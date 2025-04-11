https://crimea.ria.ru/20250411/u-krymskogo-mosta-nachala-rasti-ochered-1145599866.html

У Крымского моста начала расти очередь

У Крымского моста начала расти очередь - РИА Новости Крым, 11.04.2025

У Крымского моста начала расти очередь

У досмотровых пунктов перед Крымским мостом выросла очередь со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации... РИА Новости Крым, 11.04.2025

2025-04-11T15:09

2025-04-11T15:09

2025-04-11T15:10

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

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керчь

тамань

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом выросла очередь со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани очередей перед досмотровыми пунктами нет.В пятницу глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в курортный сезон досмотр автомобилей на Крымскому мосту будет ускорен, время ожидания будет составлять не более одного часа. Более того, вдоль дороги к лету будут оборудованы санитарные объекты придорожной инфраструктуры.С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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тамань

краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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