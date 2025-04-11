https://crimea.ria.ru/20250411/putin-vyskazalsya-o-sostoyanii-rossiyskikh-korabley-1145600124.html

Корабли РФ должны решать весь комплекс стоящих перед ними задач - Путин

Корабли РФ должны решать весь комплекс стоящих перед ними задач - Путин - РИА Новости Крым, 11.04.2025

Корабли РФ должны решать весь комплекс стоящих перед ними задач - Путин

Российские корабли должны быть в состоянии решать весь комплекс стоящих перед ними задач, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости Крым, 11.04.2025

2025-04-11T15:19

2025-04-11T15:19

2025-04-11T15:51

владимир путин (политик)

россия

вмф

армия и флот

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Российские корабли должны быть в состоянии решать весь комплекс стоящих перед ними задач, заявил президент России Владимир Путин.Важно системно и последовательно развивать все составляющие ВМФ, добавил он."Считаю необходимым подчеркнуть, что важно системно и последовательно развивать все составляющие (ВМФ - ред.), имея в виду подводные и надводные группировки кораблей, морскую авиацию, береговые ракетно-артиллерийские войска, а также средства обеспечения", - подчеркнул Путин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие корабли нужны России будущего – мнение ветеранов ЧФНа Азовском море создадут соединения ВМФ России – главком МоисеевРоссия продолжит оснащать свои корабли гиперзвуковыми ракетами – Путин

https://crimea.ria.ru/20250411/morskie-strategicheskie-yadernye-sily-rf-ukomplektovany-sovremennym-oruzhiem-1145600345.html

россия

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, вмф, армия и флот, новости