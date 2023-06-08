https://crimea.ria.ru/20230608/tsvetuschaya-pora-kak-sobirayut-rozovye-lepestki-v-krymu-1129270376.html

Цветущая пора: как собирают розовые лепестки в Крыму

Цветущая пора: как собирают розовые лепестки в Крыму - РИА Новости Крым, 08.06.2023

Цветущая пора: как собирают розовые лепестки в Крыму

"За цветок берете двумя пальцами, вот так, и отламываете, слегка наклонив. Ничего сложного нет. Уколоться можно, да. Нужно осторожно. Некоторые люди работают в... РИА Новости Крым, 08.06.2023

2023-06-08T19:36

2023-06-08T19:36

2023-06-08T22:04

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"За цветок берете двумя пальцами, вот так, и отламываете, слегка наклонив. Ничего сложного нет. Уколоться можно, да. Нужно осторожно. Некоторые люди работают в перчатках, я без. Еще не распустившиеся бутоны не берем", - вводит в курс дела научный сотрудник лаборатории селекции семеноводческого центра эфирных и лекарственных культур ФГБУН "Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма" Виктор Золотилов.Биологическая особенность эфиромасличных роз такова, что цветы расположены по периферии куста, и благодаря правильной формировке лезть вниз или в самую "гущу" куста не приходится: собирать розу можно на уровне своего роста. Собранные лепестки складывают в специальную сумку на поясе. Когда она наполняется, то весит примерно семь килограммов.В пик цветения за два-три часа уборки средний сборщик собирает до 30 килограммов розы, а более расторопные могут собрать и в полтора-два раза больше.Работать надо быстроВ Крыму приступили к масштабной уборке эфиромасличной розы, которая продолжится до конца июня. Собирают эту культуру и на научных селекционных участках "Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма", которые находятся в селе Крымская роза Бахчисарайского района. Здесь розы занимают всего полтора гектара площади. Работают в поле сотрудники института, обязательно в белых халатах и в головных уборах. Таков порядок. Да и солнце в поле даже в утренние часы очень быстро начинает докучать."На участки выходим в шесть часов. Именно в утренние часы в розе накапливается максимальное количество масла. Работать приходится быстро, чтобы справиться за два-три часа", - рассказывает Золотилов. И добавляет: если цветок перестоит и с него начинают опадать лепестки, то масла в таком растении становится в разы меньше.Когда поясной мешок наполняется, его содержимое пересыпают в мешок побольше, куда вмещается по 10-15 килограммов лепестков.Со своих участков ученые собирают 300-400 кг розовых лепестков в день. Сразу с поля их отправляют на переработку. Из них в институте делают гидролат (натуральная вода, которая получается в результате экстрагирования эфирного масла методом дистилляции – ред.), розовый сироп, варенье, лепестки также сушат для чайных сборов. Но для производства розового масла в институте сейчас не хватает объемов: нужны площади не меньше десяти гектаров. Институт работает с научной розой, также здесь есть маточники сортов, выведенных крымскими учеными.Живет розовый куст при должном уходе и обрезке 30-40 лет, в первые десять лет жизни урожайность его будет расти, а затем стабилизируется.Розы крымской селекцииЧуть дальше в поле – маточники. Четыре ярких низеньких ряда – это роза сорта "Радуга", ее здесь полгектара, вручную высадили минувшей осенью. А в этом году она уже цветет и радует глаз количеством бутонов. Маленькая да удаленькая, смеются лаборанты.Также в маточниках института растут сорта: Лань, Золушка, Легрина, Лана. Все они исключительно селекции НИИСХ Крыма. Они внесены в Государственный реестр селекционных достижений и допущены к использованию в Российской Федерации. Были выведены под руководством Золотилова или с его участием. Селекцией эфиромасличной розы он занимается с 2006 года.Светлые, что похожи на пионы, это Лань, те, что ярче и взбалмошнее – это Радуга, а если растет высоко и почти, как деревце - это Легрина."Наши маточники – это посадочный материал для тех, кто хочет размножать розу в своих хозяйствах. Бывает ведь такое, что какой-то определенный сорт не зацветает или попадает под мартовские заморозки. Для этого нужно иметь конвейер сортов в хозяйстве, чтобы предохранить себя от этих рисков", - говорит он. И отмечает: особенно популярны сейчас в хозяйствах сорта Радуга и Лань - хорошо растут, плодоносят, устойчивы к болезням.Разработки ученых направлены на получение сорта с более качественным маслом, таким, как у ряда болгарских сортов. В Крыму заметили, что болгарские розы в наших условиях себя не проявляют: урожайность ниже, болезней – больше. Поэтому ведутся различные скрещивания с местными адаптированными сортами для получения устойчивых гибридов."Сейчас мы продолжаем селекционную работу, исходным материалом служит наша коллекция, которая включает 50 образцов и находится в рабочем состоянии. Мы изучаем их и по результатам сравнительного анализа выбираем лучшие, которые затем включаем в работу", - рассказывает собеседник.…Ближе к половине девятого утра, на поле приходит машина. К ней лаборанты тащат свои мешки, каждый подписан - всего 29 тар. Их взвешивают, результаты записывают.Розу увозят на переработку. Лаборанты остаются в поле, им предстоит еще "цаповка" лаванды, ее здесь аж шесть гектаров. На опытных участках также растет чабер, фенхель, тимьян, шалфей лекарственный, козлятник, пустырник, полынь и эстрагон.Миллионы розовых кустовЗолотилов вспоминает, что когда-то в предгорном селе Крымская роза работал большой завод по переработке эфиромасличной розы, а под этой культурой было 300-400 гектаров."В ближайших колхозах все ее выращивали и привозили сюда на переработку. Но с распадом СССР все развалилось. И на смену натуральным пришли синтетические, искусственные масла, натуральное, наверное, стало не нужно", - говорит селекционер.Согласна с этим мнением и 84-летняя жительнице села Крымская роза Ольга Верещак. Она хорошо помнит цветущую пору Крымской розы. В Крым из Житомирской области она приехала двадцатилетней девушкой. Здесь в совхозе проработала больше 35 лет: собирала розу, резала лаванду."Наш дом был крайним. А за ним – все плантации розы. Вместо теперешних домов – розовые поля. Выйдешь, станешь на горку – кругом роза. Так было красиво!" - вспоминает она.На уборку цветков традиционно выходили пораньше, в шесть утра уже приступали. Кто-то и вовсе приходил в поле с рассветом, чтобы занять ряд получше.Сборщикам розы в советские годы платили по 7- 8 копеек за килограмм лепестков. Деньги считались неплохими."Особенно расторопные обирали и по сто килограммов и больше. Как кто мог. Семьями собирали, особенно, если выходной. Заработок был тогда, в то время, для нас", - говорит пенсионерка.Еще вспоминает, что был в селе огромный завод по переработке эфиромасличного сырья. На это предприятие розу свозили также из других районов полуострова, сырья было так много, что "очередь стояла"."А запах какой был! Все пахло розой и во дворе у нас пахло розой. И завод был очень красивый, и контора, и лаборатории. Это сейчас одни развалины, нет ничего", - сокрушается Верещак.Сейчас на территорию того завода и в здание конторы с лабораториями вход воспрещен, потому что они аварийные. Об этом предупреждают надписи на развалинах, что в самом центре села.Сколько в Крыму соберут розыПо информации министра сельского хозяйства Крыма Андрея Савчука, в регионе приступили к масштабной уборке эфиромасличной розы. Профильным предприятиям в этом году предстоит убрать культуру на площади больше 40 гектаров."Всего эфиромасличная роза занимает порядка 50 гектаров это и та, которая в периоде эксплуатации, и молодые насаждения. В прошлом году на полях республики было собрано больше 60 тонн сырья эфиромасличной розы", - обозначил руководитель профильного ведомства.Кроме того, по информации министра, несколько лет подряд предприятия, которые выращивают эфиромасличные культуры, получают господдержку на покупку посадочного материала для промышленных плантаций эфиромасличной розы по ставке на 1 гектар - больше 440 тысяч рублей, для маточников розы по ставке на 1 гектар - 300 тысяч рублей.Ранее сообщалось, что в Крыму удвоили сбор лаванды, розы и шалфея. А созданные в Научно-исследовательском институте сельского хозяйства Крыма (НИИСХ РК) эфиромасличные культуры отличаются повышенным содержанием эфирных масел и оригинальным компонентным составом.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые предложили безопасную альтернативу антибиотикамКогда в России появится косметика из отечественного сырья – экспертЧем гордится научный Крым

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2023

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

крым, урожай в крыму, наука в крыму: открытия и изобретения, природа, сельское хозяйство, минспорта крыма, общество, видео