проекты реализуются по поручению президента РФ Владимира Путина при поддержке государства и частных инвесторов. Доходы от курортного комплекса будут поступать также государству, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
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