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Почему исчезают подснежники в крымских лесах - ботаник - РИА Новости Крым, 16.02.2023
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Почему исчезают подснежники в крымских лесах - ботаник
Почему исчезают подснежники в крымских лесах - ботаник - РИА Новости Крым, 16.02.2023
Почему исчезают подснежники в крымских лесах - ботаник
Сбор краснокнижных подснежников в крымских лесах и их продажа запрещены на законодательном уровне - нарушителям грозят крупные штрафы. Однако куда больший вред... РИА Новости Крым, 16.02.2023
2023-02-16T07:01
2023-02-16T07:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Сбор краснокнижных подснежников в крымских лесах и их продажа запрещены на законодательном уровне - нарушителям грозят крупные штрафы. Однако куда больший вред популяции этих первоцветов наносят кабаны и массовая застройка лесных массивов. Об этом РИА Новости Крым рассказала сотрудник Карадагской научной станции им. Вяземского - природного заповедника РАН, ботаник Людмила Миронова.Где растут подснежникиВ России подснежник складчатый растет только на территории Крымского полуострова: в горных районах от Балаклавы до Коктебеля, в предгорье, в широколиственных лесах. Это один из самых крупных представителей рода. Отличается от своих "собратьев" загнутыми вниз краями листьев. Цветение может начаться уже в январе и продолжаться до середины весны.По словам Мироновой, несмотря на то, что подснежник охраняется законом, это все же массовый вид первоцвета. К таким же массовым первым весенним цветам относится и пролеска двулистная. А вот цикламен Кузнецова – это совсем уж редкий цветок, который нуждается в особой охране. Еще одно редкое растение Крыма - дикая орхидея, которую также можно встретить в лесах полуострова."Орхидея также занесена в Красную книгу, и срывать ее и выкапывать категорически нельзя", - говорит она.Размер штрафа за сбор первоцветовСогласно законодательству Российской Федерации, уничтожение и торговля краснокнижными растениями чревата административным наказание в виде штрафа, размер которого для физлиц составляет от 2,5 до 5 тысяч, для должностных лиц – от 15 до 20 тысяч, для юридических лиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Рвать или не рвать: неожиданное мнение ботаника о подснежникахКогда зацветут первые весенние цветы в парках СимферополяОперация "Первоцвет": как в Крыму ловят продавцов подснежников
https://crimea.ria.ru/20180213/1113824986.html
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крым, экология, общество, новости, новости крыма, заповедники крыма, природа
Почему исчезают подснежники в крымских лесах - ботаник

Ученые назвали причину исчезновения подснежников в Крыму

07:01 16.02.2023
 
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПодснежник. Архивное фото
Подснежник. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Сбор краснокнижных подснежников в крымских лесах и их продажа запрещены на законодательном уровне - нарушителям грозят крупные штрафы. Однако куда больший вред популяции этих первоцветов наносят кабаны и массовая застройка лесных массивов. Об этом РИА Новости Крым рассказала сотрудник Карадагской научной станции им. Вяземского - природного заповедника РАН, ботаник Людмила Миронова.
"Подснежник складчатый – многолетнее луковичное растение, занесенное в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Крым. Конечно, если кто-то соберет несколько цветочков, гуляя по лесу, сильно растение не пострадает, быстро восстановится. Гораздо больший вред растениям причиняет застройка лесных массивов, а также кабаны, которые перекапывают и поедают луковицы", - считает эксперт.

Где растут подснежники

В России подснежник складчатый растет только на территории Крымского полуострова: в горных районах от Балаклавы до Коктебеля, в предгорье, в широколиственных лесах. Это один из самых крупных представителей рода. Отличается от своих "собратьев" загнутыми вниз краями листьев. Цветение может начаться уже в январе и продолжаться до середины весны.
По словам Мироновой, несмотря на то, что подснежник охраняется законом, это все же массовый вид первоцвета. К таким же массовым первым весенним цветам относится и пролеска двулистная. А вот цикламен Кузнецова – это совсем уж редкий цветок, который нуждается в особой охране. Еще одно редкое растение Крыма - дикая орхидея, которую также можно встретить в лесах полуострова.
"Орхидея также занесена в Красную книгу, и срывать ее и выкапывать категорически нельзя", - говорит она.

Размер штрафа за сбор первоцветов

Согласно законодательству Российской Федерации, уничтожение и торговля краснокнижными растениями чревата административным наказание в виде штрафа, размер которого для физлиц составляет от 2,5 до 5 тысяч, для должностных лиц – от 15 до 20 тысяч, для юридических лиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
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