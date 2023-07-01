https://crimea.ria.ru/20230701/chem-naturalnye-efirnye-masla-otlichayutsya-ot-sinteticheskikh-1129721063.html

Чем натуральные эфирные масла отличаются от синтетических

Чем натуральные эфирные масла отличаются от синтетических - РИА Новости Крым, 01.07.2023

Чем натуральные эфирные масла отличаются от синтетических

Экономические условия в России на данный момент способствуют закупке импортного эфиромасличного сырья, в том числе синтетического. Такое мнение в эфире радио... РИА Новости Крым, 01.07.2023

2023-07-01T19:39

2023-07-01T19:39

2023-07-01T19:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Экономические условия в России на данный момент способствуют закупке импортного эфиромасличного сырья, в том числе синтетического. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал Алексей Мишин, председатель научно-производственной эфиромасличной ассоциации Крыма.Он констатировал, что производителям косметики, парфюмерии и медицинских препаратов выгоднее закупать синтетическое сырье, но оно не всегда качественное, а иногда и опасное для здоровья. Потребителю при этом довольно сложно отличить продукцию из синтетических масел от натуральной. В этом случае следует ориентироваться на производителей, внимательно читать состав косметических средств и понимать, что натуральное не может быть дешевым.В России эфиромасличная отрасль более всего развита в Крыму, этому способствуют климатические условия. С 2014 года к ней появился интерес, отрасль развивается, увеличиваются площади посадок эфиромасличных культур. Но до уровня, существовавшего при Советском Союзе, все еще далеко."Пик развития эфиромасличной отрасли начался с 1958 года, когда было постановление Совета министров СССР о том, что наша страна тратит много валюты на закупку за границей сырья для парфюмерной, косметической, медицинской и пищевой промышленности, и надо обеспечить ее отечественным сырьем. Порядка 50-60 культур промышленно выращивалось и перерабатывалось, и порядка 50 продуктов эфиромасличных из них производилось. Сейчас мы производим только два продукта, это само эфирное масло и гидролат", - объяснил эксперт.На данный момент в Крыму для развития отрасли предпринимаются различные региональные меры поддержки. Возмещаются затраты на закладку новых полей и уход за ними. На федеральном уровне поддержки пока нет, для изучения этого вопроса создана специальная комиссия при Федеральном собрании, сообщил Алексей Мишин.Ранее сообщалось, что созданные в Научно-исследовательском институте сельского хозяйства Крыма (НИИСХ РК) эфиромасличные культуры отличаются повышенным содержанием эфирных масел и оригинальным компонентным составом.Кроме того, по информации министерства сельского хозяйства Крыма, в республике удвоили сбор сырья эфиромасличных культур, в том числе лаванды, розы и шалфея.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму начался сбор шалфеяЦветущая пора: как собирают розовые лепестки в КрымуКрымское разнотравье уходит на экспорт в Китай и Эмираты

https://crimea.ria.ru/20221227/kogda-v-rossii-poyavitsya-kosmetika-iz-otechestvennogo-syrya--ekspert-1126153792.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости, алексей мишин, эфиромасличные культуры, новости крыма, косметика, экономика