https://crimea.ria.ru/20230123/kogda-zatsvetut-pervye-vesennie-tsvety-v-parkakh-simferopolya-1126501148.html

Когда зацветут первые весенние цветы в парках Симферополя

Когда зацветут первые весенние цветы в парках Симферополя - РИА Новости Крым, 23.01.2023

Когда зацветут первые весенние цветы в парках Симферополя

В Симферополе весенние первоцветы уже готовы стать украшением городских клумб и радовать жителей и гостей полуострова. Их высадка начнется в марте. В теплицах... РИА Новости Крым, 23.01.2023

2023-01-23T08:24

2023-01-23T08:24

2023-01-23T08:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым, Надежда Устивицкая. В Симферополе весенние первоцветы уже готовы стать украшением городских клумб и радовать жителей и гостей полуострова. Их высадка начнется в марте. В теплицах симферопольского "Горзеленхоза" ждут своего часа маленькие ростки "летников": они распустятся ближе к июню, тогда их из парников высадят в клумбы.Какие цветы для крымской столицы уже подрастают в теплицах и какие сюрпризы ждут горожан на городских клумбах летом этого года – в эксклюзивном материале РИА Новости Крым.Большой парк им. Гагарина и маленькие скверыЗанять свое место на городской клумбе в скверах и парках готова виола крупноцветковая, при этом самая разная – желтая, белая, красная и голубая. Ее посеяли еще летом прошлого года, и вот сегодня можно увидеть первые распустившиеся бутоны, рассказала заместитель директора МБУ "Горзеленхоз" Мария Бараненкова."Виолу мы посеяли в августе, на сегодняшний день она практически вся стоит с бутонами и зацветает. Мы ее сейчас закаливаем в неотапливаемых теплицах, чтобы она спокойно могла перенести заморозки на городских клумбах", -- рассказала эксперт.Она отметила, что виола может цвести на улицах Ялты и Алушты всю зиму, если нет заморозков. Однако в Симферополе холоднее, поэтому высадкой занимаются только в марте.Поделить выделенные площади городской земли виоле придется с примулой и помпонной маргариткой. Мария Бараненкова уточнила, что всего для симферопольских клумб сейчас подготовлено около 20 тысяч цветков. Этого хватит примерно на 2 тыс. кв. м. Показатели практически не меняются из года в год.Из теплиц "Горзеленхоза" цветы "переедут" 16-18 марта в Сквер Победы, на Воинское кладбище на улице Старозенитной, а также будут высажены около Вечного огня в парке имени Гагарина.Украшение ко Дню СимферополяТрудоемко, но с любовью специалисты уже готовят посадочный материал для лета. Здесь тоже разнообразие красавиц: петунья, сальвия, бегония, гацания, бархатцы, а также некоторые многолетние растения, например, ромашки и лаванда.Пока что это крохотные ростки, которые только-только собираются стать красивыми и благоухающими цветами. Их поливают, вырывают из грядок сорняки, следят и заботятся. В теплицах даже в самые холодные дни поддерживают температуру минимум 15-17 градусов – это идеально для цветов, которые начали высеивать еще в декабре."Будем надеяться, что все семена прорастут и весь объем посадочного материала переедет на городские клумбы. Они будут высажены в стандартных посадочных местах: парки, скверы, мемориальные места", - рассказала заместитель директора "Горзеленхоза".Специалист уточнила, что в этом году летом в планах высадить около 150 тысяч цветков. Первые из них появятся в столице полуострова уже ко Дню города.Также в этом году впервые на городских клумбах будут высаживать и многолетние растения. Выбрали не требующие пересадки и уборки каждый сезон.Заместитель директора "Горзеленхоза" рассказала, что выращенные предприятием цветы не идут на продажу. Их между собой распределяют бюджетные учреждения для посадки на городских клумбах.

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Готовы украшать: в Симферопольских парках высадят первые весенние цветы Готовы украшать: в Симферопольских парках высадят первые весенние цветы 2023-01-23T08:24 true PT1M31S

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крым, общество, симферополь, городская среда, видео, горзеленхоз, новости крыма, природа