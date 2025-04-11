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Путин встретится с Уиткоффом - РИА Новости Крым, 11.04.2025
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Путин встретится с Уиткоффом
Путин встретится с Уиткоффом - РИА Новости Крым, 11.04.2025
Путин встретится с Уиткоффом
Президент России Владимир Путин проведет встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в пятницу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства РИА Новости Крым, 11.04.2025
2025-04-11T15:34
2025-04-11T15:44
россия
новости
владимир путин (политик)
стивен уиткофф
сша
переговоры
внешняя политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин проведет встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в пятницу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.По его словам, в ходе разговора может быть поднята тема возможной встречи Путина и его американского коллеги Трампа. Также будут обсуждаться аспекты украинского урегулирования. Никакого фиксированного тайминга встречи не предусмотрено.Встреча главы российского государства с Уиткоффом является возможностью для России передать свои озабоченности Трампу, добавил ПесковО предстоящем визите Уиткоффа в Россию в пятницу утром сообщили американские СМИ. Они полагали, что он едет в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Позже стало известно, что переговоры американским делегатом провел глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.Это уже третий визит спецпосланника Уиткоффа в Россию. Предыдущий раз он был в Москве месяц назад. Тогда спецпосланник встретился с российскими представителями высокого ранга, а вечером его принял президент Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Встреча состоялась: Дмитриев в Петербурге пообщался с УиткоффомПереговоры России и США в Стамбуле – о чем договорились стороныСто дней Трампа: успеет ли президент США добиться мира на Украине
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россия, новости, владимир путин (политик), стивен уиткофф, сша, переговоры, внешняя политика
Путин встретится с Уиткоффом

Путин в пятницу встретится с Уиткоффом в Петербурге - Песков

15:34 11.04.2025 (обновлено: 15:44 11.04.2025)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСтол переговоров
Стол переговоров - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин проведет встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в пятницу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, в ходе разговора может быть поднята тема возможной встречи Путина и его американского коллеги Трампа. Также будут обсуждаться аспекты украинского урегулирования. Никакого фиксированного тайминга встречи не предусмотрено.
Встреча главы российского государства с Уиткоффом является возможностью для России передать свои озабоченности Трампу, добавил Песков
О предстоящем визите Уиткоффа в Россию в пятницу утром сообщили американские СМИ. Они полагали, что он едет в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Позже стало известно, что переговоры американским делегатом провел глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Это уже третий визит спецпосланника Уиткоффа в Россию. Предыдущий раз он был в Москве месяц назад. Тогда спецпосланник встретился с российскими представителями высокого ранга, а вечером его принял президент Путин.
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