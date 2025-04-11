https://crimea.ria.ru/20250411/morskie-strategicheskie-yadernye-sily-rf-ukomplektovany-sovremennym-oruzhiem-1145600345.html
Морские стратегические ядерные силы РФ укомплектованы современным оружием
Морские стратегические ядерные силы РФ укомплектованы современным оружием - РИА Новости Крым, 11.04.2025
Морские стратегические ядерные силы РФ укомплектованы современным оружием
Доля современных образцов вооружения в морских стратегических ядерных силах России составляет 100%. Об этом сообщил президент Владимир Путин на совещании по... РИА Новости Крым, 11.04.2025
2025-04-11T15:34
2025-04-11T15:34
2025-04-11T15:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Доля современных образцов вооружения в морских стратегических ядерных силах России составляет 100%. Об этом сообщил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития Военно-морского флота в Санкт-Петербурге. 19 ноября 2024 года Путин подписал указ об утверждении Основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. Согласно документу, Россия осуществляет ядерное сдерживание в отношении потенциального противника. Под ним понимаются отдельные государства и военные коалиции (блоки, союзы), рассматривающие Москву в качестве потенциального противника и обладающие ядерным или другими видами оружия массового поражения либо значительным боевым потенциалом сил общего назначения.Ядерное сдерживание осуществляется также в отношении стран, которые предоставляют контролируемую территорию, воздушное и морское пространство и ресурсы для подготовки и осуществления агрессии против РФ.Решение о применении ядерного оружия принимает президент России. При необходимости он может проинформировать о готовности или о факте применения ЯО руководство других стран или международных организаций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетные войска России оснастят новыми высокоточными комплексами - ПутинАрмия РФ получит ракетоносцы Ту-160М и атомную подлодку в новом годуЕвропе не выиграть у России в гонке вооружений – Кремль
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владимир путин (политик), россия, тактическое ядерное оружие (тяо), ядерное оружие, вмф, безопасность, оружие, новости
Морские стратегические ядерные силы РФ укомплектованы современным оружием
Морские стратегические ядерные силы России укомплектованы современным оружием - Путин
15:34 11.04.2025 (обновлено: 15:55 11.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Доля современных образцов вооружения в морских стратегических ядерных силах России составляет 100%. Об этом сообщил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития Военно-морского флота в Санкт-Петербурге.
"Хочу отметить, что сейчас доля современных образцов вооружения и техники в морских стратегических ядерных силах составляет в России уже 100%. Я подчеркну, этот показатель необходимо удерживать и в дальнейшем", - сказал Путин.
19 ноября 2024 года Путин подписал указ об утверждении Основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. Согласно документу, Россия осуществляет ядерное сдерживание в отношении потенциального противника. Под ним понимаются отдельные государства и военные коалиции (блоки, союзы), рассматривающие Москву в качестве потенциального противника и обладающие ядерным или другими видами оружия массового поражения либо значительным боевым потенциалом сил общего назначения.
Ядерное сдерживание осуществляется также в отношении стран, которые предоставляют контролируемую территорию, воздушное и морское пространство и ресурсы для подготовки и осуществления агрессии против РФ.
Решение о применении ядерного оружия принимает президент России. При необходимости он может проинформировать о готовности или о факте применения ЯО руководство других стран или международных организаций.
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