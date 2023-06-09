https://crimea.ria.ru/20230609/v-krymu-nachalsya-sbor-shalfeya-1129268463.html

В Крыму начался сбор шалфея

В Крыму начался сбор шалфея - РИА Новости Крым, 09.06.2023

В Крыму начался сбор шалфея

Крымские эфиромасличные хозяйства приступили к сбору лекарственного шалфея, сообщает пресс-служба республиканского минсельхоза со ссылкой на профильного... РИА Новости Крым, 09.06.2023

2023-06-09T08:34

2023-06-09T08:34

2023-06-09T09:17

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сельское хозяйство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Крымские эфиромасличные хозяйства приступили к сбору лекарственного шалфея, сообщает пресс-служба республиканского минсельхоза со ссылкой на профильного министра Андрея Савчука.По данным главы ведомства, в этом году урожай лекарственного шалфея будут убирать со 150 гектаров, мускатного - с двухсот. Всего выращиванием этой культуры в республике занимается четыре предприятия, одно из них уже приступило к сбору сырья."Первыми к таким работам еще на прошлой неделе приступили на полях фитосовхоза "Радуга". Здесь уже убрали лекарственный шалфей больше 30 гектаров из 78. Скосили 250 тонн зеленой массы. Сейчас на площади почти 200 гектаров выращивают шестнадцать видов лекарственных трав, среди которых лекарственные шалфей, алтей, мелисса, иссоп, валериана, эхинацея пурпурная, подорожник большой, мята перечная и другие растения", - перечислил Савчук.В общей сложности эфиромасличные хозяйства Крыма в этом году планируют собрать 850 тонн сырья шалфея.Ранее сообщалось о том, что посевы лаванды и розы в Крыму ежегодно будут увеличивать более чем на 100 гектаров. Наиболее перспективными районами для этого является Бахчисарайский и Симферопольский, кроме того, в будущем под посадки будут переданы каменистые земли в Черноморском районе. Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в эфире: масляное чудо южного краяЦветущая пора: как собирают розовые лепестки в КрымуПочему исчезают подснежники в крымских лесах - ботаник

https://crimea.ria.ru/20221027/v-krymu-udvoili-sbor-lavandy-rozy-i-shalfeya-1125095788.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сельское хозяйство, урожай в крыму, минспорта крыма