https://crimea.ria.ru/20250411/v-krymu-v-kurortnyy-sezon-ostanovyat-vse-remonty-naberezhnykh-1145597718.html

В Крыму в курортный сезон остановят все ремонты набережных

В Крыму в курортный сезон остановят все ремонты набережных - РИА Новости Крым, 11.04.2025

В Крыму в курортный сезон остановят все ремонты набережных

Все работы по ремонту и восстановлению берегоукрепительных сооружений в Крыму, пострадавших от "шторма века", будут приостановлены на период высокого курортного РИА Новости Крым, 11.04.2025

2025-04-11T14:17

2025-04-11T14:17

2025-04-11T14:17

сергей аксенов

крым

новости крыма

туризм в крыму

набережные крыма

пляжи крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Все работы по ремонту и восстановлению берегоукрепительных сооружений в Крыму, пострадавших от "шторма века", будут приостановлены на период высокого курортного сезона. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на заседании правительственной комиссии по развитию туризма.По словам Аксенова, всего в Крыму к лету откроются 340 пляжей.В целом в республике в курортный сезон будут работать 1100 средств размещения, в том числе 91 санаторий. Также состоится около 200 событийных мероприятий, в том числе фестивалей.Руководитель региона добавил, что динамика бронирования летнего отдыха в Крыму увеличилась на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту сократят время ожидания досмотра – АксеновКогда запустят поезда из новых регионов в Крым и МосквуПродажи летних туров в Крым выросли почти на 50% - Минэкономразвития

крым

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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