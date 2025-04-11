https://crimea.ria.ru/20250411/u-krymskogo-mosta-nachala-rasti-ochered-1145599866.html
У Крымского моста начала расти очередь
У Крымского моста начала расти очередь - РИА Новости Крым, 11.04.2025
У Крымского моста начала расти очередь
У досмотровых пунктов перед Крымским мостом выросла очередь со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации... РИА Новости Крым, 11.04.2025
2025-04-11T15:09
2025-04-11T15:09
2025-04-11T15:10
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
логистика
новости крыма
керчь
тамань
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130714192_229:0:1280:591_1920x0_80_0_0_2908c55d7d39c1a41b5c82711e8afa1a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом выросла очередь со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани очередей перед досмотровыми пунктами нет.В пятницу глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в курортный сезон досмотр автомобилей на Крымскому мосту будет ускорен, время ожидания будет составлять не более одного часа. Более того, вдоль дороги к лету будут оборудованы санитарные объекты придорожной инфраструктуры.С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130714192_438:0:1226:591_1920x0_80_0_0_afc4f9b52fa6b75101cd32dde6d1df6a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, керчь, тамань, краснодарский край
У Крымского моста начала расти очередь
У Крымского моста сейчас скопилась очередь со стороны Керчи
15:09 11.04.2025 (обновлено: 15:10 11.04.2025)