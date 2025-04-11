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Встреча состоялась: Дмитриев в Петербурге пообщался с Уиткоффом
Встреча состоялась: Дмитриев в Петербурге пообщался с Уиткоффом - РИА Новости Крым, 11.04.2025
Встреча состоялась: Дмитриев в Петербурге пообщался с Уиткоффом
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев провел в Санкт-Петербурге встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 11.04.2025
2025-04-11T13:37
2025-04-11T13:37
2025-04-11T13:41
россия
новости
стивен уиткофф
кирилл дмитриев
переговоры
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости Крым. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев провел в Санкт-Петербурге встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Об этом сообщает РИА Новости.О предстоящем визите Уиткоффа в Россию ранее сообщили американские СМИ. Они полагали, что он едет в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пообещал сообщить, если в графике Путина появится такая встреча.Это уже третий визит спецпосланника Уиткоффа в Россию. Предыдущий раз он был в Москве месяц назад. Тогда спецпосланник встретился с российскими представителями высокого ранга, а вечером его принял Путин. Как сообщал Песков, Уиткофф предоставил российской стороне дополнительную информацию по Украине, а российский президент через него передал информацию и дополнительные сигналы для американского коллеги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры России и США: Уиткофф снова летит в Москву на встречуПророчество Путина в отношении Трампа сбывается – мнениеУиткофф высказался о признании новых регионов РФ и выборах на Украине
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россия, новости, стивен уиткофф, кирилл дмитриев, переговоры, сша
Встреча состоялась: Дмитриев в Петербурге пообщался с Уиткоффом
Глава РФПИ Дмитриев провел в Петербурге встречу со спецпосланником США Уиткоффом
13:37 11.04.2025 (обновлено: 13:41 11.04.2025)