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Как в Крыму будут решать проблему кадров в агропромышленном комплексе - РИА Новости Крым, 06.03.2025
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Как в Крыму будут решать проблему кадров в агропромышленном комплексе
Как в Крыму будут решать проблему кадров в агропромышленном комплексе - РИА Новости Крым, 06.03.2025
Как в Крыму будут решать проблему кадров в агропромышленном комплексе
Реализация в Крыму регионального проекта "Кадры в агропромышленном комплексе" будет способствовать решению проблемы дефицита квалифицированных специалистов. Об... РИА Новости Крым, 06.03.2025
2025-03-06T11:11
2025-03-06T11:14
сергей аксенов
сельское хозяйство
агропромышленный комплекс (апк)
новости крыма
крым
кадры
реализация нацпроектов в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Реализация в Крыму регионального проекта "Кадры в агропромышленном комплексе" будет способствовать решению проблемы дефицита квалифицированных специалистов. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, дефицит профессиональных кадров на сегодняшний день является одной из ключевых проблем аграрной отрасли.Стартовавший в этом году проект "Кадры в агропромышленном комплексе" реализуется в рамках нового национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".Он уточнил, что благодаря реализации проекта планируется увеличить долю сотрудников, работающих в отрасли более пяти лет, а также число молодых сотрудников до 35 лет. Молодые специалисты, получившие высшее и среднее профильное образование, получат единовременную выплату при условии, что они отработают в сфере сельского хозяйства не менее трех лет. Такие изменения сейчас вносятся в соответствующие нормативно-правовые акты, уточнил Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:840 миллионов рублей выделили в Крыму на поддержку растениеводстваОт розы и лаванды к мяте и кориандру: крымской "эфиромасличке" почти векЗавод "Ростсельмаш" поможет развитию агропрома Крыма"Можно на хлеб вместо икры": как в Крыму выращивают полезную спирулину
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сергей аксенов, сельское хозяйство, агропромышленный комплекс (апк), новости крыма, крым, кадры, реализация нацпроектов в крыму
Как в Крыму будут решать проблему кадров в агропромышленном комплексе

В Крыму запустили региональный проект для решения проблемы кадров в сельском хозяйстве

11:11 06.03.2025 (обновлено: 11:14 06.03.2025)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваАгропромышленный комплекс Крыма
Агропромышленный комплекс Крыма
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Реализация в Крыму регионального проекта "Кадры в агропромышленном комплексе" будет способствовать решению проблемы дефицита квалифицированных специалистов. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, дефицит профессиональных кадров на сегодняшний день является одной из ключевых проблем аграрной отрасли.
Стартовавший в этом году проект "Кадры в агропромышленном комплексе" реализуется в рамках нового национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".
"Его главная задача – не только обеспечить компетентными кадрами предприятия агропрома, но и увеличить количество научных и научно-педагогических работников в организациях высшего образования аграрной направленности", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что благодаря реализации проекта планируется увеличить долю сотрудников, работающих в отрасли более пяти лет, а также число молодых сотрудников до 35 лет. Молодые специалисты, получившие высшее и среднее профильное образование, получат единовременную выплату при условии, что они отработают в сфере сельского хозяйства не менее трех лет.
Такие изменения сейчас вносятся в соответствующие нормативно-правовые акты, уточнил Аксенов.
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Сергей АксеновСельское хозяйствоАгропромышленный комплекс (АПК)Новости КрымаКрымКадрыРеализация Нацпроектов в Крыму
 
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