https://crimea.ria.ru/20250411/morskie-strategicheskie-yadernye-sily-rf-ukomplektovany-sovremennym-oruzhiem-1145600345.html

Морские стратегические ядерные силы РФ укомплектованы современным оружием

Морские стратегические ядерные силы РФ укомплектованы современным оружием - РИА Новости Крым, 11.04.2025

Морские стратегические ядерные силы РФ укомплектованы современным оружием

Доля современных образцов вооружения в морских стратегических ядерных силах России составляет 100%. Об этом сообщил президент Владимир Путин на совещании по... РИА Новости Крым, 11.04.2025

2025-04-11T15:34

2025-04-11T15:34

2025-04-11T15:55

владимир путин (политик)

россия

тактическое ядерное оружие (тяо)

ядерное оружие

вмф

безопасность

оружие

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/15/1119495967_0:8:1244:708_1920x0_80_0_0_122b91445a8acb45242e9d9842f624d4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Доля современных образцов вооружения в морских стратегических ядерных силах России составляет 100%. Об этом сообщил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития Военно-морского флота в Санкт-Петербурге. 19 ноября 2024 года Путин подписал указ об утверждении Основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. Согласно документу, Россия осуществляет ядерное сдерживание в отношении потенциального противника. Под ним понимаются отдельные государства и военные коалиции (блоки, союзы), рассматривающие Москву в качестве потенциального противника и обладающие ядерным или другими видами оружия массового поражения либо значительным боевым потенциалом сил общего назначения.Ядерное сдерживание осуществляется также в отношении стран, которые предоставляют контролируемую территорию, воздушное и морское пространство и ресурсы для подготовки и осуществления агрессии против РФ.Решение о применении ядерного оружия принимает президент России. При необходимости он может проинформировать о готовности или о факте применения ЯО руководство других стран или международных организаций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетные войска России оснастят новыми высокоточными комплексами - ПутинАрмия РФ получит ракетоносцы Ту-160М и атомную подлодку в новом годуЕвропе не выиграть у России в гонке вооружений – Кремль

https://crimea.ria.ru/20250205/yadernyy-otvet-na-ugrozu-suverenitetu---dogovor-rossii-s-belorussiey-1143945720.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, тактическое ядерное оружие (тяо), ядерное оружие, вмф, безопасность, оружие, новости