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В Крыму в курортный сезон остановят все ремонты набережных - РИА Новости Крым, 11.04.2025
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В Крыму в курортный сезон остановят все ремонты набережных
В Крыму в курортный сезон остановят все ремонты набережных - РИА Новости Крым, 11.04.2025
В Крыму в курортный сезон остановят все ремонты набережных
Все работы по ремонту и восстановлению берегоукрепительных сооружений в Крыму, пострадавших от "шторма века", будут приостановлены на период высокого курортного РИА Новости Крым, 11.04.2025
2025-04-11T14:17
2025-04-11T14:17
сергей аксенов
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туризм в крыму
набережные крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Все работы по ремонту и восстановлению берегоукрепительных сооружений в Крыму, пострадавших от "шторма века", будут приостановлены на период высокого курортного сезона. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на заседании правительственной комиссии по развитию туризма.По словам Аксенова, всего в Крыму к лету откроются 340 пляжей.В целом в республике в курортный сезон будут работать 1100 средств размещения, в том числе 91 санаторий. Также состоится около 200 событийных мероприятий, в том числе фестивалей.Руководитель региона добавил, что динамика бронирования летнего отдыха в Крыму увеличилась на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту сократят время ожидания досмотра – АксеновКогда запустят поезда из новых регионов в Крым и МосквуПродажи летних туров в Крым выросли почти на 50% - Минэкономразвития
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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сергей аксенов, крым, новости крыма, туризм в крыму, набережные крыма, пляжи крыма
В Крыму в курортный сезон остановят все ремонты набережных

В Крыму в летний сезон приостановят ремонты набережных и берегоукреплений – Аксенов

14:17 11.04.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваРазрушенные штормом набережные в Крыму
Разрушенные штормом набережные в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Все работы по ремонту и восстановлению берегоукрепительных сооружений в Крыму, пострадавших от "шторма века", будут приостановлены на период высокого курортного сезона. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на заседании правительственной комиссии по развитию туризма.
"На ряде пляжей идут восстановительные и ремонтные работы после шторма, который у нас был в позапрошлом году, когда снесло большую часть берегоукреплений. При этом мы уже определились внутри муниципальных образований – работы в летний период вестись не будут. Мешать туристам в этой части ничего не будет", - сказал глава республики.
По словам Аксенова, всего в Крыму к лету откроются 340 пляжей.
В целом в республике в курортный сезон будут работать 1100 средств размещения, в том числе 91 санаторий. Также состоится около 200 событийных мероприятий, в том числе фестивалей.
Руководитель региона добавил, что динамика бронирования летнего отдыха в Крыму увеличилась на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Сергей АксеновКрымНовости КрымаТуризм в КрымуНабережные КрымаПляжи Крыма
 
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