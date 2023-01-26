https://crimea.ria.ru/20230126/krymskoe-raznotrave-ukhodit-na-eksport-v-kitay-i-emiraty-1126606987.html

Крымское разнотравье уходит на экспорт в Китай и Эмираты

Крымское разнотравье уходит на экспорт в Китай и Эмираты - РИА Новости Крым, 26.01.2023

Крымское разнотравье уходит на экспорт в Китай и Эмираты

Натуральные крымские чаи покорили Россию и успешно выходят на международный рынок. Что такого особенного в крымских чаях и тизанах (травяных чаях – ред.),... РИА Новости Крым, 26.01.2023

2023-01-26T18:56

2023-01-26T18:56

2023-01-26T18:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Натуральные крымские чаи покорили Россию и успешно выходят на международный рынок. Что такого особенного в крымских чаях и тизанах (травяных чаях – ред.), почему они широко востребованы в Беларуси, Казахстане, на Ближнем Востоке и даже в Китае – в материале РИА Новости Крым.Крымский чай отличается от конкурентов натуральностью и высоким качеством сырья, научным подходом к созданию купажей и тщательным контролем качества на каждом этапе производства, сообщила врио завпроизводством Евгения Ткаченко."Большую часть сырья закупают у местных производителей. Это традиционные для Крыма лаванда, чабрец, шиповник, несколько сортов ромашки, мята, мелиса, вербена, крыжовник, крымская роза, местные ягоды и коренья", – сообщила Ткаченко. А вот Иван-чай закупают в Алтайском крае, так как местный не обладаем необходимыми свойствами.Шестигранный барабанВ ассортименте также представлен широкий выбор холодных травяных чаев, смеси с целебными травами и безалкогольные бальзамы с экстрактом трав, добавил директор предприятия Илья Пуйда. Он пояснил, что компания создавалась как научно-производственная, поэтому в традициях – забота не только о вкусовых качествах, но и о пользе для здоровья потребителя. На упаковках с целебными травами указывается, какие из них помогут улучшить самочувствие при простуде и других недугах. Данные виды тизанов сертифицированы как биологически активные добавки и могут продаваться в аптечных сетях."Сырье тщательно отбирается и смешивается в определенных пропорциях. Чтобы полученная смесь получилась воздушной, на производстве используют специальные шестигранные барабаны. Такая форма не позволяет крупным частицам опасть вниз, что делает купаж более равномерным и насыщенным", – продолжает Ткаченко. Далее продукт проходит еще несколько этапов производства и фасуется.Кроме тизанов, завод производит традиционные чаи с различными добавками. Поскольку чайный лист необходимого качества в регионе не выращивают, сырье привозят из Южной Азии. В основном из Вьетнама, Южной Кореи, Китая, Японии, в меньшей степени – Индии и Шри-Ланки, добавила собеседница.В гипермаркетах и за границейПо словам главы предприятия, объем производства в минувшем году превысил 2,5 млн упаковок. Продукция пользуется спросом как в Крыму, так и в других регионах России, где она представлена в крупных общероссийских и региональных торговых сетях и на АЗС.Берут качествомПо мнению директора Южного регионального Центра поддержки экспорта Ксении Слуцкой, традиции помогли крымской продукции завоевать новые рынки."Крымские предприниматели сумели сохранить традиции качества производства продукции, которые зачастую нивелированы во многих производствах на территории России", – подчеркнула Слуцкая.В сегменте малого и среднего бизнеса наиболее востребованы крымские вина, натуральная косметика, как в качестве готового продукта, так и сырья. В пищевой группе – кондитерские изделия, колбасы, масла в том числе из виноградной косточки, мука виноградной косточки, рыбные и овощные консервы. А также шубы, продукция легкой промышленности, сумки и бижутерия. Товарная номенклатура экспорта крымской продукции достаточно широкая, резюмировала руководитель Центра поддержки экспорта.Читайте также на РИА Новости Крым:Санкции ЕС позволят Херсонской области наладить экспорт – властиПутин указал на положительную динамику в экономике РоссииРоссия станет крупнейшим игроком на продовольственном рынке мира – мнение

https://crimea.ria.ru/20221215/Lechit-i-kalechit-kak-pravilno-upotreblyat-krymskie-travy-1118471441.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

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