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Корабли РФ должны решать весь комплекс стоящих перед ними задач - Путин
Корабли РФ должны решать весь комплекс стоящих перед ними задач - Путин - РИА Новости Крым, 11.04.2025
Корабли РФ должны решать весь комплекс стоящих перед ними задач - Путин
Российские корабли должны быть в состоянии решать весь комплекс стоящих перед ними задач, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости Крым, 11.04.2025
2025-04-11T15:19
2025-04-11T15:19
2025-04-11T15:51
владимир путин (политик)
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вмф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Российские корабли должны быть в состоянии решать весь комплекс стоящих перед ними задач, заявил президент России Владимир Путин.Важно системно и последовательно развивать все составляющие ВМФ, добавил он."Считаю необходимым подчеркнуть, что важно системно и последовательно развивать все составляющие (ВМФ - ред.), имея в виду подводные и надводные группировки кораблей, морскую авиацию, береговые ракетно-артиллерийские войска, а также средства обеспечения", - подчеркнул Путин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие корабли нужны России будущего – мнение ветеранов ЧФНа Азовском море создадут соединения ВМФ России – главком МоисеевРоссия продолжит оснащать свои корабли гиперзвуковыми ракетами – Путин
https://crimea.ria.ru/20250411/morskie-strategicheskie-yadernye-sily-rf-ukomplektovany-sovremennym-oruzhiem-1145600345.html
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владимир путин (политик), россия, вмф, армия и флот, новости
Корабли РФ должны решать весь комплекс стоящих перед ними задач - Путин
Путин: корабли РФ должны решать весь комплекс стоящих перед ними задач
15:19 11.04.2025 (обновлено: 15:51 11.04.2025)