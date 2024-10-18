https://crimea.ria.ru/20241018/edinstvennye-v-rossii-plantatsii-gornoy-lavandy-nakhodyatsya-v-gorakh-kryma-1141199633.html

Единственные в России плантации горной лаванды находятся в горах Крыма

Единственные в России плантации горной лаванды находятся в горах Крыма - РИА Новости Крым, 18.10.2024

Единственные в России плантации горной лаванды находятся в горах Крыма

Старейшее эфиромасличное предприятие Крыма планирует открыть на Южном берегу Музей ароматов. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала финансовый... РИА Новости Крым, 18.10.2024

2024-10-18T21:17

2024-10-18T21:17

2024-10-18T21:17

фото

алушта

крым

красота и здоровье

эфиромасличные культуры

туризм в крыму

экономика

горы

экономика крыма

лаванда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/12/1141197462_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_38ddb6b92dd554bbdd7750ce7d919934.jpg

АЛУШТА, 18 окт – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Старейшее эфиромасличное предприятие Крыма планирует открыть на Южном берегу Музей ароматов. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала финансовый директор завода по переработке эфирного масла из крымского сырья в Алуште Ирина Соколова.Как подчеркнула Соколова, горы Крыма – единственное место во всей России, где растут горная лаванда и горная роза. Эти и другие культуры выращивают и перерабатывают на самом старом эфиромасличном предприятии Крыма в Алуште, которому исполнилось более ста лет.Масло розы и лаванды из Крыма очень ценится туристами и парфюмерами. Ранее масла горной лаванды и розы из советского Крыма продавали на запад. Сейчас же крымские производители открывают для себя новые рынки."Из-за санкций поставки на запад прекратились. Была пробная поставка масла шалфея в Китай. Мы планируем выходить на восток", - рассказал Ирина Соколова.Но, по ее мнению, качество масла осталось непревзойденным, что доказывают лабораторные анализы.Алуштинский завод принимает активное участие в программе министерства промышленности Крыма "Промышленный туризм". Туристов водят по плантациям и цехам предприятия, показывая, как "рождаются" экологически чистые и проверенные в лабораториях кремы и шампуни.Заместитель министра промышленной политики Крыма Ирина Фролова в комментарии журналистам отметила, что в настоящий момент правительство республики формирует парфюмерно-косметический промышленный кластер, куда войдут все косметические и парфюмерные компании региона."Перед нами как перед министерством стоит задача по поддержке крупных инфраструктурных проектов таких как индустриальные парки или отраслевые кластеры. И мы совместно с Крымским фондом развития промышленности разрабатываем программы льготного финансирования, в которых предусмотрели определенные преференции для них", - сказала замминистра.Это, в первую очередь, льготные займы на развитие предприятий с низкой процентной ставкой, уточнила она.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241007/krymskiy-eksport-komu-i-chto-my-prodaem-1140754410.html

алушта

крым

горы

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

фото, алушта, крым, красота и здоровье, эфиромасличные культуры, туризм в крыму, экономика, горы, экономика крыма, лаванда