https://crimea.ria.ru/20250306/zolotye-peski-rossii-kak-idet-sozdanie-novogo-kurorta-v-krymu-1144694002.html

"Золотые пески России": как идет создание нового курорта в Крыму

"Золотые пески России": как идет создание нового курорта в Крыму - РИА Новости Крым, 06.03.2025

"Золотые пески России": как идет создание нового курорта в Крыму

Завершена планировка территорий нового масштабного курорта "Золотые пески России" на западе Крыма. О том, как движется реализация рекреационного проекта, в... РИА Новости Крым, 06.03.2025

2025-03-06T09:44

2025-03-06T09:44

2025-03-06T09:44

"золотые пески россии"

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Завершена планировка территорий нового масштабного курорта "Золотые пески России" на западе Крыма. О том, как движется реализация рекреационного проекта, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.По его словам, проекты "Золотые пески России" и "Крымская ривьера" фактически будут объединены в один. Уже сейчас по обоим работают отечественные инвесторы. В том числе привлекаются федеральные программы. В рамках их реализации на западе Крыма появится самая длинная набережная в Крыму – 12 километров, и 45 гектаров пляжных территорий, современные отели.Масштабные рекреационные проекты "Золотые пески" и "Крымская ривьера" будут построены в рамках нового федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал". Новый курорт объединит в себе два туристических кластера – города Саки и Евпаторию. Проекты реализуются по поручению президента РФ Владимира Путина при поддержке государства и частных инвесторов. Доходы от курортного комплекса будут поступать также государству, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На западе Крыма отремонтируют дорогу к курорту СакиИнвестпроект в Крыму на 50 миллиардов: что и где построятКогда Евпатория получит статус всероссийской детской здравницы

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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