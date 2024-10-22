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Названа жемчужина сельского хозяйства Крыма для всей России - РИА Новости Крым, 22.10.2024
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Названа жемчужина сельского хозяйства Крыма для всей России
Названа жемчужина сельского хозяйства Крыма для всей России - РИА Новости Крым, 22.10.2024
Названа жемчужина сельского хозяйства Крыма для всей России
Эфиромасличная отрасль Крыма, и прежде всего производство лаванды и кориандра, обещает стать жемчужиной всей России в рамках нового тренда полуострова в... РИА Новости Крым, 22.10.2024
2024-10-22T17:02
2024-10-22T17:00
крым
минсельхоз крыма
денис кратюк
эфиромасличные культуры
новости крыма
сельское хозяйство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Эфиромасличная отрасль Крыма, и прежде всего производство лаванды и кориандра, обещает стать жемчужиной всей России в рамках нового тренда полуострова в сельском хозяйстве. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил глава минсельхоза РК Денис Кратюк.По словам Кратюка, в сельском хозяйстве Крыма сегодня четко определен новый тренд."Тренд нам задали санкции – это импортозамещение в любом виде, где это возможно. Будь то виноделие, сыроварение, фрукты, овощи. Это тренд натуральности, всего крымского. Того, что когда-то было выдавлено импортной продукцией – дешевой и похожей на нашу. Но то, что сейчас производим мы, – это совершенно другой уровень", – заявил Кратюк.По его словам, благодаря федеральной поддержке сельского хозяйства республики – а за 10 лет в него было вложено более 30 млрд рублей – эта отрасль кардинально изменила подходы к развитию разных направлений. И сегодня Крым "вкладывает в общую копилку России то, чего не вкладывает ни один из регионов".Он подчеркнул важнейшую роль виноделия и сыроварения в Крыму. И особую – эфиромасличной отрасли."Эфиромасличную отрасль нам надо активно продвигать: это будет жемчужина, какой нет ни у кого в России", – сказал Кратюк.Министр уточнил, что речь прежде всего идет о лаванде и кориандре.Крым также способен выгодно экспортировать за рубеж ряд товаров, в том числе и кориандр – покупатели есть, например, Индия, и несмотря на сложные условия, все реально, добавил Кратюк. Но в этом случае обязанность поиска рынка сбыта продукции из Крыма ложится не только на производителей и минсельхоз республики, но и на весь внешнеэкономический блок, добавил он.Ранее руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по Крыму и Севастополю Ольга Балдина сообщила, что четверть выручки от продажи эфирных масел в России получают в Крыму. А глава РК Сергей Аксенов рассказал, куда и что экспортирует Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Единственные в России плантации горной лаванды находятся в горах Крыма В Крыму начали производить эфирное масло кориандра Почему Европа не может обойтись без "русского масла": мнение эксперта
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РИА Новости Крым
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353
60
крым, минсельхоз крыма, денис кратюк, эфиромасличные культуры, новости крыма, сельское хозяйство
Названа жемчужина сельского хозяйства Крыма для всей России

Эфиромасличная отрасль Крыма станет жемчужиной России – Кратюк

17:02 22.10.2024
 
© Пресс-служба Минсельхоза Республики Крым Лавандовое поле
Лавандовое поле
© Пресс-служба Минсельхоза Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Эфиромасличная отрасль Крыма, и прежде всего производство лаванды и кориандра, обещает стать жемчужиной всей России в рамках нового тренда полуострова в сельском хозяйстве. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил глава минсельхоза РК Денис Кратюк.
По словам Кратюка, в сельском хозяйстве Крыма сегодня четко определен новый тренд.
"Тренд нам задали санкции – это импортозамещение в любом виде, где это возможно. Будь то виноделие, сыроварение, фрукты, овощи. Это тренд натуральности, всего крымского. Того, что когда-то было выдавлено импортной продукцией – дешевой и похожей на нашу. Но то, что сейчас производим мы, – это совершенно другой уровень", – заявил Кратюк.
По его словам, благодаря федеральной поддержке сельского хозяйства республики – а за 10 лет в него было вложено более 30 млрд рублей – эта отрасль кардинально изменила подходы к развитию разных направлений. И сегодня Крым "вкладывает в общую копилку России то, чего не вкладывает ни один из регионов".
"Есть такие фишки, которые даем только мы", – отметил Кратюк.
Он подчеркнул важнейшую роль виноделия и сыроварения в Крыму. И особую – эфиромасличной отрасли.
"Эфиромасличную отрасль нам надо активно продвигать: это будет жемчужина, какой нет ни у кого в России", – сказал Кратюк.
Министр уточнил, что речь прежде всего идет о лаванде и кориандре.

"Лаванда – мы собираем ее и получаем всеми любимое лавандовое масло для медицины, косметологии, ароматерапии. И кориандр – мы высеваем его больше, чем высевает вся Россия", – пояснил Кратюк.

Крым также способен выгодно экспортировать за рубеж ряд товаров, в том числе и кориандр – покупатели есть, например, Индия, и несмотря на сложные условия, все реально, добавил Кратюк. Но в этом случае обязанность поиска рынка сбыта продукции из Крыма ложится не только на производителей и минсельхоз республики, но и на весь внешнеэкономический блок, добавил он.

"Все это должно попадать на экспорт", – заключил министр.

Ранее руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по Крыму и Севастополю Ольга Балдина сообщила, что четверть выручки от продажи эфирных масел в России получают в Крыму. А глава РК Сергей Аксенов рассказал, куда и что экспортирует Крым.
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КрымМинсельхоз КрымаДенис КратюкЭфиромасличные культурыНовости КрымаСельское хозяйство
 
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