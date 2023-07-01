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Чем натуральные эфирные масла отличаются от синтетических - РИА Новости Крым, 01.07.2023
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Чем натуральные эфирные масла отличаются от синтетических
Чем натуральные эфирные масла отличаются от синтетических - РИА Новости Крым, 01.07.2023
Чем натуральные эфирные масла отличаются от синтетических
Экономические условия в России на данный момент способствуют закупке импортного эфиромасличного сырья, в том числе синтетического. Такое мнение в эфире радио... РИА Новости Крым, 01.07.2023
2023-07-01T19:39
2023-07-01T19:39
крым
новости
алексей мишин
эфиромасличные культуры
новости крыма
косметика
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Экономические условия в России на данный момент способствуют закупке импортного эфиромасличного сырья, в том числе синтетического. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал Алексей Мишин, председатель научно-производственной эфиромасличной ассоциации Крыма.Он констатировал, что производителям косметики, парфюмерии и медицинских препаратов выгоднее закупать синтетическое сырье, но оно не всегда качественное, а иногда и опасное для здоровья. Потребителю при этом довольно сложно отличить продукцию из синтетических масел от натуральной. В этом случае следует ориентироваться на производителей, внимательно читать состав косметических средств и понимать, что натуральное не может быть дешевым.В России эфиромасличная отрасль более всего развита в Крыму, этому способствуют климатические условия. С 2014 года к ней появился интерес, отрасль развивается, увеличиваются площади посадок эфиромасличных культур. Но до уровня, существовавшего при Советском Союзе, все еще далеко."Пик развития эфиромасличной отрасли начался с 1958 года, когда было постановление Совета министров СССР о том, что наша страна тратит много валюты на закупку за границей сырья для парфюмерной, косметической, медицинской и пищевой промышленности, и надо обеспечить ее отечественным сырьем. Порядка 50-60 культур промышленно выращивалось и перерабатывалось, и порядка 50 продуктов эфиромасличных из них производилось. Сейчас мы производим только два продукта, это само эфирное масло и гидролат", - объяснил эксперт.На данный момент в Крыму для развития отрасли предпринимаются различные региональные меры поддержки. Возмещаются затраты на закладку новых полей и уход за ними. На федеральном уровне поддержки пока нет, для изучения этого вопроса создана специальная комиссия при Федеральном собрании, сообщил Алексей Мишин.Ранее сообщалось, что созданные в Научно-исследовательском институте сельского хозяйства Крыма (НИИСХ РК) эфиромасличные культуры отличаются повышенным содержанием эфирных масел и оригинальным компонентным составом.Кроме того, по информации министерства сельского хозяйства Крыма, в республике удвоили сбор сырья эфиромасличных культур, в том числе лаванды, розы и шалфея.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму начался сбор шалфеяЦветущая пора: как собирают розовые лепестки в КрымуКрымское разнотравье уходит на экспорт в Китай и Эмираты
https://crimea.ria.ru/20221227/kogda-v-rossii-poyavitsya-kosmetika-iz-otechestvennogo-syrya--ekspert-1126153792.html
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крым, новости, алексей мишин, эфиромасличные культуры, новости крыма, косметика, экономика
Чем натуральные эфирные масла отличаются от синтетических

Почему закупать импортное сырье дешевле, чем производить свое – мнение эксперта

19:39 01.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛаванда
Лаванда - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Экономические условия в России на данный момент способствуют закупке импортного эфиромасличного сырья, в том числе синтетического. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал Алексей Мишин, председатель научно-производственной эфиромасличной ассоциации Крыма.
Он констатировал, что производителям косметики, парфюмерии и медицинских препаратов выгоднее закупать синтетическое сырье, но оно не всегда качественное, а иногда и опасное для здоровья. Потребителю при этом довольно сложно отличить продукцию из синтетических масел от натуральной. В этом случае следует ориентироваться на производителей, внимательно читать состав косметических средств и понимать, что натуральное не может быть дешевым.

"Лаванда наша была законодательницей мод, по шалфею мускатному Советский Союз обеспечивал 65% мировых потребностей. И лучшим маслом считалось крымское. Сейчас нам говорят, что испанское лучше, но испанцы все прошлые годы покупали масло из Крыма, и оно возвращалось в Россию под видом испанского бренда, с какими-то там сертификатами, которые они сами себе придумали", - рассказал Мишин.

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В России эфиромасличная отрасль более всего развита в Крыму, этому способствуют климатические условия. С 2014 года к ней появился интерес, отрасль развивается, увеличиваются площади посадок эфиромасличных культур. Но до уровня, существовавшего при Советском Союзе, все еще далеко.
"Пик развития эфиромасличной отрасли начался с 1958 года, когда было постановление Совета министров СССР о том, что наша страна тратит много валюты на закупку за границей сырья для парфюмерной, косметической, медицинской и пищевой промышленности, и надо обеспечить ее отечественным сырьем. Порядка 50-60 культур промышленно выращивалось и перерабатывалось, и порядка 50 продуктов эфиромасличных из них производилось. Сейчас мы производим только два продукта, это само эфирное масло и гидролат", - объяснил эксперт.
На данный момент в Крыму для развития отрасли предпринимаются различные региональные меры поддержки. Возмещаются затраты на закладку новых полей и уход за ними. На федеральном уровне поддержки пока нет, для изучения этого вопроса создана специальная комиссия при Федеральном собрании, сообщил Алексей Мишин.
Ранее сообщалось, что созданные в Научно-исследовательском институте сельского хозяйства Крыма (НИИСХ РК) эфиромасличные культуры отличаются повышенным содержанием эфирных масел и оригинальным компонентным составом.
Кроме того, по информации министерства сельского хозяйства Крыма, в республике удвоили сбор сырья эфиромасличных культур, в том числе лаванды, розы и шалфея.
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КрымНовостиАлексей МишинЭфиромасличные культурыНовости КрымаКосметикаЭкономика
 
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