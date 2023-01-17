https://crimea.ria.ru/20230117/putin-ukazal-na-polozhitelnuyu-dinamiku-v-ekonomike-rossii-1126433355.html

Путин указал на положительную динамику в экономике России

Путин указал на положительную динамику в экономике России - РИА Новости Крым, 17.01.2023

Путин указал на положительную динамику в экономике России

Негативные прогнозы о падении ВВП России по итогам 2022 года на 10-15% не подтвердились, падение составило лишь 2,5%. Об этом в ходе совещания по экономике... РИА Новости Крым, 17.01.2023

2023-01-17T14:49

2023-01-17T14:49

2023-01-17T15:07

владимир путин (политик)

ввп (валовый внутренний продукт)

экономика

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/15/1126062058_0:0:3196:1799_1920x0_80_0_0_396c0bd3c881a74f0af0d701fbf0c430.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Негативные прогнозы о падении ВВП России по итогам 2022 года на 10-15% не подтвердились, падение составило лишь 2,5%. Об этом в ходе совещания по экономике сообщил президент РФ Владимир Путин. При этом основное падение наблюдалось во втором квартале, а в третьем и четвертом уже наметилась положительная динамика. Главная задача сейчас – закрепить ее. "Многие опорные отрасли, такие как строительство, сельское хозяйство, промышленность и оборонно-промышленные комплекс за прошлый год не только не сократили, но и нарастили ли объем, создали новые рабочие места", – подчеркнул президент.Российский лидер отметил, что именно это позволило снизить безработицу в стране до минимального уровня в новейшей истории. При этом сохраняются проблемы с неполной занятостью в некоторых регионах и отраслях с низким уровнем оплаты труда. Более всего это касается регионов и городов, где сосредоточены проблемные отрасли производства.Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что темпы роста в строительстве недвижимости по итогам 2022 года составили не менее 6%. Вице-премьер отметил, что несмотря на санкции, результат в регионах превзошел предыдущие годы. Таких результатов удалось достичь комплексной программе строительства.В свою очередь вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что доходы российского бюджета от экспорта нефти и газа по итогам 2022 года выросли на 2,5 триллиона рублей или на 28%. Производство бензина и дизельного топлива выросло соответственно на 4,3% и 6%."Несмотря на действия недружественных стран и санкционные ограничения, добыча нефти по итогам прошлого года составила 535 миллионов тонн. Это на 10 миллионов тонн больше, чем в 2021 году. Экспорт вырос на 7%. Доходы бюджета от нефтегазовой отрасли выросли по прошлому году на 28% или 2,5 триллиона рублей", - сказал Новак.Читайте также:Путин назвал шесть приоритетных направлений для РоссииПутин: Россия вышла на рекордные объемы поставок нефти и газа в КитайЖители новых регионов России получат компенсацию за утраченное жилье

https://crimea.ria.ru/20221230/pochemu-ekonomika-rossii-ustoyala-pod-sanktsiyami-zapada--ekonomist-1126203302.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), ввп (валовый внутренний продукт), экономика, россия, новости