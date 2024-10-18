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Единственные в России плантации горной лаванды находятся в горах Крыма - РИА Новости Крым, 18.10.2024
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Единственные в России плантации горной лаванды находятся в горах Крыма
Единственные в России плантации горной лаванды находятся в горах Крыма - РИА Новости Крым, 18.10.2024
Единственные в России плантации горной лаванды находятся в горах Крыма
Старейшее эфиромасличное предприятие Крыма планирует открыть на Южном берегу Музей ароматов. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала финансовый... РИА Новости Крым, 18.10.2024
2024-10-18T21:17
2024-10-18T21:17
фото
алушта
крым
красота и здоровье
эфиромасличные культуры
туризм в крыму
экономика
горы
экономика крыма
лаванда
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АЛУШТА, 18 окт – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Старейшее эфиромасличное предприятие Крыма планирует открыть на Южном берегу Музей ароматов. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала финансовый директор завода по переработке эфирного масла из крымского сырья в Алуште Ирина Соколова.Как подчеркнула Соколова, горы Крыма – единственное место во всей России, где растут горная лаванда и горная роза. Эти и другие культуры выращивают и перерабатывают на самом старом эфиромасличном предприятии Крыма в Алуште, которому исполнилось более ста лет.Масло розы и лаванды из Крыма очень ценится туристами и парфюмерами. Ранее масла горной лаванды и розы из советского Крыма продавали на запад. Сейчас же крымские производители открывают для себя новые рынки."Из-за санкций поставки на запад прекратились. Была пробная поставка масла шалфея в Китай. Мы планируем выходить на восток", - рассказал Ирина Соколова.Но, по ее мнению, качество масла осталось непревзойденным, что доказывают лабораторные анализы.Алуштинский завод принимает активное участие в программе министерства промышленности Крыма "Промышленный туризм". Туристов водят по плантациям и цехам предприятия, показывая, как "рождаются" экологически чистые и проверенные в лабораториях кремы и шампуни.Заместитель министра промышленной политики Крыма Ирина Фролова в комментарии журналистам отметила, что в настоящий момент правительство республики формирует парфюмерно-косметический промышленный кластер, куда войдут все косметические и парфюмерные компании региона."Перед нами как перед министерством стоит задача по поддержке крупных инфраструктурных проектов таких как индустриальные парки или отраслевые кластеры. И мы совместно с Крымским фондом развития промышленности разрабатываем программы льготного финансирования, в которых предусмотрели определенные преференции для них", - сказала замминистра.Это, в первую очередь, льготные займы на развитие предприятий с низкой процентной ставкой, уточнила она.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Ольга Леонова
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фото, алушта, крым, красота и здоровье, эфиромасличные культуры, туризм в крыму, экономика, горы, экономика крыма, лаванда
Единственные в России плантации горной лаванды находятся в горах Крыма

В Крыму хотят создать Музей ароматов

21:17 18.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПроизводство эфирного масла в Алуште
Производство эфирного масла в Алуште - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Ольга Леонова
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АЛУШТА, 18 окт – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Старейшее эфиромасличное предприятие Крыма планирует открыть на Южном берегу Музей ароматов. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала финансовый директор завода по переработке эфирного масла из крымского сырья в Алуште Ирина Соколова.
"Есть идея сделать на разрушенном в 90-е годы заводе в поселке Наташино Музей ароматов. Такого у нас в Крыму еще нет, и это будет еще одной точкой притяжения для гостей полуострова", - сказала она.
Как подчеркнула Соколова, горы Крыма – единственное место во всей России, где растут горная лаванда и горная роза. Эти и другие культуры выращивают и перерабатывают на самом старом эфиромасличном предприятии Крыма в Алуште, которому исполнилось более ста лет.
Масло розы и лаванды из Крыма очень ценится туристами и парфюмерами. Ранее масла горной лаванды и розы из советского Крыма продавали на запад. Сейчас же крымские производители открывают для себя новые рынки.
"Из-за санкций поставки на запад прекратились. Была пробная поставка масла шалфея в Китай. Мы планируем выходить на восток", - рассказал Ирина Соколова.
Но, по ее мнению, качество масла осталось непревзойденным, что доказывают лабораторные анализы.
"Лаборатория нашего завода оснащена газовым хроматографом, он позволяет масла, гидролаты и жидкости разложить на составляющие и показать, из чего состоит тот или иной закупной элемент. Таким образом мы можем проверять качество своей продукции и продукты, которые мы закупаем", - объяснила Соколова.
Алуштинский завод принимает активное участие в программе министерства промышленности Крыма "Промышленный туризм". Туристов водят по плантациям и цехам предприятия, показывая, как "рождаются" экологически чистые и проверенные в лабораториях кремы и шампуни.
Заместитель министра промышленной политики Крыма Ирина Фролова в комментарии журналистам отметила, что в настоящий момент правительство республики формирует парфюмерно-косметический промышленный кластер, куда войдут все косметические и парфюмерные компании региона.
"Перед нами как перед министерством стоит задача по поддержке крупных инфраструктурных проектов таких как индустриальные парки или отраслевые кластеры. И мы совместно с Крымским фондом развития промышленности разрабатываем программы льготного финансирования, в которых предусмотрели определенные преференции для них", - сказала замминистра.
Это, в первую очередь, льготные займы на развитие предприятий с низкой процентной ставкой, уточнила она.
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Алуштинское предприятие растит свое сырье на 4,5 тыс га. Из них 900 га находятся в горной части полуострова.

Производство эфирного масла в Алуште
1 из 10

Алуштинское предприятие растит свое сырье на 4,5 тыс га. Из них 900 га находятся в горной части полуострова.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Крымские производители косметики борются за натуральность и экологичность местного продукта.

Производство эфирного масла в Алуште
2 из 10

Крымские производители косметики борются за натуральность и экологичность местного продукта.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Настоящая горная лаванда - как из песни.

Производство эфирного масла в Алуште
3 из 10

Настоящая горная лаванда - как из песни.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Лаванда может расти на почвах, непригодных для других культур - с резким уклоном, каменистых.

Производство эфирного масла в Алуште
4 из 10

Лаванда может расти на почвах, непригодных для других культур - с резким уклоном, каменистых.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Сейчас предприятие разработало инвестпроект по возвращению плантаций, утраченных в украинский период.

Производство эфирного масла в Алуште
5 из 10

Сейчас предприятие разработало инвестпроект по возвращению плантаций, утраченных в украинский период.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Душистое масло и настои трав на заводе косметики "грузят бочками".

Производство эфирного масла в Алуште
6 из 10

Душистое масло и настои трав на заводе косметики "грузят бочками".

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В ходе экскурсии по предприятию посетители проходят весь путь производства косметики – от полей, где растет душистое сырье, до производственной линии.

Производство эфирного масла в Алуште
7 из 10

В ходе экскурсии по предприятию посетители проходят весь путь производства косметики – от полей, где растет душистое сырье, до производственной линии.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Алуштинское предприятие дважды становилось дипломантом выставки ВДНХ - в 1972 и 1984 г.г. За качеством продукции тщательно следят и сейчас.

Производство эфирного масла в Алуште
8 из 10

Алуштинское предприятие дважды становилось дипломантом выставки ВДНХ - в 1972 и 1984 г.г. За качеством продукции тщательно следят и сейчас.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

30% масел завод закупает. но только из тех растений, которые не растут в Крыму. Это нужно, чтобы сделать букет ароматов в косметике богаче и тоньше.

Производство эфирного масла в Алуште
9 из 10

30% масел завод закупает. но только из тех растений, которые не растут в Крыму. Это нужно, чтобы сделать букет ароматов в косметике богаче и тоньше.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

По сравнению с недавним прошлым завод существенно расширил ассортимент продукции. Сейчас здесь выпускают не только косметическую, но и пищевую продукцию - фиточаи и сиропы.

Производство эфирного масла в Алуште
10 из 10

По сравнению с недавним прошлым завод существенно расширил ассортимент продукции. Сейчас здесь выпускают не только косметическую, но и пищевую продукцию - фиточаи и сиропы.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 10

Алуштинское предприятие растит свое сырье на 4,5 тыс га. Из них 900 га находятся в горной части полуострова.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 10

Крымские производители косметики борются за натуральность и экологичность местного продукта.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 10

Настоящая горная лаванда - как из песни.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 10

Лаванда может расти на почвах, непригодных для других культур - с резким уклоном, каменистых.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 10

Сейчас предприятие разработало инвестпроект по возвращению плантаций, утраченных в украинский период.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 10

Душистое масло и настои трав на заводе косметики "грузят бочками".

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 10

В ходе экскурсии по предприятию посетители проходят весь путь производства косметики – от полей, где растет душистое сырье, до производственной линии.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
8 из 10

Алуштинское предприятие дважды становилось дипломантом выставки ВДНХ - в 1972 и 1984 г.г. За качеством продукции тщательно следят и сейчас.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
9 из 10

30% масел завод закупает. но только из тех растений, которые не растут в Крыму. Это нужно, чтобы сделать букет ароматов в косметике богаче и тоньше.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
10 из 10

По сравнению с недавним прошлым завод существенно расширил ассортимент продукции. Сейчас здесь выпускают не только косметическую, но и пищевую продукцию - фиточаи и сиропы.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
7 октября, 06:38Радио "Спутник в Крыму"
Крымский экспорт: кому и что мы продаем
 
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Заголовок открываемого материала
21:37Зеленский пожаловался на несправедливость США
21:17Единственные в России плантации горной лаванды находятся в горах Крыма
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