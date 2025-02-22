От розы и лаванды к мяте и кориандру: крымской "эфиромасличке" почти век
В Крыму находятся около 60% всех площадей возделывания эфироносов в России
19:09 22.02.2025 (обновлено: 19:21 22.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. В Крыму появился первый промышленный участок, на котором выращивают мяту перечную. Полученное из местного сырья эфирное масло близко к мировому эталону - английской мяте - и имеет сладко-карамельный аромат. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор агрофирмы в селе Тургеневка Бахчисарайского района, президент научно-производственной эфиромасличной ассоциации Крыма Алексей Мишин.
Мир "сидит" на синтетической мяте
"У нас появился первый промышленный участок мяты перечной. Он небольшой. Но первые результаты мы уже показали специалистам на различных косметических мероприятиях, отзывы были самыми добрыми. За счет купажа разных крымских сортов мы получили натуральное эфирное масло мяты, которое близко к мировому эталону - английской мяте. Наша мята удивительная, сладко-карамельная", - сказал Мишин.
Он отметил, что в советские годы эфирное масло мяты входило в пятерку по объему выпуска, и очень ценилось. Тогда как сейчас мяту перечную почти никто не выращивает – в 99 процентах случаев на рынке представлена "синтетика".
Эксперт напомнил, что эфиромасличная отрасль Крыма – это не это только роза и лаванда, как принято думать, но и иссоп лекарственный и бессмертник итальянский и многие другие культуры, которыми славится наш регион.
© Фото из архива Натальи НевкрытойМята на опытном поле НИИ сельского хозяйства Крыма
© Фото из архива Натальи Невкрытой
Мята на опытном поле НИИ сельского хозяйства Крыма
Отрасль, несущая золотые яйца
Впервые розовое масло было получено в Крыму в 1898 году, розовые поля заложили в Симферопольском районе в 1920-30-е годы, а расцвет промышленного "розового" производства пришелся на советские годы, рассказал Мишин.
"Начались серьезные промышленные закладки полей. И те научные разработки, которые были еще в царское время в Никитском ботаническом саду, нашли свое практическое применение и стали развиваться. В послевоенный период случился гигантский скачок. В 1958 году было постановление Совета министров СССР о том, что нам нужны свои эфиромасличные, пряные и лекарственные культуры, и была запущена колоссальная программа – весь Крым цвел", - рассказал он.
По данным специалиста, к 1985 году только в одном Бахчисарайском районе было порядка 860 гектаров розы. Кроме того, розу и лаванду выращивали в Симферопольском, Белогорском районах и на побережье.
"Такие площади сегодня сложно даже представить! Они требовали колоссального числа рабочих рук, которых сейчас нет. Сейчас невозможно, как это делали в Советском Союзе, задействовать школьников и студентов на уборку розы. Но если появятся технологии по уборке цветов машинным путем, если до этого дойдет наука, то масштабы будут возрождаться", - уверен эксперт.
Мишин отмечает, что с распадом СССР был нанесен серьезный удар по отрасли, несущей золотые яйца, но предприятия, компетенции и поля все равно сохранились.
"Наша наука не стоит на месте. Например, в НИИ сельского хозяйства Крыма вывели новый сорт лаванды "Меркурий", который по своему компонентному составу и ароматике не уступает эталонам – болгарской или французской лаванде. И мы ее выращиваем в Тургеневке, там, где у нас теперь лавандовое море – новый туристический объект полуострова", - добавил он.
Русское масло кориандра
Эфирное масло кориандра зернового на западе до сих пор называется "русским". В России – в Крыму, Белгороде, Ставрополе, Ростове-на-Дону и на Кубани, эту культуру выращивают и перерабатывают в довольно больших объемах, а кориандровое масло идет на экспорт.
Как рассказала РИА Новости Крым ведущий научный сотрудник лаборатории селекции отдела эфиромасличных и лекарственных культур НИИ сельского хозяйства Крыма Наталья Невкрытая, площади под эфироносами в России в настоящее время немногим превышают 100 тысяч гектаров. Из них до 80-90% приходится именно на кориандр. И около 60% всех площадей возделывания эфироносов в России находятся в Крыму.
"Эфиромасличные культуры – это и прошлое, и настоящее, и будущее Крыма. И если раньше, например, кориандр у нас практически не возделывался, чаще роза и лаванда, то сейчас основные площади под кориандром: почти 60 тысяч гектаров", - отметила она.
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Советский рассвет эфироносов
В период расцвета эфиромасличной отрасли, в 70-80-е годы прошлого столетия, в Советском Союзе выращивалось 48 видов эфиромасличных культур и производилось около 1150 тонн эфирных масел в год. Значительную долю продукции продавали на внутреннем рынке.
На экспорт поставлялось более 50 тонн эфирных масел и около 200 тонн душистых веществ. Большая часть эфиромасличной продукции производилась именно в Крыму: только лавандового эфирного масла вырабатывалось до 100 тонн ежегодно, что составляло примерно 60% от производимого общесоюзного объема, шалфейного масла – 15 тонн (половина от всего производимого в СССР), розового масла – 1,5 тонн (30% общесоюзного производства), рассказала Невкрытая.
По ее словам, сейчас в регионе имеется обширная сортовая база. В "Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории РФ" включено 52 сорта (16 видов) эфиромасличных культур селекции "НИИСХ Крыма".
"Сейчас начинают работать отдельные предприятия, как, например, агрофирма в Тургеневке. Они покупают у нас исходный сортовой посадочный материал, выращивают и перерабатывают. Сейчас в Крыму для эфиромасличного производства есть все условия: наличие квалифицированных кадров, соответствующие технологии для выращивания и переработки сырья, а также климат и наличие сортового ассортимента. Но эфиромасличная отрасль расцветет в полном масштабе, когда вновь, как в советские годы, появится закольцованное производство", - убеждена она.
На старых золотых запасах
"Мы используем розовое масло, произведенное еще по советским рецептурам. Это наше жидкое золото, наш стратегический золотой запас, сделанный еще моим дедушкой – Михаилом Ивановичем Гладуном", - рассказал РИА Новости Крым гендиректор одного из ведущих косметических предприятий Крыма Иван Гладун, отметив, что в запасниках было 500 килограммов драгоценного розового масла, осталось уже около 160.
По его словам, крымское эфирное масло розы занимало 3% мирового рынка эфирных масел. Это был бренд, знак качества. Но после "перестройки" появилось много предпринимателей, которые, что называется, в гараже пытались сделать что-то аналогичное и выставляли свой товар на мировой рынок, дискредитируя отрасль.
Сегодня компания, которую возглавляет Гладун, сотрудничает с Алуштинским эфиромасличным совхоз-заводом, а также работаем с фермерами, у которых остались старые плантации, еще приносящие розу.
"Мы берем такие плантации, собираем с них розу, тем самым поддерживаем их жизнь в надежде, что когда-нибудь у собственников дойдут руки до этих просадок, они поймут, что что это интересно и смогут их восстановить. Кроме того, мы заложили собственный маточник розы. И это единственная в Крыму плантация розы на орошении, что почти вдвое увеличивает выход лепестков. Также мы начали закладку первых плантаций на территории завода, вокруг цехов", - рассказал руководитель, отметив, что в итоге у предприятия будет около полутора-двух "розовых" гектаров.
Кластер для "ароматного" бизнеса
В 2025 году в Крыму производители парфюмерии и косметики объединятся в кластер по инициативе министерства промышленной политики республики. В кластер войдут ключевые производители сырья, упаковки и непосредственно косметического продукта. В настоящее время в рамках проекта определены 12 основных участников, способы их взаимодействия, производители конечной продукции, а также финишные проекты.
По словам Ивана Гладуна, кластер будет получать поддержку как на уровне регионального правительства, так и федерального.
"То есть, мы объединяем отрасль, потому что именно в Крыму есть полный цикл производства, начиная от сырья и заканчивая готовым продуктом", - уточнил представитель отрасли.
Эксперт отмечает, что сейчас идет всесторонняя поддержка отечественных производителей. Российские потребители все чаще обращают внимание на то, где выпущена продукция. Россияне хотят вкладывать деньги в свою страну.
"На рынке России установлены заградительные пошлины в размере 35% на ввоз импортной косметики. В стране зарегистрировано больше 1700 различных компаний, у которых вид деятельности - производство косметики. При этом производственных площадок в России всего около 200. И вот мы одни из них", - сказал Гладун, выразив уверенность, что натуральная крымская косметика - это уже отдельный бренд на уровне с корейской, израильской, французской или испанской.
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Производители эфиромасличного сырья
Производство эфиромасличной продукции является комплексным процессом, который объединяет сельскохозяйственный и перерабатывающий секторы. По информации министерства сельского хозяйства Крыма, сегодня в республике насчитывается шесть ведущих предприятий, которые занимаются переработкой эфиромасличной продукции.
"С 2020 года в Республике Крым осуществляется государственная поддержка выращивания многолетних эфиромасличных культур – розы эфиромасличной и лаванды узколистной в виде субсидий из регионального бюджета. Субсидии предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат (не более 80% фактических прямых затрат) на закладку и уход за многолетними эфиромасличными насаждениями (лаванды и розы эфиромасличной) из регионального бюджета", - сообщили РИА Новости Крым в профильной пресс-службе.
Десять лет назад минсельхоз Крыма провел ревизию имеющихся плантаций эфироносов, и оказалось, что из общей площади плантаций лаванды 85,9% (1018,5 га) имели возраст старше 10-ти лет; плантации 5-10-летнего возраста составляли 10,5% (191,0 га), а молодые плантации, до 5-летнего возраста, всего 3,6% (65,4 га). Из всех площадей под розой эфиромасличной более половины плантаций (62,7%) заложено свыше десяти лет назад.
"В настоящее время ситуация кардинальным образом не изменилась. Однако в последние два года начинает пользоваться спросом посадочный материал на эфиромасличные сорта розы", - уточнили в пресс-службе.
Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" глава минсельхоза региона Денис Кратюк заявил, что эфиромасличная отрасль Крыма, и прежде всего производство лаванды и кориандра, обещает стать жемчужиной всей России в рамках нового тренда полуострова в сельском хозяйстве. По данным руководителя Управления Федеральной службы госстатистики по Крыму и Севастополю Ольги Балдиной, четверть выручки от продажи эфирных масел в России получают в Крыму.
© РИА Новости КрымСбор эфиромасличной розы в Крыму
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Сбор эфиромасличной розы в Крыму
© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПроизводство эфирного масла в Алуште
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Производство эфирного масла в Алуште
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© Пресс-служба Минсельхоза Республики Крым Лавандовое поле
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Лавандовое поле
© Пресс-служба Минсельхоза Республики Крым
© Пресс-служба КФУ им. ВернадскогоПроизводство натуральной косметики. Ценные жирные масла из жмыха кориандра, виноградной косточки, тмина, орехов, семечки шиповника и других растений, широко распространенных в Крыму.
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Производство натуральной косметики. Ценные жирные масла из жмыха кориандра, виноградной косточки, тмина, орехов, семечки шиповника и других растений, широко распространенных в Крыму.
© Пресс-служба КФУ им. Вернадского
© РИА Новости КрымВ Крыму началась уборка иссопа лекарственного
5 из 7
В Крыму началась уборка иссопа лекарственного
© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПроизводство эфирного масла в Алуште
6 из 7
Производство эфирного масла в Алуште
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПроизводство эфирного масла в Алуште
7 из 7
Производство эфирного масла в Алуште
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 7
Сбор эфиромасличной розы в Крыму
© РИА Новости Крым
2 из 7
Производство эфирного масла в Алуште
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 7
Лавандовое поле
© Пресс-служба Минсельхоза Республики Крым
4 из 7
Производство натуральной косметики. Ценные жирные масла из жмыха кориандра, виноградной косточки, тмина, орехов, семечки шиповника и других растений, широко распространенных в Крыму.
© Пресс-служба КФУ им. Вернадского
5 из 7
В Крыму началась уборка иссопа лекарственного
© РИА Новости Крым
6 из 7
Производство эфирного масла в Алуште
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 7
Производство эфирного масла в Алуште
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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