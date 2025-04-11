https://crimea.ria.ru/20250411/na-krymskom-mostu-sokratyat-vremya-ozhidaniya-dosmotra--aksenov-1145596114.html

На Крымском мосту сократят время ожидания досмотра – Аксенов

На Крымском мосту сократят время ожидания досмотра – Аксенов - РИА Новости Крым, 11.04.2025

На Крымском мосту сократят время ожидания досмотра – Аксенов

В курортный сезон досмотр автомобилей на Крымскому мосту будет ускорен, время ожидания будет составлять не более одного часа. Об этом сообщил глава Крыма Сергей РИА Новости Крым, 11.04.2025

2025-04-11T13:35

2025-04-11T13:35

2025-04-11T13:43

сергей аксенов

крымский мост

туризм в крыму

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крым

новости крыма

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. В курортный сезон досмотр автомобилей на Крымскому мосту будет ускорен, время ожидания будет составлять не более одного часа. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на заседании правительственной комиссии по развитию туризма.Аксенов подчеркнул, что проезд по Крымскому мосту абсолютно безопасен. Глава республики также обратился к правительству с просьбой в два раза увеличить срок, за который можно приобрести билеты на поезда в Крым. "Просьба с точки зрения железной дороги - увеличить глубину бронирования до 180 дней. Сегодня 90 дней составляет. Предварительно коллеги готовы нас поддержать", - сказал глава республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда запустят поезда из новых регионов в Крым и МосквуВ Крыму приняли дополнительные меры в пункте пропуска в ДжанкоеАксенов оценил безопасность летнего отдыха в Крыму

крымский мост

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крымский мост, туризм в крыму, логистика, крым, новости крыма, транспорт