https://crimea.ria.ru/20240620/v-krymu-nachali-proizvodit-efirnoe-maslo-koriandra-1138241485.html

В Крыму начали производить эфирное масло кориандра

В Крыму начали производить эфирное масло кориандра - РИА Новости Крым, 20.06.2024

В Крыму начали производить эфирное масло кориандра

На предприятии в Бахчисарайском районе впервые начали производить эфирное масло кориандра цветущего. Об этом журналистам рассказал директор агрофирмы Алексей... РИА Новости Крым, 20.06.2024

2024-06-20T21:55

2024-06-20T21:55

2024-06-20T21:55

крым

оксана токаренко

алексей мишин

эфиромасличные культуры

новости крыма

минсельхоз крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. На предприятии в Бахчисарайском районе впервые начали производить эфирное масло кориандра цветущего. Об этом журналистам рассказал директор агрофирмы Алексей Мишин.Под кориандром в хозяйстве занято около 90 гектаров площадей, все поля расположены в Бахчисарайском районе Крыма - в Тургеневке и в Глубоком Яру, утонил он."Продукция уйдет, вернее всего, либо на материк - крупным предприятиям, либо на экспорт", - сказал Мишин, отвечая на вопрос о реализации эфирного масла кориандра.По его словам, ряд предприятий выпускают биологически активные добавки и косметические средства с добавлением этого масла.Как рассказала в комментарии РИА Новости Крым начальник управления растениеводства и химизации минсельхоза РК Оксана Токаренко, в Крыму общая площадь под эфиромасличными насаждениями составляет 1100 гектаров, из них 770 – это площади, уже вступившие в плодоношение. В 2023 году с них было собрано 22300 тонн масличного сырья.По словам Токаренко, самые большие площади под эфиромасличными культурами находятся в Бахчисарайском, Джанкойском, Симферопольском, Белогорском районах и в Алуште.Эфирномасличные культуры хорошо приспособлены к крымским условиям, не требуют орошения. В России эфиромасличная отрасль более всего развита в Крыму, этому способствуют климатические условия. С 2014 года к ней появился интерес, отрасль развивается, увеличиваются площади посадок.Сейчас в Крыму для развития отрасли предпринимаются различные региональные меры поддержки. Возмещаются затраты на закладку новых полей и уход за ними. На федеральном уровне поддержки пока нет, для изучения этого вопроса создана специальная комиссия при Федеральном собрании, сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель научно-производственной эфиромасличной ассоциации Крыма Алексей Мишин.Читайте также на РИА Новости Крым:Цветущая пора: как собирают розовые лепестки в КрымуВ Крыму начали исследовать ячмень нового урожаяМы убираем хлеб: в Крыму началась жатва

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крым, оксана токаренко, алексей мишин, эфиромасличные культуры, новости крыма, минсельхоз крыма