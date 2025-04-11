https://crimea.ria.ru/20250411/putin-vstretitsya-s-uitkoffom-1145600390.html
Путин встретится с Уиткоффом
Путин встретится с Уиткоффом - РИА Новости Крым, 11.04.2025
Путин встретится с Уиткоффом
Президент России Владимир Путин проведет встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в пятницу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства РИА Новости Крым, 11.04.2025
2025-04-11T15:34
2025-04-11T15:34
2025-04-11T15:44
россия
новости
владимир путин (политик)
стивен уиткофф
сша
переговоры
внешняя политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/02/1126741197_1483:194:3148:1130_1920x0_80_0_0_cfd909051cd8057a20ecd7eb938a75a8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин проведет встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в пятницу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.По его словам, в ходе разговора может быть поднята тема возможной встречи Путина и его американского коллеги Трампа. Также будут обсуждаться аспекты украинского урегулирования. Никакого фиксированного тайминга встречи не предусмотрено.Встреча главы российского государства с Уиткоффом является возможностью для России передать свои озабоченности Трампу, добавил ПесковО предстоящем визите Уиткоффа в Россию в пятницу утром сообщили американские СМИ. Они полагали, что он едет в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Позже стало известно, что переговоры американским делегатом провел глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.Это уже третий визит спецпосланника Уиткоффа в Россию. Предыдущий раз он был в Москве месяц назад. Тогда спецпосланник встретился с российскими представителями высокого ранга, а вечером его принял президент Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Встреча состоялась: Дмитриев в Петербурге пообщался с УиткоффомПереговоры России и США в Стамбуле – о чем договорились стороныСто дней Трампа: успеет ли президент США добиться мира на Украине
россия
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/02/1126741197_1466:0:3154:1266_1920x0_80_0_0_c74107a86f9f297dc4cc9e80468d5580.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новости, владимир путин (политик), стивен уиткофф, сша, переговоры, внешняя политика
Путин встретится с Уиткоффом
Путин в пятницу встретится с Уиткоффом в Петербурге - Песков
15:34 11.04.2025 (обновлено: 15:44 11.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин проведет встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в пятницу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, в ходе разговора может быть поднята тема возможной встречи Путина и его американского коллеги Трампа. Также будут обсуждаться аспекты украинского урегулирования. Никакого фиксированного тайминга встречи не предусмотрено.
Встреча главы российского государства с Уиткоффом является возможностью для России передать свои озабоченности Трампу, добавил Песков
О предстоящем визите Уиткоффа в Россию в пятницу утром сообщили
американские СМИ. Они полагали, что он едет в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Позже стало известно, что переговоры американским делегатом провел глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Это уже третий визит спецпосланника Уиткоффа в Россию. Предыдущий раз он был в Москве месяц назад. Тогда спецпосланник встретился с российскими представителями высокого ранга, а вечером его принял президент Путин.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: