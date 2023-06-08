Цветущая пора: как собирают розовые лепестки в Крыму
Как убирают эфиромасличную розу в Крыму: репортаж с плантации
19:36 08.06.2023 (обновлено: 22:04 08.06.2023)
"За цветок берете двумя пальцами, вот так, и отламываете, слегка наклонив. Ничего сложного нет. Уколоться можно, да. Нужно осторожно. Некоторые люди работают в перчатках, я без. Еще не распустившиеся бутоны не берем", - вводит в курс дела научный сотрудник лаборатории селекции семеноводческого центра эфирных и лекарственных культур ФГБУН "Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма" Виктор Золотилов.
Биологическая особенность эфиромасличных роз такова, что цветы расположены по периферии куста, и благодаря правильной формировке лезть вниз или в самую "гущу" куста не приходится: собирать розу можно на уровне своего роста. Собранные лепестки складывают в специальную сумку на поясе. Когда она наполняется, то весит примерно семь килограммов.
В пик цветения за два-три часа уборки средний сборщик собирает до 30 килограммов розы, а более расторопные могут собрать и в полтора-два раза больше.
Работать надо быстро
В Крыму приступили к масштабной уборке эфиромасличной розы, которая продолжится до конца июня. Собирают эту культуру и на научных селекционных участках "Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма", которые находятся в селе Крымская роза Бахчисарайского района. Здесь розы занимают всего полтора гектара площади. Работают в поле сотрудники института, обязательно в белых халатах и в головных уборах. Таков порядок. Да и солнце в поле даже в утренние часы очень быстро начинает докучать.
"На участки выходим в шесть часов. Именно в утренние часы в розе накапливается максимальное количество масла. Работать приходится быстро, чтобы справиться за два-три часа", - рассказывает Золотилов. И добавляет: если цветок перестоит и с него начинают опадать лепестки, то масла в таком растении становится в разы меньше.
Когда поясной мешок наполняется, его содержимое пересыпают в мешок побольше, куда вмещается по 10-15 килограммов лепестков.
Со своих участков ученые собирают 300-400 кг розовых лепестков в день. Сразу с поля их отправляют на переработку. Из них в институте делают гидролат (натуральная вода, которая получается в результате экстрагирования эфирного масла методом дистилляции – ред.), розовый сироп, варенье, лепестки также сушат для чайных сборов. Но для производства розового масла в институте сейчас не хватает объемов: нужны площади не меньше десяти гектаров. Институт работает с научной розой, также здесь есть маточники сортов, выведенных крымскими учеными.
"За весь сезон мы можем собрать около пяти тонн розы, тогда как для получения одного килограмма розового масла необходимо одномоментно переработать три-четыре тонны лепестков", - объясняет селекционер.
Живет розовый куст при должном уходе и обрезке 30-40 лет, в первые десять лет жизни урожайность его будет расти, а затем стабилизируется.
Розы крымской селекции
Чуть дальше в поле – маточники. Четыре ярких низеньких ряда – это роза сорта "Радуга", ее здесь полгектара, вручную высадили минувшей осенью. А в этом году она уже цветет и радует глаз количеством бутонов. Маленькая да удаленькая, смеются лаборанты.
Также в маточниках института растут сорта: Лань, Золушка, Легрина, Лана. Все они исключительно селекции НИИСХ Крыма. Они внесены в Государственный реестр селекционных достижений и допущены к использованию в Российской Федерации. Были выведены под руководством Золотилова или с его участием. Селекцией эфиромасличной розы он занимается с 2006 года.
Светлые, что похожи на пионы, это Лань, те, что ярче и взбалмошнее – это Радуга, а если растет высоко и почти, как деревце - это Легрина.
© РИА Новости КрымСбор эфиромасличной розы в Крыму
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Сбор эфиромасличной розы в Крыму
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСбор эфиромасличной розы в Крыму
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Сбор эфиромасличной розы в Крыму
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСбор эфиромасличной розы в Крыму
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Сбор эфиромасличной розы в Крыму
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСбор эфиромасличной розы в Крыму
4 из 8
Сбор эфиромасличной розы в Крыму
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСбор эфиромасличной розы в Крыму
5 из 8
Сбор эфиромасличной розы в Крыму
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСбор эфиромасличной розы в Крыму
6 из 8
Сбор эфиромасличной розы в Крыму
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСбор эфиромасличной розы в Крыму
7 из 8
Сбор эфиромасличной розы в Крыму
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСбор эфиромасличной розы в Крыму
8 из 8
Сбор эфиромасличной розы в Крыму
© РИА Новости Крым
1 из 8
Сбор эфиромасличной розы в Крыму
© РИА Новости Крым
2 из 8
Сбор эфиромасличной розы в Крыму
© РИА Новости Крым
3 из 8
Сбор эфиромасличной розы в Крыму
© РИА Новости Крым
4 из 8
Сбор эфиромасличной розы в Крыму
© РИА Новости Крым
5 из 8
Сбор эфиромасличной розы в Крыму
© РИА Новости Крым
6 из 8
Сбор эфиромасличной розы в Крыму
© РИА Новости Крым
7 из 8
Сбор эфиромасличной розы в Крыму
© РИА Новости Крым
8 из 8
Сбор эфиромасличной розы в Крыму
© РИА Новости Крым
"Наши маточники – это посадочный материал для тех, кто хочет размножать розу в своих хозяйствах. Бывает ведь такое, что какой-то определенный сорт не зацветает или попадает под мартовские заморозки. Для этого нужно иметь конвейер сортов в хозяйстве, чтобы предохранить себя от этих рисков", - говорит он. И отмечает: особенно популярны сейчас в хозяйствах сорта Радуга и Лань - хорошо растут, плодоносят, устойчивы к болезням.
Разработки ученых направлены на получение сорта с более качественным маслом, таким, как у ряда болгарских сортов. В Крыму заметили, что болгарские розы в наших условиях себя не проявляют: урожайность ниже, болезней – больше. Поэтому ведутся различные скрещивания с местными адаптированными сортами для получения устойчивых гибридов.
"Сейчас мы продолжаем селекционную работу, исходным материалом служит наша коллекция, которая включает 50 образцов и находится в рабочем состоянии. Мы изучаем их и по результатам сравнительного анализа выбираем лучшие, которые затем включаем в работу", - рассказывает собеседник.
…Ближе к половине девятого утра, на поле приходит машина. К ней лаборанты тащат свои мешки, каждый подписан - всего 29 тар. Их взвешивают, результаты записывают.
Розу увозят на переработку. Лаборанты остаются в поле, им предстоит еще "цаповка" лаванды, ее здесь аж шесть гектаров. На опытных участках также растет чабер, фенхель, тимьян, шалфей лекарственный, козлятник, пустырник, полынь и эстрагон.
Миллионы розовых кустов
Золотилов вспоминает, что когда-то в предгорном селе Крымская роза работал большой завод по переработке эфиромасличной розы, а под этой культурой было 300-400 гектаров.
"В ближайших колхозах все ее выращивали и привозили сюда на переработку. Но с распадом СССР все развалилось. И на смену натуральным пришли синтетические, искусственные масла, натуральное, наверное, стало не нужно", - говорит селекционер.
Согласна с этим мнением и 84-летняя жительнице села Крымская роза Ольга Верещак. Она хорошо помнит цветущую пору Крымской розы. В Крым из Житомирской области она приехала двадцатилетней девушкой. Здесь в совхозе проработала больше 35 лет: собирала розу, резала лаванду.
"Наш дом был крайним. А за ним – все плантации розы. Вместо теперешних домов – розовые поля. Выйдешь, станешь на горку – кругом роза. Так было красиво!" - вспоминает она.
На уборку цветков традиционно выходили пораньше, в шесть утра уже приступали. Кто-то и вовсе приходил в поле с рассветом, чтобы занять ряд получше.
"Старались собирать розу с росой - она так тяжелей тогда. (Улыбается). На уборку розы привозили даже учеников из других поселков. Я и принимала розу, домики такие специальные стояли, куда люди приносили лепестки на взвешивание. Вообще, в сезон цветения розы в селе у нас было очень красиво. Будто праздник! Много машин, автолавки привозили сладости всякие. Из Симферополя к нам приезжали научные сотрудники. Все в белых халатах", - вспоминает Ольга Григорьевна.
Сборщикам розы в советские годы платили по 7- 8 копеек за килограмм лепестков. Деньги считались неплохими.
"Особенно расторопные обирали и по сто килограммов и больше. Как кто мог. Семьями собирали, особенно, если выходной. Заработок был тогда, в то время, для нас", - говорит пенсионерка.
Еще вспоминает, что был в селе огромный завод по переработке эфиромасличного сырья. На это предприятие розу свозили также из других районов полуострова, сырья было так много, что "очередь стояла".
"А запах какой был! Все пахло розой и во дворе у нас пахло розой. И завод был очень красивый, и контора, и лаборатории. Это сейчас одни развалины, нет ничего", - сокрушается Верещак.
Сейчас на территорию того завода и в здание конторы с лабораториями вход воспрещен, потому что они аварийные. Об этом предупреждают надписи на развалинах, что в самом центре села.
© РИА Новости КрымЗаброшенное здание завода по переработке эфиромасличного сырья в селе Крымская роза
© РИА Новости Крым
Заброшенное здание завода по переработке эфиромасличного сырья в селе Крымская роза
Сколько в Крыму соберут розы
По информации министра сельского хозяйства Крыма Андрея Савчука, в регионе приступили к масштабной уборке эфиромасличной розы. Профильным предприятиям в этом году предстоит убрать культуру на площади больше 40 гектаров.
"Всего эфиромасличная роза занимает порядка 50 гектаров это и та, которая в периоде эксплуатации, и молодые насаждения. В прошлом году на полях республики было собрано больше 60 тонн сырья эфиромасличной розы", - обозначил руководитель профильного ведомства.
Кроме того, по информации министра, несколько лет подряд предприятия, которые выращивают эфиромасличные культуры, получают господдержку на покупку посадочного материала для промышленных плантаций эфиромасличной розы по ставке на 1 гектар - больше 440 тысяч рублей, для маточников розы по ставке на 1 гектар - 300 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в Крыму удвоили сбор лаванды, розы и шалфея. А созданные в Научно-исследовательском институте сельского хозяйства Крыма (НИИСХ РК) эфиромасличные культуры отличаются повышенным содержанием эфирных масел и оригинальным компонентным составом.
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