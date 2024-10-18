Единственные в России плантации горной лаванды находятся в горах Крыма

АЛУШТА, 18 окт – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Старейшее эфиромасличное предприятие Крыма планирует открыть на Южном берегу Музей ароматов. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала финансовый директор завода по переработке эфирного масла из крымского сырья в Алуште Ирина Соколова.Как подчеркнула Соколова, горы Крыма – единственное место во всей России, где растут горная лаванда и горная роза. Эти и другие культуры выращивают и перерабатывают на самом старом эфиромасличном предприятии Крыма в Алуште, которому исполнилось более ста лет.Масло розы и лаванды из Крыма очень ценится туристами и парфюмерами. Ранее масла горной лаванды и розы из советского Крыма продавали на запад. Сейчас же крымские производители открывают для себя новые рынки."Из-за санкций поставки на запад прекратились. Была пробная поставка масла шалфея в Китай. Мы планируем выходить на восток", - рассказал Ирина Соколова.Но, по ее мнению, качество масла осталось непревзойденным, что доказывают лабораторные анализы.Алуштинский завод принимает активное участие в программе министерства промышленности Крыма "Промышленный туризм". Туристов водят по плантациям и цехам предприятия, показывая, как "рождаются" экологически чистые и проверенные в лабораториях кремы и шампуни.Заместитель министра промышленной политики Крыма Ирина Фролова в комментарии журналистам отметила, что в настоящий момент правительство республики формирует парфюмерно-косметический промышленный кластер, куда войдут все косметические и парфюмерные компании региона."Перед нами как перед министерством стоит задача по поддержке крупных инфраструктурных проектов таких как индустриальные парки или отраслевые кластеры. И мы совместно с Крымским фондом развития промышленности разрабатываем программы льготного финансирования, в которых предусмотрели определенные преференции для них", - сказала замминистра.Это, в первую очередь, льготные займы на развитие предприятий с низкой процентной ставкой, уточнила она.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
АЛУШТА, 18 окт – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Старейшее эфиромасличное предприятие Крыма планирует открыть на Южном берегу Музей ароматов. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала финансовый директор завода по переработке эфирного масла из крымского сырья в Алуште Ирина Соколова.
"Есть идея сделать на разрушенном в 90-е годы заводе в поселке Наташино Музей ароматов. Такого у нас в Крыму еще нет, и это будет еще одной точкой притяжения для гостей полуострова", - сказала она.
Как подчеркнула Соколова, горы Крыма – единственное место во всей России, где растут горная лаванда и горная роза. Эти и другие культуры выращивают и перерабатывают на самом старом эфиромасличном предприятии Крыма в Алуште, которому исполнилось более ста лет.
Масло розы и лаванды из Крыма очень ценится туристами и парфюмерами. Ранее масла горной лаванды и розы из советского Крыма продавали на запад. Сейчас же крымские производители открывают для себя новые рынки.
"Из-за санкций поставки на запад прекратились. Была пробная поставка масла шалфея в Китай. Мы планируем выходить на восток", - рассказал Ирина Соколова.
Но, по ее мнению, качество масла осталось непревзойденным, что доказывают лабораторные анализы.
"Лаборатория нашего завода оснащена газовым хроматографом, он позволяет масла, гидролаты и жидкости разложить на составляющие и показать, из чего состоит тот или иной закупной элемент. Таким образом мы можем проверять качество своей продукции и продукты, которые мы закупаем", - объяснила Соколова.
Алуштинский завод принимает активное участие в программе министерства промышленности Крыма "Промышленный туризм". Туристов водят по плантациям и цехам предприятия, показывая, как "рождаются" экологически чистые и проверенные в лабораториях кремы и шампуни.
Заместитель министра промышленной политики Крыма Ирина Фролова в комментарии журналистам отметила, что в настоящий момент правительство республики формирует парфюмерно-косметический промышленный кластер, куда войдут все косметические и парфюмерные компании региона.
"Перед нами как перед министерством стоит задача по поддержке крупных инфраструктурных проектов таких как индустриальные парки или отраслевые кластеры. И мы совместно с Крымским фондом развития промышленности разрабатываем программы льготного финансирования, в которых предусмотрели определенные преференции для них", - сказала замминистра.
Это, в первую очередь, льготные займы на развитие предприятий с низкой процентной ставкой, уточнила она.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В. Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601