https://crimea.ria.ru/20250411/vstrecha-sostoyalas-dmitriev-v-peterburge-poobschalsya-s-uitkoffom-1145596225.html

Встреча состоялась: Дмитриев в Петербурге пообщался с Уиткоффом

Встреча состоялась: Дмитриев в Петербурге пообщался с Уиткоффом - РИА Новости Крым, 11.04.2025

Встреча состоялась: Дмитриев в Петербурге пообщался с Уиткоффом

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев провел в Санкт-Петербурге встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 11.04.2025

2025-04-11T13:37

2025-04-11T13:37

2025-04-11T13:41

россия

новости

стивен уиткофф

кирилл дмитриев

переговоры

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости Крым. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев провел в Санкт-Петербурге встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Об этом сообщает РИА Новости.О предстоящем визите Уиткоффа в Россию ранее сообщили американские СМИ. Они полагали, что он едет в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пообещал сообщить, если в графике Путина появится такая встреча.Это уже третий визит спецпосланника Уиткоффа в Россию. Предыдущий раз он был в Москве месяц назад. Тогда спецпосланник встретился с российскими представителями высокого ранга, а вечером его принял Путин. Как сообщал Песков, Уиткофф предоставил российской стороне дополнительную информацию по Украине, а российский президент через него передал информацию и дополнительные сигналы для американского коллеги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры России и США: Уиткофф снова летит в Москву на встречуПророчество Путина в отношении Трампа сбывается – мнениеУиткофф высказался о признании новых регионов РФ и выборах на Украине

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сша

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, стивен уиткофф, кирилл дмитриев, переговоры, сша