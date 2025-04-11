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Путин встретится с Уиткоффом

Путин встретится с Уиткоффом - РИА Новости Крым, 11.04.2025

Путин встретится с Уиткоффом

Президент России Владимир Путин проведет встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в пятницу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства РИА Новости Крым, 11.04.2025

2025-04-11T15:34

2025-04-11T15:34

2025-04-11T15:44

россия

новости

владимир путин (политик)

стивен уиткофф

сша

переговоры

внешняя политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин проведет встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в пятницу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.По его словам, в ходе разговора может быть поднята тема возможной встречи Путина и его американского коллеги Трампа. Также будут обсуждаться аспекты украинского урегулирования. Никакого фиксированного тайминга встречи не предусмотрено.Встреча главы российского государства с Уиткоффом является возможностью для России передать свои озабоченности Трампу, добавил ПесковО предстоящем визите Уиткоффа в Россию в пятницу утром сообщили американские СМИ. Они полагали, что он едет в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Позже стало известно, что переговоры американским делегатом провел глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.Это уже третий визит спецпосланника Уиткоффа в Россию. Предыдущий раз он был в Москве месяц назад. Тогда спецпосланник встретился с российскими представителями высокого ранга, а вечером его принял президент Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Встреча состоялась: Дмитриев в Петербурге пообщался с УиткоффомПереговоры России и США в Стамбуле – о чем договорились стороныСто дней Трампа: успеет ли президент США добиться мира на Украине

россия

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, владимир путин (политик), стивен уиткофф, сша, переговоры, внешняя политика