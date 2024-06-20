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В Крыму начали производить эфирное масло кориандра - РИА Новости Крым, 20.06.2024
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В Крыму начали производить эфирное масло кориандра
В Крыму начали производить эфирное масло кориандра - РИА Новости Крым, 20.06.2024
В Крыму начали производить эфирное масло кориандра
На предприятии в Бахчисарайском районе впервые начали производить эфирное масло кориандра цветущего. Об этом журналистам рассказал директор агрофирмы Алексей... РИА Новости Крым, 20.06.2024
2024-06-20T21:55
2024-06-20T21:55
крым
оксана токаренко
алексей мишин
эфиромасличные культуры
новости крыма
минсельхоз крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. На предприятии в Бахчисарайском районе впервые начали производить эфирное масло кориандра цветущего. Об этом журналистам рассказал директор агрофирмы Алексей Мишин.Под кориандром в хозяйстве занято около 90 гектаров площадей, все поля расположены в Бахчисарайском районе Крыма - в Тургеневке и в Глубоком Яру, утонил он."Продукция уйдет, вернее всего, либо на материк - крупным предприятиям, либо на экспорт", - сказал Мишин, отвечая на вопрос о реализации эфирного масла кориандра.По его словам, ряд предприятий выпускают биологически активные добавки и косметические средства с добавлением этого масла.Как рассказала в комментарии РИА Новости Крым начальник управления растениеводства и химизации минсельхоза РК Оксана Токаренко, в Крыму общая площадь под эфиромасличными насаждениями составляет 1100 гектаров, из них 770 – это площади, уже вступившие в плодоношение. В 2023 году с них было собрано 22300 тонн масличного сырья.По словам Токаренко, самые большие площади под эфиромасличными культурами находятся в Бахчисарайском, Джанкойском, Симферопольском, Белогорском районах и в Алуште.Эфирномасличные культуры хорошо приспособлены к крымским условиям, не требуют орошения. В России эфиромасличная отрасль более всего развита в Крыму, этому способствуют климатические условия. С 2014 года к ней появился интерес, отрасль развивается, увеличиваются площади посадок.Сейчас в Крыму для развития отрасли предпринимаются различные региональные меры поддержки. Возмещаются затраты на закладку новых полей и уход за ними. На федеральном уровне поддержки пока нет, для изучения этого вопроса создана специальная комиссия при Федеральном собрании, сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель научно-производственной эфиромасличной ассоциации Крыма Алексей Мишин.Читайте также на РИА Новости Крым:Цветущая пора: как собирают розовые лепестки в КрымуВ Крыму начали исследовать ячмень нового урожаяМы убираем хлеб: в Крыму началась жатва
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крым, оксана токаренко, алексей мишин, эфиромасличные культуры, новости крыма, минсельхоз крыма
В Крыму начали производить эфирное масло кориандра

В Крыму впервые стали производить эфирное масло кориандра цветущего

21:55 20.06.2024
 
© РИА Новости . А. Зотов / Перейти в фотобанкУборка маслосодержащих культур. Архивное фото
Уборка маслосодержащих культур. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости . А. Зотов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. На предприятии в Бахчисарайском районе впервые начали производить эфирное масло кориандра цветущего. Об этом журналистам рассказал директор агрофирмы Алексей Мишин.

"Эфирное масло кориандра цветущего мы сделали в этом году первый раз. Это новое для нас масло. Мы его переработали. Объем известен: сырца получилось 800 килограммов", - сказал он.

Под кориандром в хозяйстве занято около 90 гектаров площадей, все поля расположены в Бахчисарайском районе Крыма - в Тургеневке и в Глубоком Яру, утонил он.
"Продукция уйдет, вернее всего, либо на материк - крупным предприятиям, либо на экспорт", - сказал Мишин, отвечая на вопрос о реализации эфирного масла кориандра.
По его словам, ряд предприятий выпускают биологически активные добавки и косметические средства с добавлением этого масла.
Как рассказала в комментарии РИА Новости Крым начальник управления растениеводства и химизации минсельхоза РК Оксана Токаренко, в Крыму общая площадь под эфиромасличными насаждениями составляет 1100 гектаров, из них 770 – это площади, уже вступившие в плодоношение. В 2023 году с них было собрано 22300 тонн масличного сырья.
По словам Токаренко, самые большие площади под эфиромасличными культурами находятся в Бахчисарайском, Джанкойском, Симферопольском, Белогорском районах и в Алуште.
"Государственная поддержка эфиромасличной отрасли оказывается с 2020 года. На поддержку эфиромасличной отрасли в этом году предусмотрено 12,5 млн рублей", - уточнила она.
Эфирномасличные культуры хорошо приспособлены к крымским условиям, не требуют орошения. В России эфиромасличная отрасль более всего развита в Крыму, этому способствуют климатические условия. С 2014 года к ней появился интерес, отрасль развивается, увеличиваются площади посадок.
Сейчас в Крыму для развития отрасли предпринимаются различные региональные меры поддержки. Возмещаются затраты на закладку новых полей и уход за ними. На федеральном уровне поддержки пока нет, для изучения этого вопроса создана специальная комиссия при Федеральном собрании, сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель научно-производственной эфиромасличной ассоциации Крыма Алексей Мишин.
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