https://crimea.ria.ru/20230123/kogda-zatsvetut-pervye-vesennie-tsvety-v-parkakh-simferopolya-1126501148.html
Когда зацветут первые весенние цветы в парках Симферополя
Когда зацветут первые весенние цветы в парках Симферополя - РИА Новости Крым, 23.01.2023
Когда зацветут первые весенние цветы в парках Симферополя
В Симферополе весенние первоцветы уже готовы стать украшением городских клумб и радовать жителей и гостей полуострова. Их высадка начнется в марте. В теплицах... РИА Новости Крым, 23.01.2023
2023-01-23T08:24
2023-01-23T08:24
2023-01-23T08:24
крым
эксклюзивы риа новости крым
общество
симферополь
городская среда
видео
горзеленхоз
новости крыма
природа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/16/1126522985_0:7:1241:705_1920x0_80_0_0_0fcb43d2812f1f1ca877a2600384287e.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым, Надежда Устивицкая. В Симферополе весенние первоцветы уже готовы стать украшением городских клумб и радовать жителей и гостей полуострова. Их высадка начнется в марте. В теплицах симферопольского "Горзеленхоза" ждут своего часа маленькие ростки "летников": они распустятся ближе к июню, тогда их из парников высадят в клумбы.Какие цветы для крымской столицы уже подрастают в теплицах и какие сюрпризы ждут горожан на городских клумбах летом этого года – в эксклюзивном материале РИА Новости Крым.Большой парк им. Гагарина и маленькие скверыЗанять свое место на городской клумбе в скверах и парках готова виола крупноцветковая, при этом самая разная – желтая, белая, красная и голубая. Ее посеяли еще летом прошлого года, и вот сегодня можно увидеть первые распустившиеся бутоны, рассказала заместитель директора МБУ "Горзеленхоз" Мария Бараненкова."Виолу мы посеяли в августе, на сегодняшний день она практически вся стоит с бутонами и зацветает. Мы ее сейчас закаливаем в неотапливаемых теплицах, чтобы она спокойно могла перенести заморозки на городских клумбах", -- рассказала эксперт.Она отметила, что виола может цвести на улицах Ялты и Алушты всю зиму, если нет заморозков. Однако в Симферополе холоднее, поэтому высадкой занимаются только в марте.Поделить выделенные площади городской земли виоле придется с примулой и помпонной маргариткой. Мария Бараненкова уточнила, что всего для симферопольских клумб сейчас подготовлено около 20 тысяч цветков. Этого хватит примерно на 2 тыс. кв. м. Показатели практически не меняются из года в год.Из теплиц "Горзеленхоза" цветы "переедут" 16-18 марта в Сквер Победы, на Воинское кладбище на улице Старозенитной, а также будут высажены около Вечного огня в парке имени Гагарина.Украшение ко Дню СимферополяТрудоемко, но с любовью специалисты уже готовят посадочный материал для лета. Здесь тоже разнообразие красавиц: петунья, сальвия, бегония, гацания, бархатцы, а также некоторые многолетние растения, например, ромашки и лаванда.Пока что это крохотные ростки, которые только-только собираются стать красивыми и благоухающими цветами. Их поливают, вырывают из грядок сорняки, следят и заботятся. В теплицах даже в самые холодные дни поддерживают температуру минимум 15-17 градусов – это идеально для цветов, которые начали высеивать еще в декабре."Будем надеяться, что все семена прорастут и весь объем посадочного материала переедет на городские клумбы. Они будут высажены в стандартных посадочных местах: парки, скверы, мемориальные места", - рассказала заместитель директора "Горзеленхоза".Специалист уточнила, что в этом году летом в планах высадить около 150 тысяч цветков. Первые из них появятся в столице полуострова уже ко Дню города.Также в этом году впервые на городских клумбах будут высаживать и многолетние растения. Выбрали не требующие пересадки и уборки каждый сезон.Заместитель директора "Горзеленхоза" рассказала, что выращенные предприятием цветы не идут на продажу. Их между собой распределяют бюджетные учреждения для посадки на городских клумбах.
https://crimea.ria.ru/20230121/vpervye-za-70-let-ekspert-otsenil-moschnoe-teplo-v-krymu-1126515158.html
https://crimea.ria.ru/20230122/v-krymu-blagoustroili-marshrut-k-sekretnomu-biryuzovomu-ozeru-na-ay-petri-1126512666.html
крым
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/16/1126522985_145:0:1096:713_1920x0_80_0_0_e51853371ea4a2644a4308cbb2a16d5d.png
Готовы украшать: в Симферопольских парках высадят первые весенние цветы
Готовы украшать: в Симферопольских парках высадят первые весенние цветы
2023-01-23T08:24
true
PT1M31S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, общество, симферополь, городская среда, видео, горзеленхоз, новости крыма, природа
Когда зацветут первые весенние цветы в парках Симферополя
Готовы украшать: в Симферопольских парках высадят первые весенние цветы
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым, Надежда Устивицкая. В Симферополе весенние первоцветы уже готовы стать украшением городских клумб и радовать жителей и гостей полуострова. Их высадка начнется в марте. В теплицах симферопольского "Горзеленхоза" ждут своего часа маленькие ростки "летников": они распустятся ближе к июню, тогда их из парников высадят в клумбы.
Какие цветы для крымской столицы уже подрастают в теплицах и какие сюрпризы ждут горожан на городских клумбах летом этого года – в эксклюзивном материале РИА Новости Крым.
Большой парк им. Гагарина и маленькие скверы
Занять свое место на городской клумбе в скверах и парках готова виола крупноцветковая, при этом самая разная – желтая, белая, красная и голубая. Ее посеяли еще летом прошлого года, и вот сегодня можно увидеть первые распустившиеся бутоны, рассказала заместитель директора МБУ "Горзеленхоз" Мария Бараненкова.
"Виолу мы посеяли в августе, на сегодняшний день она практически вся стоит с бутонами и зацветает. Мы ее сейчас закаливаем в неотапливаемых теплицах, чтобы она спокойно могла перенести заморозки на городских клумбах", -- рассказала эксперт.
Она отметила, что виола может цвести на улицах Ялты и Алушты всю зиму, если нет заморозков. Однако в Симферополе холоднее, поэтому высадкой занимаются только в марте.
Поделить выделенные площади городской земли виоле придется с примулой и помпонной маргариткой. Мария Бараненкова уточнила, что всего для симферопольских клумб сейчас подготовлено около 20 тысяч цветков. Этого хватит примерно на 2 тыс. кв. м. Показатели практически не меняются из года в год.
Из теплиц "Горзеленхоза" цветы "переедут" 16-18 марта в Сквер Победы, на Воинское кладбище на улице Старозенитной, а также будут высажены около Вечного огня в парке имени Гагарина.
Украшение ко Дню Симферополя
Трудоемко, но с любовью специалисты уже готовят посадочный материал для лета. Здесь тоже разнообразие красавиц: петунья, сальвия, бегония, гацания, бархатцы, а также некоторые многолетние растения, например, ромашки и лаванда.
Пока что это крохотные ростки, которые только-только собираются стать красивыми и благоухающими цветами. Их поливают, вырывают из грядок сорняки, следят и заботятся. В теплицах даже в самые холодные дни поддерживают температуру минимум 15-17 градусов – это идеально для цветов, которые начали высеивать еще в декабре.
"Будем надеяться, что все семена прорастут и весь объем посадочного материала переедет на городские клумбы. Они будут высажены в стандартных посадочных местах: парки, скверы, мемориальные места", - рассказала заместитель директора "Горзеленхоза".
Специалист уточнила, что в этом году летом в планах высадить около 150 тысяч цветков. Первые из них появятся в столице полуострова уже ко Дню города.
Также в этом году впервые на городских клумбах будут высаживать и многолетние растения. Выбрали не требующие пересадки и уборки каждый сезон.
Заместитель директора "Горзеленхоза" рассказала, что выращенные предприятием цветы не идут на продажу. Их между собой распределяют бюджетные учреждения для посадки на городских клумбах.