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Путин указал на положительную динамику в экономике России - РИА Новости Крым, 17.01.2023
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Путин указал на положительную динамику в экономике России
Путин указал на положительную динамику в экономике России - РИА Новости Крым, 17.01.2023
Путин указал на положительную динамику в экономике России
Негативные прогнозы о падении ВВП России по итогам 2022 года на 10-15% не подтвердились, падение составило лишь 2,5%. Об этом в ходе совещания по экономике... РИА Новости Крым, 17.01.2023
2023-01-17T14:49
2023-01-17T15:07
владимир путин (политик)
ввп (валовый внутренний продукт)
экономика
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Негативные прогнозы о падении ВВП России по итогам 2022 года на 10-15% не подтвердились, падение составило лишь 2,5%. Об этом в ходе совещания по экономике сообщил президент РФ Владимир Путин. При этом основное падение наблюдалось во втором квартале, а в третьем и четвертом уже наметилась положительная динамика. Главная задача сейчас – закрепить ее. "Многие опорные отрасли, такие как строительство, сельское хозяйство, промышленность и оборонно-промышленные комплекс за прошлый год не только не сократили, но и нарастили ли объем, создали новые рабочие места", – подчеркнул президент.Российский лидер отметил, что именно это позволило снизить безработицу в стране до минимального уровня в новейшей истории. При этом сохраняются проблемы с неполной занятостью в некоторых регионах и отраслях с низким уровнем оплаты труда. Более всего это касается регионов и городов, где сосредоточены проблемные отрасли производства.Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что темпы роста в строительстве недвижимости по итогам 2022 года составили не менее 6%. Вице-премьер отметил, что несмотря на санкции, результат в регионах превзошел предыдущие годы. Таких результатов удалось достичь комплексной программе строительства.В свою очередь вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что доходы российского бюджета от экспорта нефти и газа по итогам 2022 года выросли на 2,5 триллиона рублей или на 28%. Производство бензина и дизельного топлива выросло соответственно на 4,3% и 6%."Несмотря на действия недружественных стран и санкционные ограничения, добыча нефти по итогам прошлого года составила 535 миллионов тонн. Это на 10 миллионов тонн больше, чем в 2021 году. Экспорт вырос на 7%. Доходы бюджета от нефтегазовой отрасли выросли по прошлому году на 28% или 2,5 триллиона рублей", - сказал Новак.Читайте также:Путин назвал шесть приоритетных направлений для РоссииПутин: Россия вышла на рекордные объемы поставок нефти и газа в КитайЖители новых регионов России получат компенсацию за утраченное жилье
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владимир путин (политик), ввп (валовый внутренний продукт), экономика, россия, новости
Путин указал на положительную динамику в экономике России

Путин: главная цель – закрепить положительную динамику в развитии экономики России

14:49 17.01.2023 (обновлено: 15:07 17.01.2023)
 
© РИА Новости . Михаил Куравлев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости . Михаил Куравлев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Негативные прогнозы о падении ВВП России по итогам 2022 года на 10-15% не подтвердились, падение составило лишь 2,5%. Об этом в ходе совещания по экономике сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Экономическая динамика по итогам года в России оказалась значительно лучше, чем предполагали многие эксперты. По оценкам минэкономразвития, по итогам года ВВП страны снизился на 2,5%. При этом многие эксперты предрекали падение в 10, 15 и даже 20%", – сказал Путин.

При этом основное падение наблюдалось во втором квартале, а в третьем и четвертом уже наметилась положительная динамика. Главная задача сейчас – закрепить ее.
"Многие опорные отрасли, такие как строительство, сельское хозяйство, промышленность и оборонно-промышленные комплекс за прошлый год не только не сократили, но и нарастили ли объем, создали новые рабочие места", – подчеркнул президент.
Российский лидер отметил, что именно это позволило снизить безработицу в стране до минимального уровня в новейшей истории. При этом сохраняются проблемы с неполной занятостью в некоторых регионах и отраслях с низким уровнем оплаты труда. Более всего это касается регионов и городов, где сосредоточены проблемные отрасли производства.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что темпы роста в строительстве недвижимости по итогам 2022 года составили не менее 6%. Вице-премьер отметил, что несмотря на санкции, результат в регионах превзошел предыдущие годы. Таких результатов удалось достичь комплексной программе строительства.
В свою очередь вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что доходы российского бюджета от экспорта нефти и газа по итогам 2022 года выросли на 2,5 триллиона рублей или на 28%. Производство бензина и дизельного топлива выросло соответственно на 4,3% и 6%.
"Несмотря на действия недружественных стран и санкционные ограничения, добыча нефти по итогам прошлого года составила 535 миллионов тонн. Это на 10 миллионов тонн больше, чем в 2021 году. Экспорт вырос на 7%. Доходы бюджета от нефтегазовой отрасли выросли по прошлому году на 28% или 2,5 триллиона рублей", - сказал Новак.
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