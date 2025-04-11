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У Крымского моста начала расти очередь - РИА Новости Крым, 11.04.2025
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Ситуация на дорогах Крыма
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У Крымского моста начала расти очередь
У Крымского моста начала расти очередь - РИА Новости Крым, 11.04.2025
У Крымского моста начала расти очередь
У досмотровых пунктов перед Крымским мостом выросла очередь со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации... РИА Новости Крым, 11.04.2025
2025-04-11T15:09
2025-04-11T15:10
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
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логистика
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом выросла очередь со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани очередей перед досмотровыми пунктами нет.В пятницу глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в курортный сезон досмотр автомобилей на Крымскому мосту будет ускорен, время ожидания будет составлять не более одного часа. Более того, вдоль дороги к лету будут оборудованы санитарные объекты придорожной инфраструктуры.С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, керчь, тамань, краснодарский край
У Крымского моста начала расти очередь

У Крымского моста сейчас скопилась очередь со стороны Керчи

15:09 11.04.2025 (обновлено: 15:10 11.04.2025)
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом выросла очередь со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По данным на 15:00 в очереди со стороны Керчи находится 200 транспортных средств. Ожидание около часа", - говорится в сообщении.
При этом въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани очередей перед досмотровыми пунктами нет.
В пятницу глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в курортный сезон досмотр автомобилей на Крымскому мосту будет ускорен, время ожидания будет составлять не более одного часа. Более того, вдоль дороги к лету будут оборудованы санитарные объекты придорожной инфраструктуры.
С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортЛогистикаНовости КрымаКерчьТаманьКраснодарский край
 
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