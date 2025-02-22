https://crimea.ria.ru/20250222/ot-rozy-i-lavandy-k-myate-i-koriandru-krymskoy-efiromaslichke-pochti-vek-1144370476.html

От розы и лаванды к мяте и кориандру: крымской "эфиромасличке" почти век

От розы и лаванды к мяте и кориандру: крымской "эфиромасличке" почти век - РИА Новости Крым, 22.02.2025

От розы и лаванды к мяте и кориандру: крымской "эфиромасличке" почти век

В Крыму появился первый промышленный участок, на котором выращивают мяту перечную. Полученное из местного сырья эфирное масло близко к мировому эталону -... РИА Новости Крым, 22.02.2025

2025-02-22T19:09

2025-02-22T19:09

2025-02-22T19:21

эксклюзивы риа новости крым

крым

эфиромасличные культуры

сельское хозяйство

минсельхоз крыма

урожай в крыму

урожай

лаванда

история

субсидии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/1b/1126153579_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_a50c5a19ed68f674d11ff0662f3124bb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. В Крыму появился первый промышленный участок, на котором выращивают мяту перечную. Полученное из местного сырья эфирное масло близко к мировому эталону - английской мяте - и имеет сладко-карамельный аромат. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор агрофирмы в селе Тургеневка Бахчисарайского района, президент научно-производственной эфиромасличной ассоциации Крыма Алексей Мишин.Мир "сидит" на синтетической мятеОн отметил, что в советские годы эфирное масло мяты входило в пятерку по объему выпуска, и очень ценилось. Тогда как сейчас мяту перечную почти никто не выращивает – в 99 процентах случаев на рынке представлена "синтетика".Эксперт напомнил, что эфиромасличная отрасль Крыма – это не это только роза и лаванда, как принято думать, но и иссоп лекарственный и бессмертник итальянский и многие другие культуры, которыми славится наш регион.Отрасль, несущая золотые яйцаВпервые розовое масло было получено в Крыму в 1898 году, розовые поля заложили в Симферопольском районе в 1920-30-е годы, а расцвет промышленного "розового" производства пришелся на советские годы, рассказал Мишин."Начались серьезные промышленные закладки полей. И те научные разработки, которые были еще в царское время в Никитском ботаническом саду, нашли свое практическое применение и стали развиваться. В послевоенный период случился гигантский скачок. В 1958 году было постановление Совета министров СССР о том, что нам нужны свои эфиромасличные, пряные и лекарственные культуры, и была запущена колоссальная программа – весь Крым цвел", - рассказал он.По данным специалиста, к 1985 году только в одном Бахчисарайском районе было порядка 860 гектаров розы. Кроме того, розу и лаванду выращивали в Симферопольском, Белогорском районах и на побережье."Такие площади сегодня сложно даже представить! Они требовали колоссального числа рабочих рук, которых сейчас нет. Сейчас невозможно, как это делали в Советском Союзе, задействовать школьников и студентов на уборку розы. Но если появятся технологии по уборке цветов машинным путем, если до этого дойдет наука, то масштабы будут возрождаться", - уверен эксперт.Мишин отмечает, что с распадом СССР был нанесен серьезный удар по отрасли, несущей золотые яйца, но предприятия, компетенции и поля все равно сохранились.Русское масло кориандраЭфирное масло кориандра зернового на западе до сих пор называется "русским". В России – в Крыму, Белгороде, Ставрополе, Ростове-на-Дону и на Кубани, эту культуру выращивают и перерабатывают в довольно больших объемах, а кориандровое масло идет на экспорт.Как рассказала РИА Новости Крым ведущий научный сотрудник лаборатории селекции отдела эфиромасличных и лекарственных культур НИИ сельского хозяйства Крыма Наталья Невкрытая, площади под эфироносами в России в настоящее время немногим превышают 100 тысяч гектаров. Из них до 80-90% приходится именно на кориандр. И около 60% всех площадей возделывания эфироносов в России находятся в Крыму.Советский рассвет эфироносовВ период расцвета эфиромасличной отрасли, в 70-80-е годы прошлого столетия, в Советском Союзе выращивалось 48 видов эфиромасличных культур и производилось около 1150 тонн эфирных масел в год. Значительную долю продукции продавали на внутреннем рынке. На экспорт поставлялось более 50 тонн эфирных масел и около 200 тонн душистых веществ. Большая часть эфиромасличной продукции производилась именно в Крыму: только лавандового эфирного масла вырабатывалось до 100 тонн ежегодно, что составляло примерно 60% от производимого общесоюзного объема, шалфейного масла – 15 тонн (половина от всего производимого в СССР), розового масла – 1,5 тонн (30% общесоюзного производства), рассказала Невкрытая.По ее словам, сейчас в регионе имеется обширная сортовая база. В "Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории РФ" включено 52 сорта (16 видов) эфиромасличных культур селекции "НИИСХ Крыма"."Сейчас начинают работать отдельные предприятия, как, например, агрофирма в Тургеневке. Они покупают у нас исходный сортовой посадочный материал, выращивают и перерабатывают. Сейчас в Крыму для эфиромасличного производства есть все условия: наличие квалифицированных кадров, соответствующие технологии для выращивания и переработки сырья, а также климат и наличие сортового ассортимента. Но эфиромасличная отрасль расцветет в полном масштабе, когда вновь, как в советские годы, появится закольцованное производство", - убеждена она.На старых золотых запасах"Мы используем розовое масло, произведенное еще по советским рецептурам. Это наше жидкое золото, наш стратегический золотой запас, сделанный еще моим дедушкой – Михаилом Ивановичем Гладуном", - рассказал РИА Новости Крым гендиректор одного из ведущих косметических предприятий Крыма Иван Гладун, отметив, что в запасниках было 500 килограммов драгоценного розового масла, осталось уже около 160.По его словам, крымское эфирное масло розы занимало 3% мирового рынка эфирных масел. Это был бренд, знак качества. Но после "перестройки" появилось много предпринимателей, которые, что называется, в гараже пытались сделать что-то аналогичное и выставляли свой товар на мировой рынок, дискредитируя отрасль.Сегодня компания, которую возглавляет Гладун, сотрудничает с Алуштинским эфиромасличным совхоз-заводом, а также работаем с фермерами, у которых остались старые плантации, еще приносящие розу.Кластер для "ароматного" бизнесаВ 2025 году в Крыму производители парфюмерии и косметики объединятся в кластер по инициативе министерства промышленной политики республики. В кластер войдут ключевые производители сырья, упаковки и непосредственно косметического продукта. В настоящее время в рамках проекта определены 12 основных участников, способы их взаимодействия, производители конечной продукции, а также финишные проекты.По словам Ивана Гладуна, кластер будет получать поддержку как на уровне регионального правительства, так и федерального. Эксперт отмечает, что сейчас идет всесторонняя поддержка отечественных производителей. Российские потребители все чаще обращают внимание на то, где выпущена продукция. Россияне хотят вкладывать деньги в свою страну."На рынке России установлены заградительные пошлины в размере 35% на ввоз импортной косметики. В стране зарегистрировано больше 1700 различных компаний, у которых вид деятельности - производство косметики. При этом производственных площадок в России всего около 200. И вот мы одни из них", - сказал Гладун, выразив уверенность, что натуральная крымская косметика - это уже отдельный бренд на уровне с корейской, израильской, французской или испанской.Производители эфиромасличного сырьяПроизводство эфиромасличной продукции является комплексным процессом, который объединяет сельскохозяйственный и перерабатывающий секторы. По информации министерства сельского хозяйства Крыма, сегодня в республике насчитывается шесть ведущих предприятий, которые занимаются переработкой эфиромасличной продукции.Десять лет назад минсельхоз Крыма провел ревизию имеющихся плантаций эфироносов, и оказалось, что из общей площади плантаций лаванды 85,9% (1018,5 га) имели возраст старше 10-ти лет; плантации 5-10-летнего возраста составляли 10,5% (191,0 га), а молодые плантации, до 5-летнего возраста, всего 3,6% (65,4 га). Из всех площадей под розой эфиромасличной более половины плантаций (62,7%) заложено свыше десяти лет назад."В настоящее время ситуация кардинальным образом не изменилась. Однако в последние два года начинает пользоваться спросом посадочный материал на эфиромасличные сорта розы", - уточнили в пресс-службе.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" глава минсельхоза региона Денис Кратюк заявил, что эфиромасличная отрасль Крыма, и прежде всего производство лаванды и кориандра, обещает стать жемчужиной всей России в рамках нового тренда полуострова в сельском хозяйстве. По данным руководителя Управления Федеральной службы госстатистики по Крыму и Севастополю Ольги Балдиной, четверть выручки от продажи эфирных масел в России получают в Крыму. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аграрии Крыма получат 2,5 млрд рублей субсидий – на что пойдут деньгиДля роста и от болезней: уникальные кормовые добавки разработали в КрымуЕдинственные в России плантации горной лаванды находятся в горах Крыма

https://crimea.ria.ru/20240521/krymskaya-roza-pobezhdaet-importnuyu-v-kosmetologii-rossii-1137439711.html

https://crimea.ria.ru/20240620/v-krymu-nachali-proizvodit-efirnoe-maslo-koriandra-1138241485.html

https://crimea.ria.ru/20220127/v-krymu-sozdali-efiromaslichnye-kultury-povyshennoy-produktivnosti-1122171772.html

https://crimea.ria.ru/20240227/ot-vinogradnoy-kostochki-do-sakskoy-gryazi-chem-unikalna-kosmetika-kryma-1135251721.html

https://crimea.ria.ru/20241224/ne-imeyut-analogov-v-kerchi-proizvodyat-kosmetiku-iz-midiy-1142870790.html

https://crimea.ria.ru/20230701/chem-naturalnye-efirnye-masla-otlichayutsya-ot-sinteticheskikh-1129721063.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

крым, эфиромасличные культуры, сельское хозяйство, минсельхоз крыма, урожай в крыму, урожай, лаванда, история, субсидии, производство, производство в крыму